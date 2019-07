BED BATH & BEYOND : les ventes à surface comparable déçoivent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le distributeur de produits d'équipements de la maison Bed Bath & Beyond a publié des ventes à surface comparable décevantes. Au premier trimestre, clos début juin, le groupe a essuyé une perte nette de 371,09 millions de dollars, soit 2,91 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 43,57 millions de dollars (32 cents par action) un an plus tôt. Les comptes ont été pénalisés par des dépréciations de survaleurs et coûts de restructuration représentant 401,3 millions de dollars.Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 12 cents, supérieur de 4 cents aux attentes.Le chiffre d'affaires a reculé de 6,6% à 2,6 milliards. Il a baissé de 6,6% à données comparables contre un consensus de -3,8%.Pour l'exercice, Bed Bath & Beyond vise le bas de sa fourchette d'objectifs de 2,11 à 2,20 dollars par action en base ajustée et entre 11,4 et 11,7 milliards de dollars pour les revenus.