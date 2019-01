Le Smart Building : l'immeuble intelligent au service de ses occupants

18 janvier 2019

Avec plus d'une centaine d'immeubles de bureaux en location en Belgique et Luxembourg, Befimmo entend offrir des espaces de travail modernes, qualitatifs et durables à ses occupants dont les habitudes et besoins ne cessent d'évoluer jour après jour.

L'évolution du monde du travail est aujourd'hui un fait, tout comme l'est la digitalisation accrue de notre société. Pensez ne fut-ce qu'à l'avènement de l'Internet des objets (Internet of Things) qui permet de connecter des objets, des lieux, ou des environnements physiques au World Wide Web. « Dans ce contexte de digitalisation, et avec la volonté d'offrir non seulement les meilleurs espaces de travail possibles en termes de qualité, de confort, et d'efficacité énergétique, mais également en termes d'expérience utilisateur, nous avons voulu engager une réelle réflexion autour de nos immeubles, véritables lieux de vie pour des milliers de travailleurs » explique Emilie Delacroix, Head of CSR & Innovation chez Befimmo. Après un premier exercice de réflexion en interne, Befimmo souhaite ouvrir le débat à ses partenaires et interlocuteurs afin de répondre à la question suivante : En quoi le Smart Building peut-il améliorer le monde du travail et l'expérience utilisateur plus particulièrement ? Sous forme de workshops, Befimmo a rassemblé, tout d'abord, plusieurs parties prenantes externes, tels que des experts et des partenaires existants/futurs autour de la table pour mieux comprendre les avantages qu'un immeuble de bureaux connecté pourrait avoir tant pour les locataires, que pour les prestataires de services, que pour le propriétaire lui-même. « Force est de constater que les avancées technologiques de ces dernières années peuvent être un véritable atout dans la gestion d'un immeuble de bureaux. Pensez, par exemple, à une gestion dynamique et informatisée des parkings, permettant de mieux exploiter la disponibilité des places en fonction de l'offre et de la demande. » explique Gilles Vanvolsem, consultant chez Befimmo Les possibilités sont donc nombreuses, mais les défis le sont tout autant, notamment les questions éthiques, environnementales et les effets néfastes de l'hyper connectivité sur la santé. Prochaine étape ? Rencontrer les locataires pour mieux cerner leurs réels besoins et attentes ainsi que leurs préoccupations. Cette réflexion, qui se veut globale et innovante, devrait déboucher en la mise en place d'un plan d'actions pour les années futures. On travaillera étape par étape, en testant certaines solutions auprès de nos locataires pour évaluer leur réelle plus-value. Des tests ont déjà lieu dans les immeubles avec pour objectif d'optimaliser la gestion des parkings, la gestion du chauffage ou encore l'accès aux fiches techniques de certaines installations. À suivre donc.