La mobilité douce s’invite dans les immeubles de bureaux : Befimmo et Ahooga lancent un nouveau service

26 septembre 2018

Au lendemain d'une semaine de la mobilité bien remplie, Befimmo, opérateur immobilier spécialisé en immeubles de bureaux de qualité, et Ahooga Bike, start-up bruxelloise reconnue pour ses vélos électriques pliables, annoncent le lancement d'un nouveau service : le « On-Site Ahooga Bike Store & Services ».

Une solution de mobilité intégrée aux immeubles de bureaux

Pour faciliter les trajets de type court, tout en veillant à limiter l'impact environnemental de ces déplacements, Befimmo met déjà depuis quelque temps des vélos électriques pliables Ahooga à disposition de ses locataires, et cela dans plusieurs immeubles de son portefeuille.

Aujourd'hui, Befimmo et Ahooga décident d'aller plus loin. Avec le lancement du concept « On-Site Ahooga Bike Store & Services », Befimmo souhaite réduire les barrières pour l'utilisation de vélos (électriques ou non) dans les entreprises en proposant, ensemble avec Ahooga, un service « on-site » ou « sur place ».

Sous la forme d'un point service, une équipe Ahooga sera présente sur site pour aider les locataires à se familiariser avec l'utilisation d'un vélo électrique (ou non), pliable ou modulable. Le point service mettra non seulement des vélos Ahooga à la disposition des locataires pour les trajets de type court, mais proposera, surtout, une gamme complète de services, allant du simple test-drive des différents modèles à la location ou même la vente et le leasing de vélos. Il sera également possible d'obtenir des conseils, des formations ou encore de faire entretenir son vélo Ahooga sur place.

Des points de service Ahooga au « Central Gate » et « Triomphe »

Les premiers immeubles Befimmo à profiter du nouveau service « on site » sont le « Central Gate » situé dans le centre de Bruxelles, à deux pas de la gare centrale ainsi que l'immeuble « Triomphe » situé à Ixelles et qui accueille également un centre de coworking Silversquare depuis le mois de juin dernier.

« L'objectif est de donner aux travailleurs l'opportunité de découvrir et de tester facilement et gratuitement l'utilisation d'un moyen de transport plus écologique pour les trajets de type court. Si l'expérience est concluante, nous envisageons d'étendre ce service à d'autres immeubles de notre portefeuille », explique Emilie Delacroix, Head of CSR & Innovation chez Befimmo.

Pourquoi Ahooga ?

Avec Ahooga, Befimmo fait le choix de l'éthique et du « made in Europe ». En effet, les cadres conçus en Belgique sont produits en Europe, avec de l'aluminium acheté en Belgique. En outre, 30% de l'assemblage est réalisé à Bruxelles. De cette manière, Ahooga dynamise l'économie locale et réduit son empreinte écologique.

Contraire à tout principe d'obsolescence programmée, Ahooga prône également un écosystème ouvert duquel les utilisateurs ne sont - de facto - pas prisonniers. Un accessoire sorti aujourd'hui est toujours compatible avec les modèles de la première heure. « Ahooga est un acteur durable dont nous partageons les valeurs et l'importance accordée à la responsabilité sociétale. » commente Emilie Delacroix de Befimmo.

« L'idée était de proposer un service de mobilité sur place, à l'instar des services de crèches en entreprise. » déclare Philippe Lefrancq, co-fondateur chez Ahooga. « Si nous voulons accélérer l'adoption du vélo en entreprise, il est selon nous pertinent de faire de la mobilité douce un service de proximité et de la mettre en saine concurrence avec la voiture de société encore trop souvent utilisée pour tous les déplacements. Les initiatives en entreprise sont généralement limitées à la semaine de la mobilité. Avec ce projet commun, nous souhaitons donner l'impulsion d'une exposition permanente aux avantages d'une mobilité intelligente. Car c'est en y goutant de façon pragmatique et régulière, sur un trajet maison-bureau ou d'un rendez-vous à l'autre, que l'impact est le plus convaincant. À cela vous ajouter un service de qualité, de la maintenance et du conseil au pied de votre immeuble de bureau, et nous avons là les ingrédients d'une formule qui pourrait bien accélérer le basculement des habitudes de transport dans la métropole. », poursuit Philippe Lefrancq d'Ahooga.

La mobilité, au cœur de la stratégie de Befimmo

En tant que propriétaire d'immeubles de bureaux, Befimmo entend jouer un rôle dans le développement d'une mobilité plus douce vers et autour des espaces de travail. Befimmo est ainsi convaincue que changer les habitudes de mobilité des locataires ne peut se faire qu'en concevant des immeubles qui intègrent des solutions de mobilité innovante.

Ensemble avec son partenaire stratégique Silversquare, pionnier du coworking en Belgique, Befimmo n'a ainsi pas manqué à l'appel lors de la semaine de la mobilité pour faire découvrir aux locataires et membres du coworking Triomphe les dernières innovations en matière de mobilité. Une semaine entière pour apprendre, découvrir et tester un nombre de nouvelles solutions de transport.