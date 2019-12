Befimmo : Assemblée générale Extraordinaire décembre 2019 - Agenda

uniquement, aux articles 45 et 46 (y compris dans les titres desdits articles et les titres des sections dans lesquelles ils se trouvent), remplacer les mots « siège social », « dénomination sociale », « capital social » et « objet social » respectivement par « siège »,

(le « C.S.A.») conformément à l'article 39, §1er, al. 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le C.S.A. et portant des dispositions diverses, et d'adopter les modifications statutaires suivantes afin de mettre les statuts de la Société en conformité avec les dispositions du C.S.A. :

1. Application anticipée du Code des sociétés et des associations et modifications statutaires y relatives

ajouter entre les articles 11.1 et 11.2 (article 11.4 ancien) un nouvel article 11.2 comme suit et renuméroter l'article en conséquence :

remplacer les articles 11.1, 11.2 et 11.3 par un article 11.1 unique formulé comme suit et renuméroter l'article en conséquence :

par apport en numéraire, apport en nature ou incorporation de réserves, dans le respect des règles prescrites par le Code des sociétés et des associations, les présents statuts et la Loi SIR

aux articles 7:188 et suivants du Code des sociétés et des associations

aux articles 7:96 et 7:97 du Code des sociétés et des associations

L'assemblée générale des obligataires a les compétences déterminées par le Code des sociétés et des associations et est convoquée conformément à

La procuration doit être signée par l'actionnaire et doit parvenir à la société par le biais de l'adresse électronique de la société ou de l'adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation à l'assemblée générale au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée.

Un registre désigné par le conseil d'administration mentionne, pour chaque actionnaire qui a signalé sa volonté de participer à l'assemblée générale, ses nom et prénom ou dénomination, son adresse ou siège, le nombre d'actions qu'il possédait à la date d'enregistrement et pour lequel il a déclaré vouloir participer à l'assemblée générale, ainsi que la description des documents qui établissent la détention des actions à cette date d'enregistrement.

ajouter, entre les articles 27.1 et 27.2 (articles 28.1 et 28.2 anciens), un article 27.2 formulé comme suit et renuméroter l'article en conséquence:

Les modifications proposées ont pour but d'adapter les statuts aux nouvelles dispositions du C.S.A. et permettront à la Société de bénéficier de la flexibilité nouvelle qu'offre celui-ci.

46.2 Il est précisé, conformément aux articles 11, § 3, et 55, § 1, alinéa 2, de la loi SIR, que les articles 3:24, 3:72, 2°, 7:2, 7:11, 7:47 et 7:211 du Code des sociétés et des associations ne s'appliquent pas. » ;

46.1 Les clauses des présents statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations, de la réglementation SIR ou de toute autre législation applicable sont réputées non écrites, la nullité d'un article ou d'une partie d'un article des présents statuts n'ayant aucun effet sur la validité des autres (parties des) clauses statutaires.

aux articles 43.3 et 43.5 (articles 44.3 et 44.5 anciens), remplacer les mots «

S'il résulte de l'état résumant la situation active et passive de la société établi conformément au Code des sociétés et des associations que tous les créanciers ne pourront pas être remboursés intégralement, la nomination du ou des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal de l'entreprise.

« Conformément à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2016, pendant une période de cinq ans à compter de la publication au Moniteur belge de ladite décision, le conseil d'administration peut acquérir et prendre en gage des actions propres de la société à un prix unitaire qui ne peut être inférieur à 85% et supérieur à 115% du cours de clôture du jour précédant la date de l'opération, sans que la société ne puisse à aucun moment détenir plus de dix pour cent (10%) du total des actions émises. Cette autorisation est aussi valable pour les filiales directes de la société. »

2.6. Propositiond'ajouter entre les articles 11.1 et 11.2 (nouveau), un article 11.2 formulé comme suit et de renuméroter l'article en conséquence :

Sans préjudice de l'application des articles 7:188 à 7:193 du Code des sociétés et des associations et de l'article 26, §1, al. 3 de la loi SIR, en cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, le droit de préférence peut être limité ou supprimé à condition qu'un droit d'allocation irréductible soit accordé aux actionnaires existants lors de l'attribution des nouveaux titres.

refléter expressément dans les statuts, comme c'est déjà le cas pour les administrateurs (voir l'article 14.9 des statuts).

2.9. Propositiond'ajouter, à la fin de l'alinéa 1er de l'article 25.1 (article 26.1 ancien), une phrase formulée comme suit :

« Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le jour ouvrable suivant à la même heure, à l'exclusion du samedi ou du dimanche ».

Cette modification vise à adresser la situation où le dernier mardi du mois d'avril (date de l'assemblée générale annuelle) est un jour férié légal. Si ce changement était approuvé, dans une telle hypothèse, l'assemblée se réunirait le jour ouvrable suivant, à l'exclusion du samedi ou du dimanche.

2.10. Propositionde remplacer, à la première phrase de l'article 47 (article 48 ancien), les mots

« modification législative » par « coordination législative » et d'ajouter les mots « de coordination » après les mots « futurs textes légaux ».

Ce changement vise à clarifier le pouvoir du Conseil d'administration, en cas de modifications légales, d'adapter les statuts : le Conseil d'administration ne pourrait faire usage de ce pouvoir qu'afin d'adapter les statuts à d'éventuels futurs textes de coordination législative.

Les modifications statutaires proposées ont été approuvées par la FSMA.

3. Renouvellement du capital autorisé

Prise de connaissance du rapport spécial du Conseil d'administration relatif au renouvellement du capital autorisé établi conformément à article 604 du Code des sociétés (article 7:199 du C.S.A.). Proposition d'annuler le solde de l'autorisation conférée au Conseil d'administration par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 2016 et de la remplacer par une nouvelle autorisation d'augmenter le capital en application des articles 603 et suivants du Code des sociétés (7:198 et suivants du Code des sociétés et des associations), en une ou plusieurs fois, aux dates, conditions et modalités qu'il fixera, valable pour une période de cinq ans à compter de la publication du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, à concurrence d'un montant maximum de :

1°) deux cent cinq millions cent trente-cinq mille deux cent trente-sept euros et septante et un centimes (205.135.237,71 EUR), si l'augmentation de capital à réaliser est une augmentation de capital par apport en numéraire (i) avec droit de préférence pour les actionnaires de la Société, tel que prévu aux articles 592 et suivants du Code des sociétés (7:188 et suivants du Code des sociétés et des associations), ou (ii) avec droit d'allocation irréductible pour les actionnaires de la Société, tel que prévu à l'article 26, §1, al. 1 et 2 de la loi SIR ;

2°) quarante et un millions vingt-sept mille quarante-sept euros et cinquante-quatre centimes (41.027.047,54 EUR), si l'augmentation de capital à réaliser est une augmentation de capital dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel ;

3°) quarante et un millions vingt-sept mille quarante-sept euros et cinquante-quatre centimes (41.027.047,54 EUR) pour toutes autres formes d'augmentation de capital non visées aux points 1°) et 2°) ci-dessus ;

étant entendu qu'en toute hypothèse, le capital ne pourra jamais être augmenté dans le cadre du capital autorisé de plus de deux cent quatre-vingt-sept millions cent quatre-vingt-neuf mille trois cent trente-deux euros et septante-neuf centimes (287.189.332,79 EUR) ;

