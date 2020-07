Befimmo : Rapport Financier Semestriel 2020 0 24/07/2020 | 08:11 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires .COLAB20.SMART.PEOP .SPACES.RAPPORT.M .NOMAD20.DYNAMIC.UP .SUSTAINABLE.PLAC .FINANCIER.COWORK .CREATIVE.SHARE.EV .URBAN.INSPIRING.OU .MINDS.SEMESTRIEL. .MIXCITY.EXPERIENC Vendredi 24 juillet 2020 I 08h00 I Information réglementée Comptes semestriels portant sur la période du 01.01.2020 au 30.06.2020 Performance opérationnelle solide durant le premier semestre de l'exercice 2020 malgré la crise COVID-19

COVID-19 Résultats financiers : Stabilité (+0,01%) de la juste valeur du portefeuille à périmètre constant (hors le montant des investissements) Valeur intrinsèque de 59,32 € par action (part du groupe) Résultat net consolidé de 0,91 € par action (part du groupe) EPRA earnings consolidé de 1,53 € par action (part du groupe)

Opérateur immobilier (94% du revenu locatif):

Activité locative dynamique et en croissance: 33.500 m² loués depuis le début de l'année, en augmentation par rapport au 20.000 m² (hors ZIN) signés au premier semestre de 2019

Taux d'occupation de 93,6% et durée moyenne pondérée des baux (jusqu'à prochaine échéance) de 7,2 ans Portefeuille en exploitation : Prolongation du bail de l'immeuble Poelaert (Bruxelles, centre) pour une durée de 9 ans fermes avec réaménagement de la durée de 10 baux d'immeubles Fedimmo situés en provinces belges, générant un résultat économique sur le trimestre de 14 millions € Développements en cours (±15 de la juste valeur) - taux de prélocation des bureaux : 81% : Brederode Corner (Bruxelles, centre) : livraison et prise en cours du bail en juin 2020

ZIN (Bruxelles, quartier Nord) : permis d'urbanisme et d'environnement délivrés en mars 2020

Quatuor (Bruxelles, quartier Nord) : après clôture du semestre, signature d'un bail supplémentaire de 3.950 m² avec un client corporate de premier ordre, actuellement pré-loué à 49%

pré-loué à 49% Paradis Express (Liège) : pré-loué à 100% plus d'un an avant la livraison Acquisition : Après clôture du semestre, intégration dans le portefeuille de l'immeuble Loi 52 ( 6.800 m², Bruxelles, quartier Léopold) pour compléter le projet de redéveloppement du site Joseph 2 - Loi 44

Coworking (6% du revenu locatif):

Ouverture de l'espace de coworking Bailli (Bruxelles, centre)

Taux d'occupation des espaces de coworking matures de 79%

Structure financière :

Ratio Loan-to-Value de 40,2% stable et solide

Besoins de financement couverts jusqu'à fin de l'année 2021

Perspectives d'EPRA earnings et prévision de dividende :

Peu d'impact de la crise liée à la pandémie COVID-19 sur les résultats du premier semestre de l'exercice

2020

Augmentation de la perspective d'EPRA earnings de l'année : estimé aux alentours de 2,80 € par action Dividende prévisionnel de l'année : sur base de l'EPRA earnings estimé aux alentours de 2,80 € par action, un minimum de 2,24 € par action RÉSUMÉ EXÉCUTIF ...................................................................................................................................................................................................... 1 RAPPORT DE GESTION INTERMÉDIAIRE.............................................................................................................................. 7 RAPPORT IMMOBILIER............................................................................................................................................................................................... 8 MARCHÉS IMMOBILIERS DE BUREAUX .................................................................................................................................................................... 18 RAPPORT FINANCIER.............................................................................................................................................................................................. 22 EPRA BEST PRACTICES ......................................................................................................................................................................................... 28 BEFIMMO EN BOURSE ............................................................................................................................................................................................ 30 INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES..................................................................................................................................................................... 32 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS ...................................................................................................................... 34 RAPPORT DU COMMISSAIRE............................................................................................................................................ 48 DÉCLARATION.................................................................................................................................................................. 50 DÉCLARATION DES PERSONNES RESPONSABLES ................................................................................................................................................... 51 FACTEURS DE RISQUE ...................................................................................................................................................... 52 ANNEXES ......................................................................................................................................................................... 69 ANNEXE 1 : CONCLUSIONS DE L'EXPERT IMMOBILIER COORDINATEUR ............................................................................................................... 70 ANNEXE 2 : GLOSSAIRE DES INDICATEURS IMMOBILIERS...................................................................................................................................... 72 ANNEXE 3 : ALTERNATIVE PERFORMANCE MEASURES ........................................................................................................................................ 73 ANNEXE 4 : TABLEAUX DES INDICATEURS EPRA ................................................................................................................................................. 77 Le Conseil d'administration s'est réuni le 23 juillet 2020 pour établir les états financiers semestriels consolidés, arrêtés au 30 juin 2020. Base de consolidation : Les activités de Befimmo sont présentées dans ce Rapport par secteur d'activité (opérateur immobilier et coworking). Les résultats exprimés en € par action sont calculés sur base du nombre moyen d'actions non détenues par le groupe au 30 juin 2020. Il s'agit de 27.052.443 actions. Indicateurs immobiliers et financiers : Les définitions des indicateurs immobiliers de Befimmo sont décrites à l'Annexe 2 de ce Rapport Financier Semestriel 2020. Elles sont identifiées avec une note de bas de page lors de la première mention dans ce Rapport. Befimmo s'inscrit pleinement dans la tendance à la standardisation du reporting - visant à améliorer la qualité et la comparabilité de l'information - en souscrivant aux EPRA reporting guidelines. Alternative Performance Measures : Les Directives « Alternative Performance Measures (APM) » de l'ESMA (« European Securities Markets Authority ») sont d'application depuis le 3 juillet 2016. Les APM reprises dans ce Rapport sont identifiées avec une note de bas de page lors de la première mention de l'APM. La liste complète des APM, leur définition, leur utilité et les tableaux de réconciliation y afférents sont repris dans les Annexes 3 et 4 du présent Rapport et sont publiés sur le site internet de Befimmo (www.befimmo.be). Le premier semestre de l'exercice 2020 a été marqué par la pandémie du COVID-19 qui impacte le monde entier à tous niveaux. Dans ces circonstances exceptionnelles, l'attention de Befimmo se porte d'abord et avant tout sur la santé et la sécurité de ses employés, de ses clients et de toutes les autres parties prenantes, tout en assurant l'activité du Groupe et la continuité des services fournis à ses clients. Depuis début mars, Befimmo informe régulièrement ses clients et met en œuvre des mesures pour protéger leur santé et leur sécurité. Après une période de télétravail obligatoire, les clients reviennent aux bureaux en nombre de plus en plus important depuis mi-mai. Les résultats du premier semestre 2020, peu impactés par la crise du COVID-19, montrent une solidité et une bonne performance. Dans ce Rapport Financier Semestriel, un état des lieux de l'impact actuellement estimé de la crise sur les différentes activités de Befimmo est donné. En ces temps de crise, les fondamentaux de Befimmo (un taux d'occupation élevé, une longue durée des baux et des locataires de premier plan) constituent une base opérationnelle solide. Cette crise sans précédent accélère l'évolution du monde du travail. À l'avenir, les environnements de bureaux seront utilisés différemment visant surtout l'efficacité collective. Après la plus grande expérimentation mondiale de télétravail, le besoin d'un nouvel environnement de travail attractif, flexible et adaptable sera encore renforcé. L'impact sur la demande de bureaux sur le long terme est encore incertain et il est vraisemblable qu'un bon nombre de sociétés seront plus attentives à leurs coûts et à la flexibilité. Un nouvel équilibre entre augmentation des m² nécessaires à la distanciation sociale ou une diminution des m² liés à l'augmentation du télétravail doit encore se préciser. Befimmo est prête à répondre à ces deux tendances contradictoires grâce à la qualité de ses actifs et à sa palette d'offres couvrant des solutions allant de baux long terme à des contrats flexibles. Une étude mondiale de Cushman et Wakefield1 confirme ces tendances et conclut que 50% de la 1 The Future of Workplace, Cushman & Wakefield, mai 2020. main-d'œuvre travaillera à l'avenir dans un écosystème de lieux de travail avec un équilibre entre le bureau, la maison et les lieux tiers. Le hub central d'une entreprise restera toujours le cœur de ses activités. Des hubs secondaires décentralisés viendront compléter son écosystème. Dès lors, l'offre commune ou « l'offre hybride » de Befimmo et Silversquare, allant du bureau traditionnel l'immeuble entièrement dédié au coworking et en passant par un mix des deux solutions, répond à ces besoins et permet aux clients de combiner plusieurs solutions d'espaces de travail innovant qui favorisent la créativité et le networking dans un réseau BeLux.

Les utilisateurs bénéficieront d'une flexibilité en termes de durée de leur contrat, d'espace de travail (ils occuperont facilement moins ou plus d'espace selon leurs besoins) et de facilités de réunions. Ils pourront se déplacer d'un endroit à l'autre, en fonction de leurs préférences et de leur horaire de travail. Les équipes commerciales de Befimmo ont en effet constaté ces derniers mois une augmentation de l'intérêt de la part de clients pour ce genre de solutions et Befimmo et Silversquare sont bien positionnés pour y répondre. La crise a également démontré l'importance de la digitalisation. Cette transformation digitale est une des priorités des activités R&D de Befimmo, avec l'objectif d'apporter de nouveaux outils pour améliorer l'expérience utilisateur. Pour poursuivre cette évolution et transformation, Befimmo a conclu en juin 2020 un partenariat avec Co.Station et devient son partenaire immobilier privilégié et animera des projets innovants "smart building". Co.station est une plateforme unique d'innovation et d'entrepreneuriat. L'activité opérateur immobilier a été peu impactée par la crise COVID-19 au cours du premier semestre. En effet, Befimmo a loué ou renégocié près de 33.500 m², en augmentation par rapport aux 20.000 m² signés en 2019 (hors la transaction du ZIN qui portait sur 70.000 m² de bureaux). Befimmo a conclu un accord avec la Régie des Bâtiments concernant la prolongation du bail de l'immeuble Poelaert (Bruxelles centre) pour une période de 9 ans ferme à partir du 19 décembre 2021. L'accord prévoit également la résiliation anticipée (partielle ou totale) de 10 baux dans des petits immeubles de Fedimmo situés en provinces belges (en 2020 et en 2021) moyennant indemnités. Comme prévu dans sa stratégie et ses perspectives, Befimmo cèdera ces immeubles. Le résultat économique sur le trimestre sur cette opération s'élève à environ 14 millions €. L'impact de cette opération sur l'EPRA earnings en 2020, 2021 et 2022 est neutre. L'IRR de l'immeuble Poelaert à la date du 30 juin 2020 s'élève à 7,1%. En ces temps de crise, les fondamentaux de Befimmo constituent une base opérationnelle solide. Le taux d'occupation des immeubles disponibles à la location reste élevé à 93,6% au 30 juin 2020 (par rapport à 94,4% fin 2019). La durée moyenne pondérée des baux (jusqu'à la prochaine échéance) s'élève à 7,2 ans et 59% des revenus provient de baux longs avec des institutions publiques belges et européennes. Le solde est réparti entre des locataires issus de divers secteurs, parmi lesquels de grandes entreprises, et une part très limitée provient du secteur « retail » (1% des revenus locatifs consolidés). Befimmo est consciente des défis auxquels font face certains de ses clients et suit la situation de manière responsable au cas par cas et accorde dans certains cas des reports de loyers. Au 15 juillet 2020, 98% des loyers dûs pour le premier semestre de l'exercice ont été encaissés, ce pourcentage est en ligne avec le pourcentage de l'an dernier à la même date et une proportion limitée des retards est directement lié à la crise COVID-19. Un aperçu complet de la perception et des reports des loyers se trouve en page 11 du Rapport. Comme prouvé par le passé, Befimmo a toujours attaché de l'importance à la gestion de son pipeline de développement. Une attention particulière est portée sur l'analyse de l'état du marché avant de lancer des projets à risque d'occupation et sur la maximisation du taux de prélocation avant le début des travaux. Actuellement, le taux de prélocationdes projets de bureaux s'élève à 81%. Liège, la construction de l'écoquartier Paradis

