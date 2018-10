Befimmo : Un chantier en interaction avec son environnement à travers l’art

3 octobre 2018

Réalisation d'une œuvre monumentale par l'artiste Arnaud Kool sur le site du Quatuor, au cœur du quartier Nord à Bruxelles

Depuis quelques jours, l'artiste Arnaud Kool, peintre et illustrateur bruxellois, a entamé la réalisation d'une œuvre monumentale sur la palissade installée autour du chantier du projet Quatuor (situé sur l'axe Boulevard Baudouin et Boulevard Albert II) en plein coeur du quartier Nord à Bruxelles.

C'est le début d'un travail quotidien qui s'effectuera durant plus d'un mois afin de réaliser une œuvre unique et inspirante pour l'ensemble du quartier.

Une démarche positive au cœur d'un quartier en pleine évolution

Evolutive et immersive, l'œuvre de l'artiste Arnaud Kool est une invitation aux échanges et à la transmission d'histoires.

Par sa présence quotidienne, Arnaud Kool prendra le pouls du quartier, écoutera le cœur de ses habitants et des passants, et offrira ses rêveries en images. Son travail propose une vision lumineuse et vivante de la ville d'aujourd'hui et de demain. Le projet représente l'intégration d'un chantier et d'un futur immeuble dans la ville, à travers des visages et des paysages fantasmés dans un univers abstrait et coloré.

Actif depuis plus de 20 ans sur la scène graffiti, Arnaud Kool a voulu partager sa sensibilité et ses visions dans un projet accessible et visible directement dans la rue. Il souhaite ainsi attirer la curiosité des habitants et des passants du quartier Nord afin d'échanger sur l'avenir du quartier, de dessiner des visions et de raconter des histoires au sein de la fresque. 'Le quartier Nord est en pleine évolution et pouvoir y contribuer en y ajoutant de la couleur et en échangeant avec ses habitants est un immense plaisir, même un honneur.' explique Arnaud Kool. Une carte blanche soutenue par Befimmo Ce projet artistique est à l'initiative de la société Befimmo, acteur engagé dans la re-dynamisation et l'évolution constante du quartier Nord notamment à travers l'association UP4NORTH. Dans le cadre de son projet de construction de l'immeuble Quatuor, Befimmo propose une carte blanche à 4 artistes issus de disciplines variées afin qu'ils réalisent une œuvre artistique sur la palissade de son chantier. Installée pour une période de 2 ans, la palissade - d'une longueur de plus de 120 mètres - est une opportunité exceptionnelle pour entamer à travers des projets artistiques un dialogue positif avec le quartier. L'œuvre d'Arnaud Kool sera offerte à la ville pour une durée de 4 à 6 mois, avant de laisser place à la proposition d'un nouvel artiste. Rendez-vous dans quelques mois pour l'annonce du prochain artiste !

Découvrez la vidéo 'trailer' ci-dessous: