Befimmo SA : Acquisition stratégique de Silversquare, leader du coworking sur le marché belge

Aujourd'hui, un an après la création de la joint-venture Silversquare @Befimmo, Befimmo, propriétaire exploitant et gestionnaire d'immeubles de bureaux de qualité, annonce l'acquisition d'une participation de contrôle de 61% dans Silversquare, leader du coworking en Belgique .

. L'acquisition de Silversquare, un acteur jeune et dynamique du coworking, s'inscrit pleinement dans l'évolution du marché de l'immobilier de bureau vers un secteur orienté service .

. Le coworking n'est pas qu'une tendance , c'est une évolution des besoins des utilisateurs vers des environnements interconnectés dans lesquels des communautés se créent. Le coworking permet aux entreprises de se concentrer sur leur activité principale tout en bénéficiant de services.

La transaction démontre l'ambition de Befimmo et de Silversquare d'être des acteurs majeurs dans ce domaine et de développer le premier réseau de bureaux hybrides du Belux.