Express suit son cours. La commercialisation du projet est un vrai succès. En 2020, Befimmo a pré-loué 3.100 m² à l'ONEM et 2.540 m² à Deloitte. L'entièreté des bureaux en construction (21.000 m²) est dès lors pré-louée, la partie résidentielle ayant été cédée en 2019. La livraison de Paradis Express est prévue en 2021. La plus-value dégagée sur le trimestre suite à ces locations s'établit à 15,3 millions €. Dans l'immeuble Quatuor (Quartier Nord de Bruxelles), en cours de construction, Befimmo a signé, après clôture du semestre, un bail de 3.950 m² avec un client corporate de premier ordre. Le Quatuor est actuellement pré-loué à 49%. Même si les visites commerciales n'ont pas pu avoir lieu pendant le confinement, elles ont repris très vite à partir de mi- mai et des marques d'intérêt concrètes pour l'immeuble se confirment. En juin 2020, l'immeuble Brederode Corner (6.700 m², Bruxelles centre) a été livré et le bail a pris cours générant une augmentation de valeur d'environ 5 millions € depuis le départ du locataire précédent. Après la cession de l'immeuble Pavilion en 2019, Befimmo entend au cours des exercices 2020 et 2021 poursuivre une politique active de rotation de certains actifs arrivés à maturité, avec une belle perspective de cristallisation de valeur, et ce pour un montant minimum de 220 millions €. Après clôture du semestre, Befimmo a acquis la société « Loi 52 » destinée à accueillir, sous la forme d'une SIRI, l'ensemble du projet constitué par les immeubles « Joseph 2 », « Loi 52 » (6.700 m², Bruxelles, quartier Léopold) et « Loi 44 » (voir page 13 du Rapport). Le nouvel espace « Bailli » (7.200 m²) a ouvert le 1er juin 2020 dans l'immeuble « The Platinum » (Bruxelles CBD, quartier Louise). L'espace, conçu par un duo d'artistes bruxelloises, compte quatre étages dans un bâtiment emblématique doté d'un jardin intérieur de 500 m². Même si l'espace s'est ouvert en pleine crise, le taux d'occupation du centre s'établit déjà à 13%, un chiffre qui dépasse largement les prévisions. Silversquare exploite dès lors sept espaces de coworking à Bruxelles et au Grand-Duché du Luxembourg pour un total de 26.000 m². Du fait de certains renons reçus pendant le confinement, le taux d'occupation des espaces matures s'élève à 79% au 30 juin 2020. Depuis le mois de juin les membres reviennent progressivement et Silversquare estime pouvoir revenir à une occupation normale d'ici la fin de l'année. Le besoin accru en flexibilité des « corporates » soutiendra la demande. Sur le premier semestre 2020 le chiffre d'affaires de Silversquare s'établit à 4,0 millions €. Le taux de recouvrement des factures mensuelles émises pour le premier semestre, s'établit à 99%. Befimmo et Silversquare continuent le développement du réseau Belux d'environnements de travail connectés. L'extension de l'espace Europe (de 2.800 m² à 4.600 m²) est actuellement en cours. L'extension de l'espace Stéphanie (de 2.100 m² à 3.800 m²) est également prévu en 2020. Avant extension ces espaces étaient occupés à 100%. Le pipeline est présenté en page 16 de ce Rapport. Grâce à l'activité de Silversquare, encore faible dans les revenus consolidés, Befimmo a pu compléter sa palette d'offre et répondre ainsi aux demandes en flexibilité et communauté indispensable au monde de travail de demain. La contribution de Silversquare augmentera en fonction du plan de développement. La valeur intrinsèque consolidée (part du groupe)s'établit à 59,32 €au 30 juin 2020. La juste valeur du portefeuille s'élève à 2.863,0 millions € par rapport à la valeur de 2.788,6 millions € au 31 décembre 2019. Les valeurs n'ont globalement pas été impactées par la crise du COVID-19. Historiquement, et du fait de la présence des institutions belges et européennes, le marché des bureaux bruxellois est plus stable en période de crise comparé à d'autres villes européennes. Le taux d'endettement (« LTV») s'élève à 40,2%au 30 juin 2020. Befimmo entend maintenir son ratio LTV un niveau inférieur à 50%, tout au long de l'exécution de son pipeline de développements. Outre la cristallisation de valeur, la rotation des actifs devrait permettre de financer les projets en cours, d'assurer une capacité de croissance, voire d'absorber d'éventuelles diminutions de valeur exceptionnelles qui seraient liées à la crise COVID-19. L'EPRA earnings de l'activité opérateur immobiliers'établit à 1,57 € par action, par rapport à 1,71 € par action au 30 juin 2019, principalement suite à l'effet du placement privé d'actions réalisé en décembre 2019 (voir page 24 pour une analyse détaillée du résultat). L'EPRA earnings consolidé (part du groupe)s'élève à 1,53 €par action. Suite aux incertitudes liées aux conséquences de la pandémie COVID-19, le Conseil d'administration de Befimmo a décidé en mai 2020 de retirer les perspectives d'EPRA earnings à trois ans publiées dans le Rapport Financier Annuel 2019. Ces incertitudes persistent à ce jour. Le Conseil avait également réduit la perspective d'EPRA earnings pour l'exercice 2020 à un montant supérieur à 2,70 € par action. À périmètre constant et sur base des éléments connus à la date de publication de ce Rapport, Befimmo est confiante de pouvoir annoncer que l'EPRA earnings prévisionnel devrait se situer aux alentours de 2,80 € par action. Befimmo proposera un dividende d'un minimum de 80% de l'EPRA earnings de l'année augmenté le cas échéant de plus-values réalisées pendant l'exercice dans le cadre de sa politique de rotation d'actifs, soit pour l'exercice 2020 un minimum de 2,24 € par action. Les moyens financiers conservés dans la Société contribueront à assurer les besoins de fonds propres utiles au développement de son activité. Befimmo a l'intention de proposer la distribution du dividende en deux phases (acompte en décembre et solde en mai) et, le cas échéant, sous forme optionnelle. La crise actuelle se caractérise notamment par une baisse sensible des cours de bourse. Le cours de l'action Befimmo cote à un niveau historiquement bas. Au 30 juin 2020, l'action a clôturé à 39,85 €, soit une décote de 33% par rapport à la valeur intrinsèque. Cette évolution du cours s'inscrit dans la moyenne de l'évolution des cours des sociétés immobilières européennes cotées actives dans le secteur des bureaux. Au 30 juin 2020, le return sur cours de l'action Befimmo (-24,7%) depuis le début de l'année est en ligne avec l'évolution de l'indice EPRA des bureaux (-24,3%). Néant 2 Dans le sens où il n'y a pas d'événement avec un impact sur les états financiers consolidés résumés au 30 juin 2020. BEFIMMO EN UN COUP D'ŒIL. Befimmo, Société Immobilière Réglementée (SIR), est un investisseur et opérateur immobilier spécialisé en espaces de travail de qualité. Ces « Befimmo Environnements » sont situés à Bruxelles, dans les principales villes belges et au Grand-Duché de Luxembourg. Avec sa filiale Silversquare, Befimmo développe un réseau Belux d'espaces de travail interconnectés et flexibles. Société humaine, citoyenne et responsable, Befimmo offre à ses utilisateurs des espaces de travail inspirants et les services qui y sont associés dans des immeubles durables tant en termes d'architecture que de localisation et de respect de l'environnement. Son portefeuille, dont la valeur s'élève à 2,9 milliards €, comprend 78 immeubles pour une surface globale d'environ 1.000.000 m². Befimmo est cotée sur Euronext Brussels. Au 30 juin 2020, sa capitalisation boursière est de 1,1 milliard €. Befimmo entend offrir à ses actionnaires un dividende solide et un rendement en adéquation avec son profil de risque. En créant de la valeur ajoutée pour ses utilisateurs, Befimmo crée de la valeur pour ses actionnaires. TENDANCES Nouvelles façons de travailler et de vivre Emergence de nouvelles technologies et révolution numérique Télétravail Préoccupations environnementales Mobilité Métropolisation Flexibilité Equilibre entre vie professionnelle | vie privée et bien-être Attirer les talents NOSAXES6 STRATÉGIQUES INTÉGRATION MONDE UTILISATION DANS LA VILLE DU TRAVAIL DES RESSOURCES MOBILITÉ DIALOGUE EXEMPLARITÉ MODÈLE D'ENTREPRISE DE BEFIMMO Fournir des environnements pour travailler, se rencontrer, partager et vivre OPERATEUR IMMOBILIERCOWORKING Asset management Asset Workspace et rotation du portefeuille development as a service Gestion proactive Développements Offre flexible, d'espaces de travail créant de la valeur communauté de qualité axés dans un environnement et services sur le centre ville à faible rendement dans un réseau Belux UNE APPROCHE DURABLE ET INNOVANTE, AXÉE SUR L'UTILISATEUR, EST AU CENTRE DE NOTRE STRATÉGIE .RAPPORT DE GESTION INTERMÉDIAIRE Au cours du premier semestre de l'exercice, Befimmo a signé de nouveaux baux et des renouvellements de baux pour une superficie de 33.492 m², par rapport à une superficie de 19.830 m² sur la même période de l'exercice 2019 (hors location de la partie bureau du projet ZIN de 70.000 m²). ▪ Poelaert (Bruxelles, centre) : accord avec la Régie des Bâtiments concernant la prolongation du bail dans l'immeuble Poelaert pour une période de 9 ans ferme à partir du 19 décembre 2021. L'accord prévoit également la résiliation anticipée (partielle ou totale) de 10 baux dans des immeubles de Fedimmo situés en provinces (en 2020 et en 2021) moyennant indemnités. Comme prévu dans sa stratégie et ses perspectives, Befimmo cèdera ces immeubles. Le résultat économique dégagé sur le trimestre sur cette opération s'élève à environ 14 millions €. L'impact de cette opération sur l'EPRA earnings en 2020, 2021 et 2022 est neutre. L'IRR de l'immeuble Poelaert à la date du 30 juin 2020 s'élève à 7,1% Axento (Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, Kirchberg) : signature de plusieurs extensions de baux (5.000 m²) ; o Blue Tower (Bruxelles, quartier Louise) : signature de renouvellements de baux (1.000 m²) et de nouveaux baux (1.300 m²) ; ▪ Paradis Express (Liège) : prélocation de 3.100 m² à l'ONEM et 2.540 m² à Deloitte. Le projet est dès lors entièrement pré-loué, un an avant livraison La plus-value dégagée sur le trimestre suite à ces locations s'établit à 15,3 millions € ; Quatuor (Bruxelles, quartier Nord) : après clôture du semestre, prélocation de 3.950 m² à un client corporate de premier ordre. Le Quatuor est actuellement pré-loué à 49%. En raison du confinement, les nouvelles marques d'intérêt ont été limitées durant le premier semestre de l'exercice 2020. Les visites commerciales reprennent depuis mi-mai et certaines négociations déjà en cours avant le confinement ont abouti. La prise en occupation de surfaces n'a globalement pas été impacté par la crise COVID-19 durant le semestre. Les candidats occupants sont par contre encore plus exigeants sur la qualité, la localisation, les 3 Conformément aux définitions, les locations ne sont reflétées dans les indicateurs immobiliers qu'à partir de la prise en cours du bail. services et la flexibilité. Compte-tenu de la qualité de son portefeuille et de la flexibilité de l'« offre hybride », Befimmo et Silversquare sont bien positionnés pour répondre à ces besoins. 30.06.2020 31.12.2019 Taux d'occupation spot des immeubles disponibles à la location(a) 93,6% 94,4% EPRA Vacancy Rate(b) 3,6% 4,1% Il s'agit d'un indicateur immobilier. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'Annexe 2 de ce Rapport. Il s'agit d'un indicateur EPRA. Pour plus d'informations, veuillez consulter le chapitre « EPRA Best Practices » de ce Rapport. L'évolution du taux d'occupation est principalement lié à un élément « one off » (soit, la reclassification des 6 immeubles Fedimmo dans la catégorie « immeubles détenus en vue de la vente ») et à la fin de baux dans l'immeuble Central Gate. Ces étages sont actuellement en cours de rénovation et 80% est déjà pré-loué. Il est à noter que, conformément aux définitions, les baux futurs signés ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux d'occupation. 30.06.2020 31.12.2019 Durée moyenne pondérée des baux en cours jusqu'à la prochaine échéance(a) 7,2 ans 7,1 ans Durée moyenne pondérée des baux en cours jusqu'à l'échéance finale(a) 7,9 ans 7,8 ans Il s'agit d'un indicateur immobilier. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'Annexe 2 de ce Rapport. Il est à noter que, conformément aux définitions, les baux futurs signés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée moyenne pondérée des baux. 4 Les proportions sont exprimées sur la base du loyer contractuel brut en cours au 30 juin 2020. Durée moyenne Pourcentage pondérée jusqu'à du loyer Secteur public la prochaine contractuel Rating échéance brut en cours (en années) (en %) Fédéral 47,8% AA (rating S&P) Région flamande 2,1% AA (rating Fitch) Secteur public belge 8,8 49,9% Commission européenne 3,6% AAA (Rating S&P) Parlement européen 3,9% AAA (Rating S&P) Représentations 1,5% - Secteur public européen 4,6 9,0% Total locataires du secteur public 8,2 58,9% Durée moyenne Pourcentage Rating S&P pondérée jusqu'à du loyer Secteur privé - top 5 la prochaine contractuel échéance brut en cours (en années) (en %) Deloitte Services & Investments NV 5,7% - BNP Paribas et sociétés liées 5,0% A+ Beobank (Crédit Mutuel Nord Europe) 2,5% A+ Docler Holding 2,2% - McKinsey & Company 1,5% - Total locataires top 5 du secteur privé 8,4 16,8% Durée moyenne Pourcentage pondérée jusqu'à du loyer Autres locataires la prochaine contractuel échéance brut en cours (en années) (en %) ±255 locataires 3,8 24,2% Total du portefeuille 7,2 100% 5 Les loyers des années futures sont calculés à partir de la situation actuelle en tenant compte du fait que chaque locataire part à sa première échéance et qu'aucune autre location n'est effectuée par rapport au loyer contractuel brut cours au 30 juin 2020. Befimmo est consciente des défis auxquels font face certains de ses clients et suit la situation de manière responsable au cas par cas. Pour les locataires du secteur « retail » (représentant environ 1% des revenus locatifs consolidés), des réductions de loyers « retail » ont été accordées pour la durée du confinement. Pour une trentaine de locataires de bureaux, sérieusement impactés par la crise liée à la pandémie COVID-19, des délais de paiements ont été accordés pour le second trimestre et les loyers ont été mensualisés. Ces reports de loyers représentent actuellement un montant d'environ 1,4 million €. Au 15 juillet 2020, 98% des loyers dûs pour le premier semestre de l'exercice ont été encaissés, ce pourcentage est en ligne avec le pourcentage de l'an dernier à la même date et une proportion limitée des retards est directement lié à la crise COVID-19. La juste valeur du portefeuille s'élève à 2.863,0 millions € au 30 juin 2020, par rapport à la valeur de 2.788,6 millions € au 31 décembre 2019. Cette évolution de valeur (hors droits d'usage IFRS 16) intègre : les travaux de rénovation ou de redéveloppement (investissements) réalisés dans le portefeuille ;

