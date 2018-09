BED BATH & BEYOND : devrait ouvrir en nette baisse après ses résultats trimestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bed Bath & Beyond est attendu en forte baisse à l’ouverture des marchés américains après la publication de ses résultats du second trimestre fiscal 2018 (clos au 1er septembre). Ainsi, la chaîne de magasins d'ameublement et de décoration a dévoilé un bénéfice net de 48,6 millions de dollars sur la période, ou 36 cents par action, contre 94,2 millions de dollars ou 67 cents par action un an plus tôt. Le consensus Factset anticipait 50 cents par action.De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à environ 2,9 milliards de dollars (stable), là les analystes prévoyaient en moyenne 2,96 milliards de dollars. A périmètre comparable, les ventes ont reculé de 0,6%.Compte tenu de ces éléments, Bed Bath & Beyond a revu à la baisse ses prévisions annuelles de ventes nettes. Elles sont désormais attendues plutôt stables par rapport à l'exercice précédent. De plus, le groupe vise dorénavant un bénéfice net par action dans le bas de sa précédente fourchette, c'est-à-dire aux environs de 2 dollars.