les variations de juste valeur enregistrées en compte de résultats (IAS 40). A périmètre constant, la valeur du portefeuille (hors le montant des investissements) est stable au cours du premier semestre de l'exercice (variation de +0,01% soit, 0,2 millions €). Les valeurs n'ont globalement pas été impactées par la crise du COVID-19. La variation de valeur de -42,1% dans la catégorie « Immeubles détenus en vue de la vente » est liée à la résiliation anticipée de baux Fedimmo, moyennant indemnité, qui est plus que compensée par la plus-value de 24 millions € dégagée sur le trimestre sur la prolongation du bail dans l'immeuble Poelaert. Les experts soulignent que les évaluations au 30 juin 2020 sont rapportées sur la base d'une « incertitude significative de l'évaluation » comme le prévoient les lignes directrices du RICS7. 6 7 Ces valeurs sont établies en application de la norme IAS 40 qui requiert la comptabilisation à la « juste valeur » des immeubles de placement. La juste valeur d'un immeuble correspond à sa valeur d'investissement, à savoir sa valeur droits d'enregistrement et autres frais de transaction inclus (aussi appelée « valeur actes-en-mains ») telle que calculée par l'expert indépendant, de laquelle est déduit un abattement forfaitaire de 10% (Flandre) ou 12,5% (Wallonie et Bruxelles) pour les immeubles d'une valeur d'investissement inférieure à 2,5 millions € et de 2,5% pour les immeubles d'une valeur d'investissement supérieure à 2,5 millions €. Ce taux d'abattement de 2,5% représente un niveau moyen de frais effectivement payés sur les transactions et résulte d'une analyse par les experts indépendants d'un grand nombre de transactions observées dans le marché. Ce traitement comptable est détaillé dans le communiqué publié par BeAMA le 8 février 2006 et confirmé dans le communiqué de la BE-REIT Association du 10 novembre 2016. Cette règle est également appliquée pour la définition de la juste valeur de l'immobilier situé au Grand- Duché de Luxembourg. Royal Institute For Chartered Surveyors. Bureaux Variation sur le Quote-part du Juste valeur Juste valeur semestre(a) portefeuille(b) (30.06.2020) (31.12.2019) (en %) (30.06.2020) (en millions €) (en millions €) (en %) Bruxelles CBD et assimilé(c) 1,1% 49,19% 1 408,2 1 346,1 Bruxelles décentralisé -1,3% 2,9% 82,9 83,2 Bruxelles périphérie -0,9% 4,2% 120,6 121,1 Flandre -3,0% 15,4% 441,6 474,9 Wallonie 0,9% 8,1% 232,5 230,6 Luxembourg ville 2,1% 4,9% 141,5 138,6 Immeubles disponibles à la location 0,1% 84,8% 2 427,4 2 394,5 Immeubles en construction ou en développement pour compte propre, 1,2% 14,8% 424,4 394,1 destinés à être disponibles à la location Immeubles de placement(d) 0,3% 99,6% 2 851,7 2 788,6 Immeubles détenus en vue de la vente -42,1%(e) 0,4% 11,2 0,0 Total 0,0% 100,0% 2 863,0 2 788,6 La variation sur le semestre correspond à la variation de la juste valeur entre le 1 e janvier 2020 et le 30 juin 2020 (hors le montant des investissements). La quote-part du portefeuille est calculée sur la base de la juste valeur du portefeuille au 30 juin 2020. Y compris la zone Bruxelles aéroport où se trouve l'immeuble Gateway . Hors droits d'usage IFRS 16. La variation de valeur de -42,1% dans la catégorie « Immeubles détenus en vue de la vente » est liée à la résiliation anticipée de baux Fedimmo, moyennant indemnité, qui est plus que compensée par la plus-value de 24 millions € dégagée sur le trimestre sur la prolongation du bail dans l'immeuble Poelaert. 30.06.2020 31.12.2019 Rendement brut courant des immeubles disponibles à la location(a) 5,2% 5,4% Rendement brut potentiel des immeubles disponibles à la location(a) 5,5% 5,6% Rendement brut courant des immeubles de placement 4,5% 4,6% EPRA Net Initial Yield (NIY) 4,7% 4,9% EPRA Topped-up NIY 5,0% 5,1% En tenant compte des immeubles en construction ou en développement pour compte propre destinés à être disponibles à la location mais hors droits d'usage IFRS 16. 8 Les proportions sont exprimées sur la base de la juste valeur des immeubles de placement au 30 juin 2020. Au cours du premier semestre de l'exercice, Befimmo a investi 74,1 millions €dans son portefeuille. Les principaux projets de rénovation et de construction sont repris dans le tableau ci-dessous. Tous les projets ont une certification BREEAM « Excellent » ou « Outstanding » en phase Design. Comme prouvé par le passé, Befimmo a toujours attaché de l'importance à la gestion de son pipeline de développement. Une attention particulière est portée sur l'analyse de l'état du marché avant de lancer des projets à risque d'occupation et sur la maximisation du taux de prélocation avant le début des travaux. Actuellement, le taux de prélocation9des projets de bureaux s'élève à 81%. Rendement projeté Occupation Investissement total % Date sur investissement (hors terrain) d'achèvement(a) d'achèvement (terrain inclus) (en millions €) Principaux projets engagés en cours Paradis Express > 6% 100% pré-loué 54 29% 2021 3 800 m² coworking Quatuor > 5,3% 49% pré-loué 170(b) 51% 2021 7 000 m² coworking ±4,3% ZIN (sur toutes les 411 14% fonctions) Bureaux 100% pré-loué 2023 Coworking & sport 5 000 m² coworking 2024 Hotel Négociations en cours 2024 Résidentiel Commercialisation en 2023 2024 Principaux projets à engager en cours PLXL Rendement visé de - 49 - 2023 ±6% (re)développement Rendement visé de - 60 - 2024 Joseph 2 - Loi 44 & 52 ±5% (re)développement Rendement visé de - 37 - 2024 Pachéco ±5% WTC 4 - Développement en cas de 140 - Mise en œuvre prélocation du permis Coûts dépensés/investissement total (hors terrains). L'augmentation du coût estimé du projet Quatuor correspond principalement à des investissements supplémentaires pour renforcer les qualités de l'immeuble qui conduiront à une situation locative améliorée. Pour toute information complémentaire sur ces projets, veuillez consulter les pages 57 et 58 du Rapport Financier Annuel 2019 (www.befimmo.be). Depuis la publication du Rapport Financier Annuel, Befimmo a concrétisé la préparation de la fin des baux10 dans les immeubles Joseph 2(12.820 m², Bruxelles CBD, quartier Léopold) et Pachéco(5.770 m², Bruxelles CBD, centre). Pour ces localisations stratégiques, Befimmo prépare deux nouveaux projets innovants. En 2019, elle avait acheté l'immeuble Loi 44 (6.290 m²) et récemment elle a intégré l'immeuble Loi 52 (6.800 m²) dans son portefeuille. La localisation de ces immeubles, contiguë à l'immeuble Joseph 2, présente un potentiel de création de valeur important. Sur le site, un nouvel ensemble (±30.000 m²) sera développé, avec une adresse Rue de la Loi, ce qui permettra de répondre aux besoins d'occupants institutionnels à la recherche d'environnements de travail neufs de qualité d'ici 2024. Le projet de redéveloppement de l'immeuble Pachéco sera multifonctionnel (±12.500 m²) dans une localisation exceptionnelle au centre-ville. Ces projets s'inscrivent dans les 6 axes stratégiques de Befimmo notamment en matière de mobilité, intégration dans la ville, utilisation de ressources, etc. Calculé sur la partie bureaux des projets engagés en cours, hors coworking. Fin du bail de l'immeuble Joseph 2 en 2021 et fin du bail de l'immeuble Pachéco au plus tôt en 2021. Befimmo attache une importance particulière à la dépondération du poids de son portefeuille dans le quartier Nord de Bruxelles, à présent qu'un bail de 18 ans fermes a été signé et que les permis ont été délivrés pour le projet ZIN. Le chantier du projet ZIN va pouvoir démarrer très prochainement. Le COVID-19 a un effet différé sur l'EPRA earnings de Befimmo (horizon 2022-2024) étant donné que les projets Quatuor, ZIN et Paradis Express subiront un retard de livraison actuellement estimé à environ 6 mois et une augmentation de leur coût. Espaces Surface Situation Silversquare Bailli 7 200 m² Quartier Louise, Bruxelles CBD Silversquare Europe 4 100 m² Quartier Léopold, Bruxelles CBD Silversquare Louise 3 300 m² Quartier Louise, Bruxelles CBD Silversquare Luxembourg 2 200 m² Quartier de la Gare, Luxembourg ville, Grand-Duché de Luxembourg Silversquare Stéphanie 2 100 m² Quartier Léopold, Bruxelles CBD Silversquare Triomphe 4 300 m² Quartier Université, Bruxelles décentralisé Silversquare Zaventem 2 600 m² Bruxelles périphérie Total 26 000 m² Le nouvel espace « Bailli » (7.200 m²) a ouvert le 1er juin 2020 dans l'immeuble « The Platinum » (Bruxelles CBD, quartier Louise). L'espace, conçu par un duo d'artistes bruxelloises, compte quatre étages dans un bâtiment emblématique doté d'un jardin intérieur de 500 m² à disposition du coworking. Même si l'espace « Bailli » s'est ouvert en pleine crise, le taux d'occupation du centre s'établit déjà à 13%, un chiffre qui dépasse largement les prévisions. Silversquare exploite dès lors sept espaces de coworking à Bruxelles et au Grand-Duché du Luxembourg. L'activité représente ±6% des revenus locatifs consolidés de Befimmo au 30 juin 2020. Même si la proportion de l'activité de coworking dans les revenus consolidés restera relativement faible d'ici 2023, l'attractivité et la flexibilité de l' « offre hybride » de Befimmo et Silversquare sont des éléments essentiels du monde de travail de demain. Base 100 Chiffre d'Affaires 100 Loyer -32 Taxes/charges -18 Ressources humaines -10 Frais d'exploitation -13 EBITDA 27 Investissements (annualisés) -10 Contribution (avant coûts de structure) 17 La mise en œuvre du plan de développement de Silversquare devrait conduire à une contribution positive à l'EPRA earnings à partir de 2022. Nombre de desks Nombre de desks Taux d'occupation occupés (A) disponibles (B) (A/B) Espaces de coworking « matures »(a) 511 645 79% Ensemble des espaces de coworking 1 443 2 848 51% Un espace est considéré « mature » après 3 ans d'existence. Du fait de certains renons reçus pendant le confinement, le taux d'occupation des espaces matures s'élève à 79% au 30 juin 2020. Les ouvertures récentes des espaces « Zaventem » et « Bailli » ont un impact sur le taux d'occupation de l'ensemble des espaces de coworking qui s'établit à 51% au 30 juin 2020. Il est à noter que le périmètre des espaces matures et total change d'une période à l'autre vu le fait que Silversquare est en période de développement. Depuis le mois de juin les membres reviennent progressivement et Silversquare estime pouvoir revenir à une occupation normale d'ici la fin de l'année. Le besoin accru en flexibilité des « corporates » soutiendra la demande. Soucieux de renforcer la loyauté des membres, les cotisations d'adhésion pour le « fully flex » et pour les « dedicated desks » dans « l'open space » du coworking (0,4% des revenus locatifs consolidés) ont été annulés pour le mois d'avril. En outre, des concessions spécifiques sont accordées au cas par cas en fonction de la situation des membres concernés. Le taux de recouvrement des factures mensuelles émises pour le premier semestre s'établit à 99%. 69% des revenus du semestre sont réalisés dans des « private offices » utilisés par des petites ou moyennes entreprises qui ont un potentiel de résilience plus important que les « flex desks ». Befimmo et Silversquare continuent le développement du réseau Belux d'environnements de travail connectés. Les espaces de coworking prévus dans les immeubles du portefeuille de Befimmo sont en général aménagés par Befimmo (opérateur immobilier) et livrés « clé sur porte » à Silversquare. Silversquare (opérateur de coworking) investit dans le mobilier et l'ICT pour ces espaces. Pour les espaces prévus dans des immeubles de tiers, Silversquare investit aussi bien dans les aménagements que dans le mobilier et l'ICT. Lors du premier semestre 2020, Silversquare a ainsi investi 3,0 millions € dans ses espaces. Befimmo (opérateur immobilier) a investi 0,3 million € en 2020 dans le projet en cours (Central Gate) livrés clés sur porte. L'extension de l'espace Europe (de 2.300 m² à 4.600 m²) est actuellement en cours. L'extension de l'espace Stéphanie » (de 2.100 m² à 3.800 m²) est également prévu en 2020. Avant extensions, ces espaces étaient occupés à 100%. Pipeline actuel jusque 2022 Espaces Surface Surface Surface totale engagé non engagé Extensions 2020 + 2 000 m² Portefeuille fin 2020 28 000 m² 28 000 m² Nouvelles ouvertures 2021 + 20 000 m²(a) + 4 100 m² Portefeuille fin 2021 48 000 m² 4 100 m² 52 100 m² Nouvelles ouverture 2022 + 3 800 m²(b) + 10 000 m² Portefeuille fin 2022 51 800 m² 14 100 m² 65 900 m² Quatuor, Central Gate et Flandre. Paradis Express PARTENARIAT AVEC CO.STATION En juin 2020, Befimmo a annoncé son partenariat avec Co.Station et devient son partenaire immobilier privilégié. Co.Station est une plateforme unique d'innovation et d'entrepreneuriat. Befimmo sera également l'un des partenaires fondateurs de l'écosystème d'innovation « co.building », qui sera lancé cette année encore par Co.Station. Cet écosystème accompagnera plus de 30 entreprises à concevoir ensemble des bâtiments intelligents et durables. Ce dialogue apportera beaucoup d'opportunités à Befimmo, car il s'agit d'un écosystème d'innovation abordant des thématiques, tel que la mobilité, l'intégration dans la ville, l'utilisation de ressources, etc., qui sont intégrées dans sa stratégie depuis longtemps. www.befimmo.be/fr/news/befimmo-sassocie-costation www.co-station.com COVID 19 : DES TEMPS EXCEPTIONNELS DEMANDENT DES MESURES EXCEPTIONNELLES 1 ÉQUIPE 1. Gestion du changement et bien-être Contacts informels réguliers Renforcement des outils de communication numérique Trucs et astuces et protocoles pour le télétravail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée Activités sociales virtuelles supplémentaires Formation Soutien informatique et logistique supplémentaire pour le travail à domicile Processus d'intégration spécifique pour les nouvelles recrues 2. Équipe de crise Équipe de gestion et de communication de crise pour assurer le suivi quotidien /hebdomadaire de l'impact de la crise sur le business 2 CLIENTS 3 AUTRES PARTIES PRENANTES 1. Augmentation 1. Communauté des contacts virtuels des investisseurs : Communication régulière 2. Mailings réguliers de l'impact sur l'entreprise et des mesures prises 3. Protocoles Monitoring du cours de bourse (détection des cas COVID-19) 2. Sponsoring : 4. Mesures de sécurité Collecte de fonds pour la Croix-Rouge d'Auderghem et lignes directrices (7.000 €) avec défi sportif 5. Suivi responsable pour remplacer leur vente annuelle d'autocollants et au cas par cas de la situation financière 4 LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 1. Résilience et flexibilité de l'équipe de Befimmo. | 2. Stratégie : accélération de l'évolution de nos modes de travail et de vie. La poursuite du développement du positionnement actuel de Befimmo et de ses 6 axes stratégiques est essentielle. | 3. Agilité et gestion du changement. | 4. Accélération de la formation des équipes pour soutenir /booster la transformation numérique et de l'entreprise. | 5. Amélioration continue du fonctionnement de l'équipe interne. | 6. Enquête interne concernant le COVID-19 pour continuer à innover et à améliorer. L'ensemble des informations suivantes, couvrant Bruxelles et le Luxembourg, sont issues des bases de données, analyses et rapports de marché de Cushman & Wakefield au 30 juin 2020. Lorsqu'il est fait référence au marché de bureaux bruxellois, le territoire couvert comprend la Région de Bruxelles- Capitale au sens administratif du terme ainsi qu'une partie du Brabant flamand et une partie du Brabant wallon, composant l'hinterland économique de Bruxelles. Sur cette zone, on recense quelque 1.850.000 habitants et plus d'un million d'emplois. La prise en occupation au cours du premier semestre de l'année s'élève à 128.000 m², une forte baisse contre les 344.000 m² enregistrés au premier semestre 2019. C'est également en nombre de transactions que l'année 2020 affiche une performance plus faible que l'année dernière. Jusqu'à présent, l'année 2020 a enregistré 136 transactions sur le marché de bureaux bruxellois, contre 187 lors du premier semestre de 2019. Pour rappel, une baisse dans l'activité locative était prévue cette année suite à une prise en occupation remarquable en 2019, mais la baisse a été amplifiée par la pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement qui ont suivi. Parmi les plus grandes transactions jusqu'à présent : 30.000 m² pris en occupation par la Commission européenne dans The One (quartier Leopold) ;

(quartier Leopold) ; 14.200 m² pris en occupation dans le Commerce 46 (quartier Leopold) par ING Bank ;

(quartier Leopold) par ING Bank ; 5.900 m² loué par ACP dans le MCE Center (quartier Louise). Le secteur public (Union européenne, administrations belges tant fédérales que régionales et locales) contribue pour environ 55.000 m² de la prise en occupation cette année, soit une baisse de 50% par rapport au premier semestre 2019. L'Union européenne contribue pour plus de 23% de l'occupation jusqu'à présent suite à la location dans la tour The One, la plus grosse transaction de 2020. Le secteur privé quant à lui représente près de 57% de la prise en occupation, contre 66% au premier semestre de l'année 2019 et 68% en 2018. La prise en occupation venant du coworking est en diminution après une croissance dynamique au cours des trois dernières années. Une seule transaction a été enregistrée en 2020 ; la location de 2.300 m² par Frame 21 dans l'immeuble G du Corporate Village périphérie Aéroport). Alors que l'activité a commencé à se développer en 2017, c'est en 2018 et 2019 que le secteur s'est fortement accru à Bruxelles, en partie dû à l'arrivée de nouveau prestataires (nationaux et internationaux). Pour préciser, plus de 78.000 m² (17 transactions) ont été enregistrés en 2018 et plus de 60.000 m² (également 17 transactions) en 2019. Il convient de mentionner que la majorité des transactions enregistré en 2018 et 2019 ont été effectuées sous forme de pré-locations. Ceci, conjugué aux effets de la pandémie de COVID- 19, pourrait expliquer le ralentissement de la prise en occupation cette année. Avec ses multiples marques de coworking le groupe IWG (±58.000 m² à Bruxelles) est le plus grand opérateur à Bruxelles, suivi de Silversquare (±43.000 m² à Bruxelles). À l'heure actuelle, le marché du coworking à Bruxelles représente plus ou moins 1,3% du stock de bureaux, une proportion qui est alignée à la moyenne européenne (à l'exclusion du Royaume-Uni). Depuis le début de l'année, environ 94.000 m² de surfaces de bureaux ont été livrées sur le marché bruxellois. Parmi les livraisons récentes sont Manhattan Center (45% occupé) dans le quartier Nord, Tour Allianz (Mobius I) (100% occupé) dans le quartier Nord, le Spectrum (±80% occupé) dans le Centre-Ville et le Brederode Corner (100% occupé) également dans le Centre-Ville. A peu près 556.000 m² de nouveaux développements (spéculatifs et pré-loués) sont actuellement en cours de construction avec une date de livraison prévue entre 2020 et 2022. Les plus gros développements lancés partiellement à risque pour 2020 et 2021 sont notamment Multi-Tower (42.000 m² dans le Centre-Ville, dont 17.000 m² pré-loués), la Gare Maritime (45.000 m² dont 50% pré-loués dans le quartier Tour & Taxis), le Copernicus (13.000 m² dans le quartier Léopold), le Mobius II (34.000 m² dans le quartier Nord) et le Quatuor (62.000 m² dans le quartier Nord) dans lequel Beobank a déjà pré-loué 22.000 m² et Silversquare 7.000 m². D'autres développements viendront les compléter dans les années suivantes ; le Networks NOR (13.000 dans le quartier Nord), le Bel 9 (7.000 m² dans le quartier Leopold), le TVR (23.000 m² dans le quartier Nord) L'ensemble de ces développements font l'objet de marques d'intérêt de la part des occupants et devraient être, au moins partiellement, pré-loués avant leur livraison. Ceci confirme bien la recherche de qualité et d'accessibilité des occupants. La vacance poursuit sa diminution et tombe à 7,6% au premier semestre de l'année, venant de 7,98% fin 2018. Le taux de vacance est actuellement à l'un de ses niveaux les plus bas jamais enregistrés. Malgré la stabilisation entre 2019 et 2020, le taux d'inoccupation sur le marché pourrait voir une légère augmentation dans un proche avenir suite à la livraison de nouveaux espaces de bureaux partiellement vide. Le taux de vacance dans les immeubles Grade A (moins de 5 ans) s'élève à 8% et se trouve principalement dans le Manhattan Center, Phoenix et la Tour Allianz. Les loyers « prime » ont augmenté en fin d'année 2018 et à nouveau durant le deuxième trimestre de 2019 pour atteindre un haut historique à 320 €/m²/an. La faiblesse des surfaces qualitatives disponibles et l'assurance de certains propriétaires de pouvoir atteindre des niveaux de loyers élevés ont contribué à cette hausse significative des prix. Les loyers prime n'ont pas été affectés par le ralentissement économique (suite au COVID-19) et restent à 320 €/m²/an. Les loyers moyens pondérés, en revanche, sont au plus haut niveau jamais vu (environ 190 €/m²/an pour l'ensemble du marché bruxellois). Cela s'explique en partie par le manque de transactions et par les grosses transactions dans des immeubles Grade A (The One et Commerce 46, par exemple). Le loyer prime dans le quartier Nord est resté stable cette année à 220 €/m²/an. Il est intéressant à noter que l'écart entre les sous-marchés du CBD (hors quartier Midi) se réduit. Suite aux bâtiments récemment mis sur le marché ou en voie de livraison et le manque de disponibilité de surfaces Grade A, les loyers prime pourraient ainsi atteindre 325 €/m²/an d'ici fin 2021. Un volume d'investissements bureaux de 2,4 milliards € a été enregistré à Bruxelles jusqu'à présent pour l'année 2020. Il s'agit du volume d'investissement le plus élevé jamais enregistré. En effet, cela inclut la transaction historique de la Tour des Finances (vendue pour environ 1,3 milliard €). Néanmoins, le premier semestre 2020 a enregistré 45 transactions, le plus grand nombre de transactions jamais enregistrées en un seul semestre. Il convient de noter que la plupart des transactions ont été lancées avant la pandémie et ont été clôturées au premier semestre, reflétant toujours la forte dynamique observée au cours des deux dernières années. L'effet de l'épidémie sur le marché de l'investissement s'est principalement fait sentir au cours du deuxième trimestre qui a enregistré 16 transactions et un total de 340 millions €, dont la vente de la Silver Tower pour plus de 200 millions €. Il convient de constater que la majorité (80%) du volume d'investissement dans le marché bureaux bruxellois vient des investisseurs étrangers. Ceci indique que Bruxelles maintient sa position importante en tant que choix d'investissement plus stable pour les grands investisseurs étrangers par rapport à des villes comme Londres, Paris ou Francfort. Nous constatons non seulement que l'appétit des investisseurs étrangers pour le marché bruxellois reste important mais qu'il y a toujours un intérêt pour tous les types de produits bureaux, tant les bâtiments assortis de baux long terme que des produits qualifiés de value-add », bien que ceux-ci soient préférés par les investisseurs locaux. Les profils des investisseurs sont bien

évidemment différents, mais l'intérêt reste perceptible partout. Le volume d'investissement en immeubles de bureaux à Bruxelles et en région ensemble représente plus de 70% de l'investissement total enregistré en Belgique en 2020. Le secteur des maisons de repos est second, avec plus de 300 millions € investis, suivi par le segment industriel (8%) et ensuite le secteur du commerce (7%). Les taux de rendement « prime » continuent à se comprimer sous l'effet de la politique de faibles taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne et de la compétition entre investisseurs pour les meilleurs produits. A l'heure actuelle, les taux de rendement « prime » pour des bâtiments assortis de baux 6/9 tournent autour de 4,00% suite à la forte demande et activité avant la pandémie du COVID-19. Le rendement « prime » à long terme a connu une légère compression à 3,50%. Il y a encore de nombreuses transactions d'investissement dans le pipeline, mais l'activité pourrait ralentir car les banques sont plus prudentes avec les prêts, ce qui pourrait entraîner un coût plus élevé et une baisse du « LTV », entraînant une légère augmentation des rendements. Au cours du premier semestre de l'année 2020, ce sont 117.000 m² de prise en occupation (88 transactions) qui ont été enregistrés, légèrement en dessous de la moyenne de 120.000 m² sur 3 ans. Il est peut-être trop tôt pour conclure, mais jusqu'à présent, la crise sanitaire a eu un effet limité sur l'activité de location sur le marché de bureaux luxembourgeois. Parmi les transactions les plus significatives de l'année : 16.700 m² par le Ministère des Finances dans l' Ikaros (quartier Aéroport) ;

(quartier Aéroport) ; 10.500 m² pris en occupation par Intesa Sanpaolo (nouveau QG) dans la Cloche d'Or ;

9.600 m² pris en occupation par Baloise dans le Wooden a Leudelange ;

a Leudelange ; 8.000 m² achat pour occupation propre par Schroders & Associés dans la Cloche d'Or ;

8.000 m² achat pour occupation propre par Arendt Services (nouveau QG) à Hamm. Environ 85% de la prise en occupation a été enregistrée par le secteur privé, stimulé par le secteur bancaire et financier (31%) et les services aux entreprises (20%). En 2020, ce sont jusqu'à présent quelque 207.000 m² qui ont été livrés au Luxembourg, notamment grâce à la livraison du projet KAD - Phase II (160.000 m²) au Kirchberg, la livraison du parc Luxite a Leudelange (12.000 m²) et la livraison de l'Altitude - La Paz (8.000 m²) également à Leudelange. Pour la suite de 2020 et 2021, ce sont plus de 202.000 m² qui sont en cours de construction au Luxembourg. Plus de 128.000 m² de ces projets sont déjà pré-loués. Les projets spéculatifs sont donc relativement limités puisqu'ils ne représentent que 74.000 m² dans un marché particulièrement dynamique. noter toutefois que près de 300.000 m² (avec livraison prévue avant 2024) sont dans les cartons, ils pourraient venir gonfler le pipeline spéculatif dans les prochains mois, du fait notamment de la bonne santé du marché luxembourgeois. Le marché luxembourgeois est caractérisé par un des taux de vacance les plus faibles au niveau européen, à approximativement 3,2% à la fin du premier semestre de l'année 2020. Le taux de vacance a enregistré une diminution constante depuis 2010 où il avoisinait les 8%. Aujourd'hui, des écarts importants existent entre districts puisque d'un côté, le CBD, Kirchberg, Esch-Belval et Hamm enregistrent un taux de vacance sous les 2%, tandis que les quartiers décentralisés tournent autour de 7,5%. Malgré la pandémie et l'arrivée de nouveaux immeubles de bureaux partiellement vide, le taux de vacance dans l'ensemble du Luxembourg devrait rester très faible dans les mois à venir. Sous l'effet combiné d'un faible taux de vacance et d'une prise en occupation en hausse, les loyers « prime » sont logiquement sous pression. Les occupants sont à la recherche des meilleures localisations et des meilleurs bâtiments. Ces facteurs ont poussé les loyers « prime » à 51 €/m²/mois (plus de 600 €/m²/an) dans le CBD, le plus haut niveau jamais enregistré au Luxembourg. Et de futures augmentations ne sont pas à exclure. Le Kirchberg a également connu une augmentation des loyers « prime » ; de 37 à 38€/m²/mois. Les loyers « prime » sont restés stables à 31 €/m²/mois dans la Cloche d'Or, 28,5 €/m²/mois dans la région Décentralisée et 25.5 €/m²/mois dans la périphérie. Le marché de l'investissement bureaux a enregistré 350 millions d'euros au premier semestre 2020, plus ou moins en ligne avec la moyenne sur 5 ans. La plupart des transactions en 2020 étaient déjà prévues avant la crise sanitaire. Bien que les effets de la pandémie du COVID-19 sur le marché des bureaux ne soient pas encore entièrement mesurables, ils semblent être relativement modérés et la demande d'investissement reste clairement présente. Tous secteurs confondus, le marché d'investissement luxembourgeois a enregistré plus de 455 millions d'euros. Le secteur des bureaux est dominant dans le marché de l'investissement et représente à peu près 77% du volume d'investissement. Les taux « prime » sont restés stables à 3,75% (dans le CBD) après une compression dans la plupart des sous-marchés au premier semestre (qui reflétait la forte demande et la forte activité avant le confinement), mais pourraient encore augmenter en raison de conditions de financement défavorables. 30.06.2020 31.12.2019 Nombre d'actions émises 28 445 971 28 445 971 Nombre d'actions non détenues par le groupe 27 052 443 27 052 443 Nombre moyen d'actions non détenues par le groupe pendant la période = base de calcul 27 052 443 25 676 219 Nombre (en € par action) (en millions €) d'actions non détenues par le groupe Valeur intrinsèque au 31 décembre 2019 (part du groupe) 59,29 1 603,9 27 052 443 Solde de dividende de l'exercice 2019 (distribué en mai 2020) -23,3 Résultat net (part du groupe) au 30 juin 2020 24,7 Autres éléments du résultat global - écarts actuariels sur obligations -0,3 de pension Valorisation de l'option de vente détenue par les actionnaires minoritaires, nette du résultat attribuable aux participations ne - 0,4 donnant pas le contrôle Valeur intrinsèque au 30 juin 2020 (part du groupe) 59,32 1 604,7 27 052 443 30.06.2020 31.12.2019 EPRA NAV (en € par action) (part du groupe) 61,42 60,80 EPRA NNNAV (en € par action) (part du groupe) 58,33 58,54 Les méthodes de calcul de l'EPRA NAV et NNNAV sont détaillées en page 80 de ce Rapport. (en millions €) 30.06.2020 31.12.2019 Immeubles de placement et détenus en vue de la vente 2 909,5 2 814,8 Autres actif 103,0 97,4 Total actifs 3 012,5 2 912,3 Capitaux propres 1 604,7 1 603,9 Dettes financières 1 203,6 1 134,7 non courant 908,3 637,6 courant(a) 295,3 497,2 Autres dettes 204,2 173,6 Total capitaux propres & passifs 3 012,5 2 912,3 LTV 40,2% 39,0% Conformément à la norme IAS 1, les billets de trésorerie doivent être comptabilisés comme passif courant. Il est important de noter que la Société dispose de lignes bancaires confirmées supérieures à 1 an comme back-up de ces billets de trésorerie. Par rapport au premier semestre 2019, le périmètre a principalement évolué suite à l'octroi d'une emphytéose sur l'immeuble Pavilion en avril 2019, au placement privé et au dividende optionnel en actions réalisés en décembre 2019 et ayant conduit à l'augmentation du nombre d'actions en circulation de 1.473.229 actions. Le nombre moyen d'actions non détenues par le groupe s'élève à 27.052.443 au 30 juin 2020. (en milliers €) 30.06.2020 30.06.2019 Résultat locatif net 69 384 69 482 Résultat locatif net hors lissage 69 205 68 541 Lissage des gratuités/concessions 179 941 Charges immobilières nettes(a) -7 523 -6 689 Résultat d'exploitation des immeubles 61 861 62 793 Frais généraux -8 473 -7 078 Autres revenus et charges d'exploitation - 179 - 917 Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille 53 209 54 798 Marge opérationnelle(a) 76,7% 78,9% Résultat sur vente d'immeubles de placement - 10 317 Résultat immobilier net(a) 53 209 65 116 Résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers)(a) -10 177 -12 907 Impôts - 839 - 762 Résultat net avant variations de la juste valeur des immeubles de placement et 42 192 51 446 des actifs et passifs financiers(a) Variations de la juste valeur des immeubles de placement 73 77 430 Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers -16 673 -28 322 Variations de la juste valeur des immeubles de placement et des actifs et -16 601 49 108 passifs financiers Résultat net 25 591 100 555 EPRA earnings 42 477 43 776 Résultat net (en € par action) 0,95 3,93 EPRA earnings (en € par action) 1,57 1,71 (a) Il s'agit d'une Alternative Performance Measure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'Annexe 3 de ce Rapport. Le résultat locatif net total est stable (-0,1%) par rapport à la même période de l'année passée. Ceci s'explique par l'effet combiné de réceptions d'indemnités et augmentations de loyer sur la période, compensé par l'absence d'une indemnité reçue en 2019 et la perte de revenu liée à l'octroi en 2019 d'une emphytéose de 99 ans sur l'immeuble Pavilion. Le résultat locatif net « like for like » est en diminution -2,8% par rapport à l'an dernier suite à des renégociations et des fins de baux dans différents immeubles, notamment dans le CBD. Il est à noter que deux étages dans l'immeuble Central Gate se sont libérés au cours du premier semestre. Les travaux de rénovation de ces étages sont en cours et 80% de cette superficie est déjà pré-louée. Les charges immobilières nettes sont en hausse de 0,8 million €. Cette hausse s'explique d'une part, par une augmentation des commissions d'agence liées aux locations réalisées au cours du semestre, et d'autre part, par l'augmentation des charges locatives et taxes. L'EPRA like-for-like net rental growth s'établit à -1,2% au 30 juin 2020. Les frais généraux s'établissent à 8,5 millions € par rapport à 7,1 millions € à la même période de l'année passée. Cette évolution s'explique principalement par l'augmentation des frais ICT et le renfort des équipes. Le résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille s'établit à 53,2 millions € par rapport à 54,8 millions € à la même période de l'année passée. Le résultat financier (hors variation de juste valeur des actifs et passifs financiers) s'établit à -10,2 millions € par rapport à -12,9 millions € à la même période l'année passée. La baisse des charges financières est principalement liée une moins-value sur une restructuration de cession de créance liée à la cession du Pavilion enregistrée en 2019. Le coût moyen (annualisé) de financement reste stable à 2,0% de par sa sécurisation dans le temps. La baisse du résultat net, qui s'établit à 25,6 millions € au 30 juin 2020 par rapport à 100,6 millions € au 30 juin 2019 s'explique principalement par la stabilité de la juste valeur des immeubles de placement (0,07 millions €) alors qu'une variation positive de 77,4 millions avait été enregistrée lors du premier semestre de l'année dernière. L'EPRA earnings s'établit à 42,5 millions € par rapport à 43,8 millions € à la même période de l'année passée. L'EPRA earnings par action s'établit à 1,57 € par rapport à 1,71 € au 30 juin 2019, principalement suite à l'effet dilutif du placement privé de 1.266.300 actions réalisé en décembre 2019. Le résultat net par action quant à lui s'établit à 0,95 € par action par rapport 3,93 € à la même période de l'année passée. Le chiffre d'affaires de l'activité coworking s'élève à 4,0 millions € sur les 6 premiers mois de l'exercice, par rapport à 3,4 millions € à la même période l'année passée. Suite à l'impact du COVID-19, la croissance du chiffre d'affaires réalisé à fin juin est inférieure aux attentes. La contribution de l'activité coworking à l'EPRA earnings consolidé est négative de 0,04 € par action. Cela s'explique par le fait que l'activité est en phase de développement dans un contexte économique pénalisé par la crise du COVID-19. Le résultat locatif net consolidé s'établit à 72,9 millions €, stable par rapport à la même période de l'année passée. Le résultat net consolidé (part du groupe) s'établit à 24,7 millions €. L'EPRA earnings consolidé s'établit à 1,53 € par action contre 1,72 € au 30 juin 2019. Financements confirmés pour un montant total de 1.457 millions € (dont 72% de financements bancaires), utilisés à concurrence de 1.152 millions €. Le volume des lignes non utilisées est déterminé en fonction des critères de liquidité établis par la Société, considérant les échéances des financements et les engagements prévus pour les années à venir ;

Utilisation du programme de billets de trésorerie à court terme à concurrence de 280 millions € ;

Dettes à taux fixes (IRS inclus) pour 94% du total de la dette ;

Coût moyen (annualisé) de financement (marge et coût des couvertures inclus) s'élevant à 2,0% pour les 6 premiers mois de l'année, stable par rapport à 2,0% au 31 décembre 2019 ;

Durée moyenne pondérée de la dette de 4,8 années (par rapport à 4,4 années au 31 décembre 2019) ;

Ratio d'endettement de 43,9% (par rapport à 42,7% au 31 décembre 2019) ;

Ratio LTV de 40,2% (par rapport à 39,0% au 31 décembre 2019) ;

Ratio de couverture 11 de 95,7% (par rapport à 102,3% au 31 décembre 2019).

de 95,7% (par rapport à 102,3% au 31 décembre 2019). Renouvellement d'un financement de 75 millions € pour une durée de 6 ans.

Prolongation d'un financement bancaire de 100 millions € pour une année, avec des options d'extension annuelles jusqu'à 3 années complémentaires ;

Prolongation d'un financement bancaire de 35 millions € pour une durée de 6 années, prenant cours en juin

2021 ;

2021 ; Conclusion d'un nouveau financement bancaire de 100 millions € pour une durée de 4 ans ;

Augmentation de 30 millions € d'une ligne bancaire destinée à la gestion de besoin à court terme, établie pour une durée indéterminée mais résiliable moyennant un préavis de 23 mois. Dans le contexte d'incertitudes liées à la pandémie COVID-19, la société a souhaité poursuivre son travail de renfort de sa structure financière. Toutes autres choses restant égales par ailleurs, la Société a assuré ses besoins de financement jusqu'à la fin de l'année 2021. La pandémie COVID-19 a entrainé des tensions sur les marchés financiers. Les spreads sur les marchés de la dette ont augmenté significativement. L'impact de cette évolution sur Befimmo est limitée par la duration des financements en place. Par ailleurs, le marché des billets de trésorerie à court terme connait également des tensions se traduisant par une diminution des volumes investis et une augmentation des marges. L'ensemble du papier commercial à court terme de Befimmo est couvert par des lignes de back-up bancaires à long terme. 11 Ratio de couverture = (dettes nominales à taux fixes + notionnel des IRS et CAP)/dette totale. Ce ratio prend en compte des instruments de couverture optionnels de type CAP dont la maturité est proche (juillet 2020) et qui sont devenus hors marché suite à la baisse des taux d'intérêt (soit, deux positions de CAP pour un montant notionnel total de 55 millions € à des taux d'intérêt de couverture de 0,50% et 0,85%). Hors ces instruments, le ratio de couverture s'établirait à 97,2% au 31 décembre 2019. Afin de réduire le coût de ses financements, Befimmo dispose d'un programme de billets de trésorerie d'un montant qui peut atteindre au maximum 600 millions € et qui était utilisé au 30 juin 2020, pour des émissions à court terme à concurrence de 280 millions € et pour des émissions à long terme à hauteur de 101,3 millions €. Ce programme dispose, pour les émissions à court terme, de lignes de back-up à long terme constituées par les différentes lignes de financement mises en place. La documentation de ce programme couvre également une partie des placements privés européens de dette. Befimmo détient un portefeuille d'instruments de couverture (i) du risque de taux d'intérêt composé d'IRS, de CAP et de COLLAR12. Befimmo a prolongé la durée maximale de sa politique de couverture qui s'étend à présent jusqu'à 20 ans. Opérations réalisées : mise en place de deux nouveaux IRS payeur pour un total de 50 millions € sur 18 ans avec date de départ janvier 2022 L'ensemble des instruments en place porte le ratio de couverture de la Société à 95,7% au 30 juin 2020. Le ratio de couverture reste supérieur à 70% jusqu'au troisième trimestre de 2022 inclus et supérieur à 50% jusqu'au quatrième trimestre de 2025 inclus. 12 La souscription de COLLAR permet de limiter l'impact de la hausse des taux d'intérêt (CAP) mais elle implique également l'engagement de payer un taux minimum (FLOOR). Taux fixe moyen hors marge de crédit. Suite aux incertitudes liées aux conséquences de la pandémie COVID-19, le Conseil d'administration de Befimmo a décidé en mai 2020 de retirer les perspectives d'EPRA earnings à trois ans publiées dans le Rapport Financier Annuel 2019. Ces incertitudes persistent à ce jour. Le Conseil avait également réduit la perspective d'EPRA earnings pour l'exercice 2020 à un montant supérieur à 2,70 € par action. À périmètre constant et sur base des éléments connus à la date de publication de ce Rapport, Befimmo est confiante de pouvoir annoncer que l'EPRA earnings prévisionnel devrait se situer aux alentours de 2,80 € par action. Befimmo proposera un dividende d'un minimum de 80% de l'EPRA earnings de l'année augmenté le cas échéant de plus-values réalisées pendant l'exercice dans le cadre de sa politique de rotation d'actifs, soit pour l'exercice 2020 un minimum de 2,24 € par action. Les moyens financiers conservés dans la Société contribueront à assurer les besoins de fonds propres utiles au développement de son activité. Befimmo a l'intention de proposer la distribution du dividende en deux phases (acompte en décembre et solde en mai) et, le cas échéant, sous forme optionnelle. (en €/action) 2015 2016 2017 2018 2019 Dividende en € par action 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 EPRA earnings en € par action 3,89 3,68 3,74 3,68 3,29 Dividende/EPRA earnings 89% 94% 92% 94% 105% Résultat net en € par action 4,41 3,82 5,32 3,24 6,95 Dividende/résultat net 78% 90% 65% 107% 50% Le Commissaire a vérifié que les ratios EPRA étaient calculés conformément aux définitions et que les données financières utilisées dans le calcul de ces ratios concordent avec les données comptables telles qu'incluses dans les états financiers consolidés. Indicateurs Définition EPRA(a) Utilité EPRA(a) 30.06.2020 30.06.2019 EPRA Résultat provenant des activités EPRA earnings opérationnelles de l'activité opérateur immobilier. Un indicateur clé du résultat opérationnel sous-jacent d'une société et une indication de la mesure dans laquelle les résultats permettent de supporter le paiement des dividendes. en milliers € 42 477 43 776 en € par action 1,57 1,71 Dépenses administratives et Un indicateur clé qui permet de Charges sur vides 23,3% 19,8% EPRA Cost opérationnelles (charges directes sur mesurer valablement les inclues Ratio vides inclues/exclues), divisé par les changements dans les coûts Charges sur vides 20,5% 17,7% revenus locatifs bruts. opérationnels d'une société. exclues La croissance locative nette à périmètre Fournit de l'information (en %) de la EPRA Like-for- constant compare la croissance du croissance du revenu locatif net revenu locatif net du portefeuille, qui a (charges immobilières exclues) à Like Net Rental en % -1,2% 5,8% été en opération continue, et pas en périmètre constant du portefeuille Growth développement, durant les deux (excluant l'impact des acquisitions et dernières périodes complètes décrites. des désinvestissements)(b). Indicateurs Définition EPRA(a) Utilité EPRA(a) 30.06.2020 31.12.2019 EPRA Revenus locatifs bruts annualisés(d) basés sur les loyers en cours à la date de (i) EPRA Net clôture, moins les charges immobilières Un indicateur comparable pour les Initial Yield non récupérables, divisé par la juste valorisations du portefeuille. en % 4,7% 4,9% (NIY) valeur(c) du portefeuille augmenté des frais (estimés) de transactions (= valeur Cet indicateur devrait aider les acte en main). investisseurs à juger comment la valorisation du portefeuille X se Cette mesure incorpore un ajustement (ii) EPRA par rapport à l'EPRA NIY relatif à compare à celle du portefeuille Y. en % 5,0% 5,1% Topped-up NIY l'expiration des périodes de gratuité locative (ou d'autres réductions de loyer). EPRA Vacancy Valeur locative estimée (VLE) des surfaces Un indicateur "pur" des surfaces vacantes des immeubles de en % 3,6% 4,1% Rate vides divisée par la VLE du portefeuille. placement (en %), basé sur la VLE. Source: EPRA Best Practices (www.epra.com). Les définitions et l'utilité sont écrites en anglais ; la version en français est une traduction non officielle. En cas de contradiction, la version anglaise prévaudra. Vu le fait que l'EPRA ne publie pas l'utilité de l'EPRA Like-for-Like, Befimmo l'a rédigée. Conformément à la législation SIR, les immeubles du portefeuille de Befimmo sont comptabilisés à leur juste valeur. Pour Befimmo, le revenu locatif brut annualisé équivaut au loyer annuel brut en cours à la date de clôture augmenté des loyers futurs sur contrats signés tel que revu par les experts immobiliers. Indicateurs Définition EPRA(a) Utilité EPRA(a) 30.06.2020 30.06.2019 EPRA Un indicateur clé du résultat opérationnel sous-jacent d'une EPRA earnings Résultat provenant des activités société et une indication de la opérationnelles. mesure dans laquelle les résultats permettent de supporter le paiement des dividendes. en milliers € 41 498 44 107 en € par action 1,53 1,72 Indicateurs Définition EPRA(a) Utilité EPRA(a) 30.06.2020 31.12.2019 EPRA Valeur intrinsèque ajustée pour tenir Ajuste la valeur intrinsèque IFRS en milliers € 1 661 601 1 644 662 compte des immeubles de placement et pour fournir aux parties prenantes les autres investissements à la juste l'information la plus pertinente sur la EPRA NAV valeur(b) et pour exclure certains éléments juste valeur des actifs et passifs en € par action 61,42 60,80 qui ne sont pas supposés s'intégrer dans d'une société d'investissement un modèle d'investissement immobilier à immobilier ayant une stratégie long terme. d'investissement à long terme. EPRA NAV ajusté pour tenir compte des Ajuste l'EPRA NAV pour fournir aux en milliers € 1 578 062 1 583 604 parties prenantes l'information la justes valeurs (i) des instruments EPRA NNNAV plus pertinente sur la juste valeur financiers, (ii) de la dette et (iii) des impôts en € par action 58,33 58,54 actuelle de tous les actifs et passifs différés. d'une société immobilière. Source: EPRA Best Practices (www.epra.com). Les définitions et l'utilité sont écrites en anglais ; la version en français est une traduction non officielle. En cas de contradiction, la version anglaise prévaudra. Conformément à la législation SIR, les immeubles du portefeuille de Befimmo sont comptabilisés à leur juste valeur. 30.06.2020 31.12.2019 (6 mois) (12 mois) Nombre d'actions émises 28 445 971 28 445 971 Nombre d'actions non détenues par le groupe 27 052 443 27 052 443 Nombre moyen d'actions non détenues par le groupe pendant la période 27 052 443 25 676 219 Cours le plus haut (en €) 57,00 59,40 Cours le plus bas (en €) 35,40 47,35 Cours de clôture (en €) 39,85 54,10 Nombre d'actions traitées(a) 13 344 391 17 395 988 Volume moyen journalier(a) 105 908 67 953 Vélocité du flottant(a) 67% 87% Pourcentage de distribution (par rapport à l'EPRA earnings) 80% 106% (réalisé) Dividende brut(b) (en € par action) min. 2,24 (projeté) 3,45 (réalisé) Rendement brut(c) 5,6% (projeté) 6,4% Return sur cours(d) -15,15% 18,7% Source: Kempen & Co. Sur base des négociations sur toutes les plateformes. Soumis à un précompte mobilier de 30%. Dividende brut divisé par le cours de clôture. Calculé sur une période de 12 mois, se terminant à la clôture du semestre en tenant compte de réinvestissement du dividende brut, le cas échéant, de la participation au dividende optionnel. L'action Befimmo a clôturé à 39,85 € au 30 juin 2020, contre 54,10 € au 31 décembre 2019. La capitalisation boursière de Befimmo s'élève à 1,1 milliard € au 30 juin 2020. Durant le premier semestre de l'exercice, le volume moyen quotidien d'échange se situe aux environs de 105.908 actions. La crise actuelle se caractérise notamment par une baisse sensible des cours de bourse. Le cours de l'action Befimmo cote à un niveau historiquement bas avec une décote de 33% par rapport à la valeur intrinsèque. Cette évolution du cours s'inscrit dans la moyenne de l'évolution des cours des sociétés immobilières européennes cotées actives dans le secteur des bureaux. Le return sur cours de l'action Befimmo (-24,7%) depuis le début de l'année est en ligne avec l'évolution de l'indice EPRA des bureaux (-24,3%). 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 06/2010 06/2011 06/2012 06/2013 06/2014 06/2015 06/2016 06/2017 06/2018 06/2019 06/2020 13 Source : EPRA. Les renouvellements de mandats suivants ont été proposés et approuvés lors de l'Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2020 : Renouvellement du mandat de Madame Anne-Marie Baeyaert, en tant qu'Administrateur indépendant, pour une période de 3 ans, prenant fin à l'Assemblée générale ordinaire de 2023 ;

Anne-Marie Baeyaert, en tant qu'Administrateur indépendant, pour une période de 3 ans, prenant fin à l'Assemblée générale ordinaire de 2023 ; Renouvellement du mandat de Monsieur Wim Aurousseau, en tant qu'Administrateur, pour une période de 2 ans, prenant fin à l'Assemblé générale ordinaire de 2022 ;

Renouvellement du mandat de Monsieur Kurt De Schepper, en tant qu'Administrateur, pour une période de 4 ans, prenant fin à l'Assemblée générale ordinaire de 2024. La composition du Conseil se présente comme suit : Mandat au Conseil Date d'expiration du mandat Alain Devos Assemblée générale ordinaire 2021 Président, Administrateur non exécutif Benoît De Blieck Assemblée générale ordinaire 2022 Administrateur délégué Anne-Marie Baeyaert Assemblée générale ordinaire 2023 Administrateur non exécutif, indépendant Sophie Goblet Assemblée générale ordinaire 2021 Administrateur non exécutif, indépendant Sophie Malarme-Lecloux Assemblée générale ordinaire 2021 Administrateur non exécutif, indépendant Wim Aurousseau Assemblée générale ordinaire 2022 Administrateur non exécutif, lié à un actionnaire Kurt De Schepper Assemblée générale ordinaire 2024 Administrateur non exécutif, lié à un actionnaire Etienne Dewulf Assemblée générale ordinaire 2022 Administrateur non exécutif, indépendant Benoît Godts Assemblée générale ordinaire 2021 Administrateur non exécutif, lié à un actionnaire Vincent Querton Assemblée générale ordinaire 2021 Administrateur non exécutif, indépendant Déclaration intermédiaire au 30 septembre 2020 Jeudi 28 octobre 2020(a) Mise en paiement de l'acompte(b) sur dividende de l'exercice 2020 sur présentation du coupon n°40 - Détachement du coupon (Ex-date) Mercredi 16 décembre 2020 - Date d'arrêté (Record date) Jeudi 17 décembre 2020 - Mise en paiement Vendredi 18 décembre 2020 Publication des résultats annuels au 31 décembre 2020 Jeudi 18 février 2021(a) Mise en ligne du Rapport Financier Annuel 2020 Vendredi 26 mars 2021 Assemblée générale ordinaire de l'exercice clôturé au 31 décembre 2020 Mardi 27 avril 2021 Mise en paiement du solde(c) du dividende de l'exercice 2020 sur présentation du coupon n°41 - Détachement du coupon (Ex-date) Mercredi 5 mai 2021 - Date d'arrêté (Record date) Jeudi 6 mai 2021 - Mise en paiement Vendredi 7 mai 2021 Publication après clôture de la bourse. Sous réserve d'une décision du Conseil d'administration. Sous réserve d'une décision de l'Assemblée générale ordinaire. La Société prévoit un seuil statutaire de déclaration de 3% pour l'application des règles légales relatives à la publicité des participations importantes dans les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Selon les notifications de transparence reçues ou sur base d'informations reçues de l'actionnaire, la structure de l'actionnariat de Befimmo SA se présente comme suit: Nombre Sur base des déclarations de (en %) d'actions transparence ou sur base des (déclarées) à la informations reçues de date de l'actionnaire déclaration Déclarants AXA Belgium SA 2 741 438 30.04.2019 9,6% Ageas et sociétés liées 2 641 047 30.04.2019 9,3% Norges Bank 855 804 10.12.2019 3,0% BlackRock Inc. 848 297 20.11.2019 3,0% Actions propres Befimmo SA 1 393 528 04.12.2019 4,9% Autres actionnaires sous le seuil statutaire 19 965 857 20.12.2019 70,2% Total 28 445 971 100% .ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS Notes 30.06.20 30.06.19 I. (+) Revenus locatifs 73 166 72 871 III. (+/-) Charges relatives à la location - 251 - 28 RÉSULTAT LOCATIF NET 72 916 72 843 IV. (+) Récupération de charges immobilières 10 727 4 457 V. (+) Récupération de charges locatives et de taxes normalement 22 547 21 999 assumées par le locataire sur immeubles loués VII. (-) Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire -26 983 -24 804 sur immeubles loués VIII. (+/-) Autres recettes et dépenses relatives à la location 159 332 RÉSULTAT IMMOBILIER 79 366 74 826 IX. (-) Frais techniques -10 644 -4 348 X. (-) Frais commerciaux - 460 - 145 XI. (-) Charges et taxes sur immeubles non loués -1 978 -1 434 XII. (-) Frais de gestion immobilière -1 558 -1 383 XIII. (-) Autres charges immobilières -3 459 -3 447 (+/-) Charges immobilières -18 099 -10 758 RÉSULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES 61 267 64 068 XIV. (-) Frais généraux de la Société -9 732 -7 943 XV. (+/-) Autres revenus et charges d'exploitation 274 - 917 RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE 52 706 55 208 XVI. (+/-) Résultat sur vente d'immeubles de placement - 10 317 XVIII. (+/-) Variations de la juste valeur des immeubles de placement 897 78 305 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 56 598 143 830 XX. (+) Revenus financiers 5 414 302 XXI. (-) Charges d'intérêts nettes 5 -10 049 -9 749 XXII. (-) Autres charges financières 5 -1 222 -3 595 XXIII. (+/-) Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers 5 -16 673 -28 322 (+/-) Résultat financier -27 531 -41 364 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 25 175 102 467 XXV. (-) Impôts des sociétés - 843 - 815 (+/-) Impôts - 843 - 815 RÉSULTAT NET 24 333 101 652 RESULTAT NET (part du groupe) 24 733 101 229 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS DE CONTROLE - 401 423 RÉSULTAT NET DE BASE ET DILUÉ (en € par action) 0,91 3,96 Autres éléments du résultat global - écarts actuariels - engagements de pension - 323 -1 671 RÉSULTAT GLOBAL 24 010 99 981 RESULTAT NET (part du groupe) 24 410 99 557 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS DE CONTROLE - 401 423 ACTIF Notes 30.06.202 31.12.2019 0 I. Actifs non courants 2 949 134 2 861 689 A. Goodwill 6 23 629 23 629 B. Immobilisations incorporelles 2 247 1 729 C. Immeubles de placement 7 2 898 234 2 814 822 Juste valeur du portefeuille hors Silversquare 2 853 779 2 790 778 Juste valeur des baux Silversquare (droit d'usage) 44 456 24 044 D. Autres immobilisations corporelles 13 018 10 948 E. Actifs financiers non courants 8 8 633 7 296 F. Créances de location-financement 3 374 3 265 II. Actifs courants 63 365 50 563 A. Actifs détenus en vue de la vente 7 11 230 - B. Actifs financiers courants 8 30 12 763 C. Créances de location-financement 144 142 D. Créances commerciales 49 606 31 535 E. Créances fiscales et autres actifs courants 16 1 060 F. Trésorerie et équivalents de trésorerie 575 2 878 G. Comptes de régularisation 1 763 2 184 TOTAL DE L'ACTIF 3 012 499 2 912 251 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Notes 30.06.2020 31.12.2019 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 1 604 653 1 603 872 I. Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société-mère 1 604 653 1 603 872 A. Capital 398 356 398 320 B. Primes d'émission 861 905 861 905 C. Réserves 319 658 231 434 D. Résultat net de l'exercice 24 733 112 213 II. Participations ne donnant pas de contrôle - - PASSIFS 1 407 846 1 308 379 I. Passifs non courants 984 784 696 157 A. Provisions 1 855 1 471 B. Dettes financières non courantes 8 908 272 637 567 a. Établissements de crédit 452 329 201 446 c. Autres 455 943 436 121 C. Autres passifs financiers non courants 63 707 46 455 D. Dettes commerciales et autres dettes non courantes 9 974 9 974 F. Passif d'impôts différés 976 691 II. Passifs courants 423 062 612 222 A. Provisions 2 326 3 155 B. Dettes financières courantes 8 295 329 497 167 a. Établissements de crédit 11 499 61 448 c. Autres 283 830 435 719 D. Dettes commerciales et autres dettes courantes 101 774 85 596 E. Autres passifs courants 2 470 3 872 F. Comptes de régularisation 21 163 22 432 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 3 012 499 2 912 251 30.06.20 30.06.19 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE 2 878 591 Activités opérationnelles (+/-) Résultat net de la période (6 mois) 24 333 101 652 Variations des engagements de locations simples (IFRS 16) - 781 Résultat sur vente d'immeubles de placement - -10 317 Résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers) 10 857 13 042 Intérêts payés (incl. charge d'intérêt IFRS 16) -12 691 -14 858 Impôts 843 815 Impôts payés - 193 - 165 Eléments sans effets de trésorerie à extraire du résultat Variations de juste valeur des immeubles de placement (+/-) - 897 -78 305 Variations de juste valeur sur actifs / passifs financiers non courants prise en résultats (+/-) 16 673 28 322 Perte (reprise) de valeur sur créances commerciales (+/-) 133 - 236 Amortissement / Perte (reprise) de valeur sur immobilisations corporelles (+/-) 1 057 859 Ajustements des provisions (+/-) - 870 - 380 FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES AVANT VARIATION 39 244 41 209 DE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT Mouvement des postes d'actif -16 948 -15 991 Mouvement des postes de passif 21 957 -6 619 VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 5 009 -22 609 FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 44 253 18 600 Investissements (-) / Désinvestissements (+) Immeubles de placement Investissements -79 901 -23 357 Cessions - 93 937 Autres acquisitions (projets de redéveloppement, participations, ...) - 534 - 305 Autres immobilisations (in)corporelles -3 668 - 852 FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -84 103 69 424 Financement (+/-) Augmentation (+) / Diminution (-) des dettes financières 129 739 17 136 Remboursement USPP mai 2019 et mai 2020 -67 494 -82 769 Remboursement dettes financières IFRS 16 - 934 - 662 Augmentation (+) / Diminution (-) des dettes financières IFRS 16 - 240 325 Instruments de couverture et autres actifs financiers - 294 656 Solde de dividende de l'exercice précédent -23 265 -21 998 Frais d'augmentation de capital 36 - 87 FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 37 548 -87 400 VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE -2 302 624 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE (6 MOIS) 575 1 214 Participatio Capitaux ns Résultat propres : ne donnant Capitaux Primes net de part du pas propres Capital d'émission Réserves l'exercice groupe de contrôle totaux CAPITAUX PROPRES AU 31.12.18 357 871 792 641 276 104 16 597 1 443 214 - 1 443 214 Affectation du résultat 16 597 -16 597 - - Dividende distribué -21 998 -21 998 -21 998 Dividende 2018 Befimmo (solde) -21 998 -21 998 -21 998 Augmentation de capital - fusion Beway SA 38 454 61 015 -99 627 - 159 - 159 Autres éléments du résultat global -1 671 -1 671 -1 671 Valorisation de l'option de vente détenue par les actionnaires minoritaires, nette du résultat attribuable -5 405 -5 405 -5 405 aux intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle Résultat global de la période (6 mois) 101 229 101 229 101 229 CAPITAUX PROPRES AU 30.06.19 396 325 853 656 164 000 101 229 1 515 209 - 1 515 209 Dividende optionnel 2 915 8 249 -66 250 -55.087 -55 087 Acompte sur dividende 2019 Befimmo -66 250 -66.250 -66 250 Augmentation du capital 2 915 8 249 11.163 11 163 Placement privé d'actions propres du 3 68 982 68.982 68 982 décembre 2019 Ecriture d'ajustement - Fusion Beway SA - 919 1 -919 - 919 Valorisation de l'option de vente détenue par les actionnaires minoritaires, nette du résultat attribuable -1 634 -1.634 -1 634 aux intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle Autres éléments du résultat global 86 86 86 Résultat global de la période (6 mois) 77 234 77 234 77 234 CAPITAUX PROPRES AU 31.12.19 398 320 861 905 231 434 112 213 1 603 872 - 1 603 872 Affectation du résultat 112 213 -112 213 0 - Dividende distribué -23 265 -23 265 -23 265 Dividende 2019 Befimmo (solde) -23 265 -23 265 -23 265 Placement privé d'actions propres du 3 36 36 36 décembre 2019 Autres éléments du résultat global - 323 - 323 - 323 Valorisation de l'option de vente détenue par les actionnaires minoritaires, nette du résultat attribuable - 401 - 401 - 401 aux intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle Résultat global de la période (6 mois) 24 733 24 733 24 733 CAPITAUX PROPRES AU 30.06.20 398 356 861 905 319 658 24 733 1 604 653 - 1 604 653 Befimmo (« la Société », immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0455.835.167) est une Société Immobilière Réglementée publique de droit belge (« SIR » publique). Elle est constituée sous la forme d'une « Société Anonyme ». Son siège social est établi à 1160 Bruxelles, Chaussée de Wavre 1945 (Belgique). La date de clôture des exercices comptables de la Société et de ses filiales est établie au 31 décembre de l'année. Befimmo a une participation de 100%, directement ou indirectement, dans ses filiales Axento SA (immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 121993 au Grand-Duché de Luxembourg), Befimmo Property Services SA (immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0444.052.241), Fedimmo SA (immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0886.003.839), Meirfree SA (immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0889.229.788), Vitalfree SA (immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0899.063.306) et Zin in Noord SA (immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0742.736.225). Befimmo détient une participation de 68,16 % dans la société Silversquare Belgium SA (immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0806.423.356). Befimmo détient une participation de 12,5 % dans le capital de Co.Station Belgium SA (immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0599.786.434 La Société présente des états financiers consolidés en date du 30 juin 2020. Le Conseil d'administration de Befimmo SA a arrêté les états financiers et a autorisé leur publication en date du 23 juillet 2020. Les activités de la Société sont consacrées à la mise à disposition d'immeubles de bureaux, de salles de réunions et d'espaces de coworking et à la prestation de services connexes. Au 30 juin 2020, les immeubles mis à disposition se composaient d'immeubles de bureaux de qualité situés en Belgique, principalement à Bruxelles, dans les principales villes belges et au Grand-Duché de Luxembourg, loués pour environ 60% à des institutions publiques et pour le solde à des multinationales et sociétés belges. La Société est cotée sur Euronext Brussels. Les états financiers consolidés résumés ont été préparés conformément au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté dans l'Union européenne. Ils doivent être lus simultanément avec les états financiers consolidés clôturés au 31 décembre 2019 repris dans le Rapport Financier Annuel 2019. Les principales méthodes comptables sont identiques à celles reprises dans le Rapport Financier Annuel 2019 (pages 156 à 163) qui est disponible sur le site internet de la Société (www.befimmo.be), à l'exception de l'ajustement repris ci-dessous concernant les gratuités locatives : La section 2. 14 "Revenus" est complétée par le paragraphe suivant: Les réductions de loyers accordées exceptionnellement en période de crise économique, telle que la crise lié à la pandémie COVID-19 et au lockdown qui y était lié, sont comptabilisées en diminution des revenus, conformément à la norme IFRS 9 ("impairment loss"). Les jugements comptables significatifs et sources principales d'incertitude relatives aux estimations sont identiques à ceux repris dans le Rapport Financier Annuel 2019 (page 163) qui est disponible sur le site internet de la Société (www.befimmo.be). La description du portefeuille consolidé de Befimmo est développée dans le chapitre « Rapport immobilier ». Les secteurs d'activités de Befimmo sont l'activité opérateur immobilier et l'activité coworking. Activité opérateur immobilier Bruxelles CBD et Bruxelles Bruxelles assimilé décentralisé périphérie Wallonie (en milliers €) 30.06.20 30.06.19 30.06.20 30.06.19 30.06.20 30.06.19 30.06.20 30.06.19 (6 mois) (6 mois) (6 mois) (6 mois) (6 mois) (6 mois) (6 mois) (6 mois) COMPTE DE RÉSULTATS A. Revenus locatifs 35 737 38 773 3 385 3 092 4 408 4 596 5 526 5 367 B. Résultat d'exploitation des immeubles 30 957 36 086 3 089 1 889 3 965 3 818 4 821 4 693 C. Variations de la juste valeur des immeubles 13 659 61 669 - 1 103 - 1 404 - 1 117 - 137 8 043 2 442 D. Résultat sur vente d'immeubles de placement - 10 027 - - - - - - E. RÉSULTAT SECTORIEL (=B+C+D) 44 616 107 782 1 986 485 2 847 3 682 12 864 7 135 Pourcentage par secteur 71,8% 70,6% 3,2% 0,3% 4,6% 2,4% 20,7% 4,7% F. Frais généraux de la Société G. Autres revenus et charges d'exploitation H. Résultat financier I. Impôts RÉSULTAT NET (=E+F+G+H+I) Résultat net (part de groupe) Participations ne donnant pas le contrôle 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 BILAN Actif Goodwill 7 391 7 391 - - - - 1 329 1 329 Immeubles de placement et actifs détenus en vue de la vente 1 794 211 1 716 835 82 946 83 180 120 585 121 093 272 938 256 193 dont investissements et acquisitions de l'année 63 718 91 648 869 - 1 474 610 7 348 8 702 11 128 Autres actifs 2 359 2 178 - - 1 158 1 229 TOTAL ACTIF 1 803 961 1 726 404 82 946 83 180 120 585 121 093 275 426 258 751 Pourcentage par secteur 59,9% 59,3% 2,8% 2,9% 4,0% 4,2% 9,1% 8,9% TOTAL PASSIF TOTAL CAPITAUX PROPRES Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère Participations ne donnant pas le contrôle TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Activité opérateur immobilier Montants Luxembourg Activité coworking non affectés Total Flandre ville 30.06.20 30.06.19 30.06.20 30.06.19 30.06.20 30.06.19 30.06.20 30.06.19 30.06.20 30.06.19 (6 mois) (6 mois) (6 mois) (6 mois) (6 mois) (6 mois) (6 mois) (6 mois) (6 mois) (6 mois) 18 044 15 128 2 525 2 553 4 042 3 361 - 502 - 73 166 72 871 16 811 14 048 2 219 2 258 - 588 1 275 - 6 61 267 64 068 - 22 352 2 352 2 943 12 508 825 874 897 78 305 - 291 - - - - - - - 10 317 - 5 541 16 691 5 162 14 766 237 2 150 - 6 - 62 164 152 690 -8,9% 10,9% 8,3% 9,7% 0,4% 1,4% 0,0% - 100,0% 100% - 9 732 - 7 943 - 9 732 - 7 943 274 - 917 274 - 917 - 27 531 - 41 364 - 27 531 - 41 364 - 843 - 815 - 843 - 815 24 333 101 652 24 733 101 229 - 401 423 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 5 308 5 308 - - 9 600 9 600 - - 23 629 23 629 452 816 474 911 141 512 138 566 44 456 24 044 - - 2 909 465 2 814 822 257 3 087 3 - 37 - - - - 74 158 111 699 - - - - 75 888 70 393 79 406 73 801 458 124 480 219 141 512 138 566 54 056 33 645 75 888 70 393 3 012 499 2 912 251 15,2% 16,5% 4,7% 4,8% 1,8% 1,1% 2,5% 2,4% 100% 100% 1 407 846 1 308 379 1 407 846 1 308 379 1 604 653 1 603 872 1 604 653 1 603 872 1 604 653 1 603 872 1 604 653 1 603 872 - - - - 3 012 499 2 912 251 3 012 499 2 912 251 Le résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers) s'établit à -10,9 millions € au premier semestre 2020, par rapport à -13,0 millions € au premier semestre de 2019. Les « Revenus financiers » comprennent principalement les indemnités payées par les investisseurs sur leurs placements en billets de trésorerie émis par Befimmo. La diminution de la charge de 2,3 millions € des « intérêts nominaux sur emprunts » ainsi que la diminution des produits générés par les instruments de couvertures (rubrique « Produits résultat d'instruments de couverture autorisés ») pour un montant équivalent, s'explique principalement par l'arrivée à son terme, en mai 2019, d'une partie d'un US Private Placement (USPP), couvert contre les risques de change et d'intérêts par un Cross Currency Swap (CCS). La sous-rubrique « Autres charges d'intérêts » comprend la charge d'intérêt sur les contrats de location, comptabilisée selon la norme IFRS 16, s'élevant à -0,7 million € sur les 6 premiers mois de 2020 et à -0,1 million € sur les 6 premiers mois de 2019. La baisse des « Autres charges financières » de 2,4 millions € est expliquée par la principale composante de la charge exceptionnelle liée au dénouement d'une cession de créances à taux fixe sur l'immeuble « Pavilion » cédée en mai 2019. La variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers est de -16,7 millions € contre -28,3 millions € sur les six premiers mois de 2019. (en milliers €) 30.06.20 30.06.19 (6 mois) (6 mois) (+) XX. Revenus financiers 414 302 (+) Intérêts et dividendes perçus 304 244 (+) Redevances de location-financement et similaires 109 57 (+/-) XXI. Charges d'intérêt nettes -10 049 -9 749 (-) Intérêts nominaux sur emprunts -5 744 -8 010 (-) Reconstitution du nominal des dettes financières - 128 - 101 (-) Autres charges d'intérêts - 734 - 148 (+) Produits résultant d'instruments de couverture autorisés 2 697 4 969 Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture 2 697 4 969 telle que définie en IFRS n'est pas appliquée (-) Charges résultant d'instruments de couverture autorisés -6 139 -6 459 Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture -6 139 -6 459 telle que définie en IFRS n'est pas appliquée (-) XXII. Autres charges financières -1 222 -3 595 (-) Frais bancaires et autres commissions -1 222 -1 151 (-) Moins-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers - 0 (-) Moins-values nettes réalisées sur vente de créances de location-financement et - -2 443 similaires (+/-) XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers -16 673 -28 322 (+/-) Instruments de couverture autorisés -29 394 -34 179 Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture -29 394 -34 179 telle que définie en IFRS n'est pas appliquée (+/-) Autres 12 720 5 857 (+/-) Résultat financier -27 531 -41 364 L'acquisition de Fedimmo en 2006 a généré pour Befimmo un goodwill provenant de la différence positive entre le coût d'acquisition (frais de transaction inclus) et la quote-part de Befimmo dans la juste valeur de l'actif net acquis. Le descriptif de la méthode d'enregistrement de ce goodwill est décrit dans le Rapport Financier Annuel 2019 (page 173). Au 30 juin 2020, le goodwill a fait l'objet d'un test de dépréciation, conformément à la méthode décrite dans le Rapport Financier Annuel 2019 (page 174). Le résultat de ce test indique qu'aucune dépréciation ne doit être actée. La consolidation de Silversquare depuis le 1 janvier 2019 a généré pour Befimmo un goodwill provenant de la différence entre le coût d'acquisition et la quote-part de Befimmo dans la juste valeur de l'actif net acquis. Le descriptif de la méthode d'enregistrement de ce goodwill est décrit dans le Rapport Financier Annuel 2019 (page 174 et 199). Au 30 juin 2020, le goodwill de Silversquare a fait l'objet d'un test de dépréciation, conformément à la méthode décrite dans le Rapport Financier annuel 2019 (page 174). Le résultat de ce test indique qu'aucune dépréciation ne doit pas être actée. (en milliers €) Valeur comptable au 31.12.2018 2 655 324 dont : - Immeubles de placement 2 655 324 dont : - Actifs détenus en vue de la vente - Acquisitions 17 289 Autres investissements 94 410 Cessions - 88 627 Variations de la juste valeur 110 195 IFRS 16 - baux Silversquare (droit d'usage) 24 044 Reconnaissance du droit d'usage au 1 janvier 2019 17 265 Nouveaux baux contractés depuis le 1 janvier 2019 6 548 Variations de la juste valeur 231 IFRS 16 - droit d'usage de terrains 2 187 Reconnaissance du droit d'usage au 1 janvier 2019 2 500 Variations de la juste valeur - 313 Valeur comptable au 31.12.2019 2 814 822 dont : - Immeubles de placement 2 814 822 Juste valeur du portefeuille hors Silversquare 2 790 778 Juste valeur des baux Silversquare (droit d'usage) 24 044 dont : - Actifs détenus en vue de la vente - Acquisitions 84 Autres investissements 74 075 Variations de la juste valeur 223 IFRS 16 - baux Silversquare (droit d'usage) 20 411 Nouveaux baux contractés depuis le 1 janvier 2020 19 587 Variations de la juste valeur 825 IFRS 16 - droit d'usage de terrains - 150 Variations de la juste valeur - 150 Valeur comptable au 30.06.2020 2 909 465 dont : - Immeubles de placement 2 898 234 Juste valeur du portefeuille hors Silversquare 2 853 779 Juste valeur des baux Silversquare (droit d'usage) 44 456 dont : - Actifs détenus en vue de la vente 11 230 Befimmo a acquis, en fin d'année 2019, l'immeuble Loi 44, situé en Quartier Léopold - CBD. Courant l'année 2019, Fedimmo a acquis une parcelle de terrain dans le cadre du projet Paradis Express. Lors du premier semestre 2020, Befimmo a investi 74,1 millions € dans son portefeuille. Les investissements ont porté principalement sur le projet Quatuor (33,0 millions €), le projet ZIN (19,6 millions €, le projet Paradis Express (8,7 millions €) et la rénovation de l'immeuble Brederode Corner (5,0 millions €). En 2019, le montant investi en travaux s'élève à 94,4 millions €. Les investissements ont porté principalement sur le projet Quatuor (32,1 millions €), le projet ZIN (23,1 millions €, la rénovation de l'immeuble Brederode Corner (12,5 millions €), le projet Paradis Express (7,7 millions €), les immeubles Ikaros (8,9 millions €) et la deuxième phase de la construction du Palais de justice à Eupen (3,1 millions €). Au cours de l'année 2019, Befimmo a octroyé une emphytéose de 99 ans sur le complexe Pavilion, situé à Bruxelles CBD et a vendu l'immeuble Eagle Building, situé à Diegem en périphérie. En 2019, Fedimmo a réalisé la vente de trois immeubles en Flandre : Ijzerkaai 26 à Kortrijk, Grote Markt 10 à Menen, Kasteelstraat 15 à Izegem. La norme IFRS 16 est entré en vigueur au 1 janvier 2019. Les droits d'usage des contrats de location en tant que preneur de surfaces de bureaux sont valorisés à leur juste valeur (voir principales méthodes comptables). La sous- rubrique « autres droits d'usages » comprend le droit d'usage des terrains. La rubrique des « Actifs détenus en vue de la vente » comprend six immeubles du portefeuille Fedimmo situés en Flandre. périmètre constant, et toutes autres choses restant égales par ailleurs, la Société a couvert ses besoins de financement jusqu'à fin 2021. Le chapitre « Structure financière et politique de couverture » à la page 25 de ce Rapport reprend des informations détaillées sur le sujet.

Afin de limiter les risques liés à l'évolution des taux d'intérêt et de change, la Société procède à l'acquisition d'instruments de couverture. Au 30 juin 2020, le ratio de couverture est de 95,7%. Le tableau ci-après reprend l'ensemble des instruments de couverture dont dispose la Société au 30 juin 2020. € Niveau Classe Montant selon selon notionnel Taux d'intérêt IFRS IFRS (millions) Période de couverture Taux de référence CAP acheté 2 Option 20 1,15% jan. 2016 jan. 2022 Euribor 3 mois FLOOR(a) vendu 2 Option 20 0,55% jan. 2016 jan. 2022 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 20 1,58% jan. 2018 juil. 2022 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 1,41% déc. 2017 sept. 2022 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 1,57% déc. 2017 sept. 2022 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 15 1,40% juil. 2014 jan. 2024 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 0,72% jan. 2016 jan. 2024 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 15 1,08% sept. 2015 sept. 2024 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 20 0,84% oct. 2015 oct. 2024 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 20 0,81% oct. 2015 oct. 2024 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 0,17% juin 2018 déc. 2024 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 0,71% avr. 2018 jan. 2025 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 0,80% avr. 2018 jan. 2025 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 0,65% avr. 2018 jan. 2025 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 30 0,66% avr. 2018 jan. 2025 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 0,71% août 2018 fév. 2025 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 20 0,93% août 2018 fév. 2025 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 30 0,91% oct. 2015 oct. 2025 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 30 0,85% fév. 2016 fév. 2026 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 20 0,92% fév. 2025 août 2026 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 0,82% fév. 2017 fév. 2027 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 0,95% avr. 2018 oct. 2027 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 15 0,88% nov. 2017 nov. 2027 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 0,77% oct. 2017 jan. 2028 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 0,82% oct. 2017 jan. 2028 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 1,10% jan. 2025 jan. 2028 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 30 1,14% jan. 2025 jan. 2028 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 30 0,75% juil. 2019 jan. 2028 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 1,25% fév. 2025 fév. 2028 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 1,21% jan. 2025 avr. 2028 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 1,21% déc. 2024 juin 2028 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 1,12% jan. 2025 juil. 2028 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 50 0,87% déc. 2018 déc. 2028 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 50 0,65% juil. 2019 juil. 2029 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 20 0,37% jan. 2020 jan. 2022 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 20 0,54% jan. 2022 jan. 2023 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 20 0,74% jan. 2023 jan. 2038 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 30 0,37% jan. 2020 jan. 2022 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 30 0,54% jan. 2022 jan. 2023 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 30 0,94% jan. 2023 jan. 2038 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 0,70% sept. 2019 juil. 2039 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 0,66% jan . 2022 jan. 2040 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 -0,05% jan . 2022 jan. 2040 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 1,51% juil. 2012 juil. 2021 Euribor 1 mois Receiver's IRS 2 Forward 25 1,51% mars 2017 juil. 2021 Euribor 1 mois Payer's IRS 2 Forward 30 2,99% jan. 2018 jan. 2022 Euribor 3 mois Receiver's IRS 2 Forward 30 2,99% jan. 2018 jan. 2022 Euribor 3 mois Payer's IRS 2 Forward 25 0,42% jan. 2016 juil. 2024 Euribor 3 mois Receiver's IRS 2 Forward 25 0,42% oct. 2017 juil. 2024 Euribor 3 mois Receiver's IRS 2 Forward 65 0,81% mars 2018 mars 2026 Euribor 3 mois La vente d'un FLOOR implique l'engagement de payer un taux d'intérêt minimum. La vente d'un FLOOR est uniquement effectuée simultanément à l'achat d'un CAP, pour un même notionnel et une durée équivalente. La combinaison de l'achat d'un CAP et de la vente d'un FLOOR constitue un COLLAR. Befimmo n'applique pas la comptabilité de couverture pour les instruments financiers de couverture qu'elle détient. Dès lors, ces instruments sont considérés comme instruments de trading selon les normes IFRS, c'est pourquoi leur variation de juste valeur est directement et intégralement comptabilisée en compte de résultats. Même si les instruments en question sont considérés comme instruments de trading selon les normes IFRS, ils sont exclusivement destinés à des fins de couverture de risque de hausse des taux d'intérêts et de change, et non à des fins spéculatives. La juste valeur des instruments financiers de couverture est définie à l'aide de données qui sont indirectement observables, mais qui ne sont pas des prix cotés sur un marché actif. Par conséquent, les contrats IRS, CCS, CAP et COLLAR appartiennent au niveau 2 de la hiérarchie de la juste valeur telle que définie par la norme IFRS 13 - Évaluation de la juste valeur. Ces contrats sont évalués à leur juste valeur à la date du bilan et incluent l'ajustement de crédit de valeur (CVA) et l'ajustement de débit de valeur (DVA) conformément à la norme IFRS 13. Le CVA et le DVA des instruments financiers de couverture sont calculés sur base des obligations cotées ou, à défaut, des Credit Default Swaps des contreparties bancaires d'une part, et des obligations cotées de Befimmo, d'autre part. Ces informations parviennent à Befimmo d'une société spécialisée indépendante. La Société procède également à leur vérification par des contrôles de cohérence avec les valorisations provenant des institutions financières contreparties (juste valeur hors CVA/DVA). La juste valeur des instruments financiers de couverture selon les différentes classes se trouvent ci-après : (en milliers €) Rubriques bilantaires au 30.06.2020 Classe selon IFRS Niveau I.E.b. Actifs à la juste valeur I.C. & II.C. Autres passifs financiers via le résultat non courants et courants selon IFRS Option 2 - - 313 Forward 2 7 849 -63 394 CCS 2 - - 7 849 -63 707 (en milliers €) Rubriques bilantaires au 31.12.2019 Classe selon IFRS Niveau I.E.b. Actifs à la juste valeur I.C. & II.C. Autres passifs financiers via le résultat non courants et courants selon IFRS Option 2 - - 359 Forward 2 7 274 -46 096 CCS 2 12 715 - 19 989 -46 455 La Société n'effectue pas de compensation de valeur de ses instruments financiers comptabilisés à l'actif et au passif du bilan. Les montants des actifs financiers et des passifs financiers repris dans la situation financière sont donc des montants bruts. Comme mentionné dans les Principales Méthodes Comptables reprises dans le Rapport Financier Annuel 2019 (pages 160 à 162), la valeur des actifs et passifs comptabilisés équivaut à leur juste valeur, à l'exception : des financements relatifs aux cessions de créances de loyers futurs/de redevances d'usufruits futures, structurées à taux fixes, pour un montant total résiduel au 30 juin 2020 de 48,7 millions € ;

des divers placements privés européens (EUPP) à taux fixes pour un montant total de 362,8 millions €. Les taux fixes et les marges déterminées pour ces dettes à long terme peuvent ne plus correspondre aux taux et marges pratiqués actuellement sur le marché, ce qui entraîne une différence entre leurs valeurs comptables enregistrées au passif du bilan et leurs justes valeurs. Le tableau ci-après reprend, à titre informatif, la comparaison entre le total des dettes à taux fixes en valeur comptable et en juste valeur au terme du premier semestre 2020. La juste valeur des cessions de créances de loyers futurs/de redevances d'usufruits futures ainsi que celle de la dette des placements privés européens est estimée en actualisant les cash-flows futurs prévus à l'aide de la courbe des taux 0-coupon du 30 juin 2020, à laquelle est ajoutée une marge tenant compte du risque de crédit de la Société (niveau 2). La juste valeur de ces financements est mentionnée dans le tableau ci-dessous à titre informatif. (en milliers €) Niveau Juste valeur Valeur comptable EUPP 2 385 344 362 018 Cessions de créances de loyers futurs / de redevances d'usufruits futures 2 52 094 48 714 .RAPPORT DU COMMISSAIRE Introduction Nous avons effectué l'examen limité de l'état consolidé résumé de la situation financière de Befimmo SA (la "Société"), et de ses filiales, ci-joint, arrêté au 30 juin 2020, ainsi que de l'état du résultat global consolidé résumé, l'état consolidé résumé des flux de trésorerie, l'état consolidé résumé des variations des capitaux propres, y afférent pour la période de six mois se terminant à cette date ainsi que des notes aux états financiers consolidés résumés, communément, les « Etats Financiers Consolidés Résumés». Le total de l'état consolidé résumé de la situation financière s'élève à € 3.012.499 milliers et l'état du résultat global consolidé résumé se solde par un résultat net pour la période de six mois se terminant à cette date de € 24.333 milliers. La préparation et la présentation des Etats Financiers Consolidés Résumés conformément à l'International Financial Reporting Standard IAS 34 Information Financière Intermédiaire approuvé par l'Union Européenne relèvent de la responsabilité de l'organe de gestion de la société. Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion sur ces Etats Financiers Consolidés Résumés, basée sur notre examen limité. Etendue de l'examen limité Nous avons effectué notre examen limité conformément à la norme internationale ISRE 2410 « Examen limité d'informations financières intermédiaires effectué par l'auditeur indépendant de l'entité ». Un examen limité de l'information financière intermédiaire comprend la réalisation d'entretiens, essentiellement avec le personnel de la société responsable des matières financières et comptables, l'application de revues analytiques ainsi que d'autres travaux. L'étendue de ces travaux est très inférieure à celle d'un audit effectué conformément aux normes internationales d'audit (ISA's) et, en conséquence, ne nous permet pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu'un audit permettrait d'identifier. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit. Conclusion Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les Etats Financiers Consolidés Résumés ci-joints n'ont pas été établis, dans tous ses aspects significatifs, conformément à IAS 34 Information Financière Intermédiaire approuvé par l'Union Européenne. Paragraphe d'observation - Covid-19 Sans remettre en cause notre opinion sur l'examen limité exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes du rapport financier semestriel concernant les conséquences sur les résultats de la Société des mesures prises à l'égard du virus Covid-19. L'évolution permanente concernant le virus Covid-19, génère une incertitude importante. L'impact de ces développements sur la Société est décrit dans le rapport financier semestriel et plus spécifiquement dans le chapitre « Facteurs de risque » concernant les risques et incertitudes pour la Société résultant des mesures prises à l'égard du virus Covid-19. Bruxelles, 23 juillet 2020 EY Réviseurs d'Entreprises SRL Commissaire représentée par Christel Weymeersch* Partner *Agissant au nom d'une SRL .DÉCLARATION Monsieur Benoît De Blieck, Administrateur délégué, et Monsieur Laurent Carlier, Directeur Financier de la Société, déclarent au nom et pour le compte de Befimmo SA, qu'à leur connaissance : les états financiers résumés, établis conformément aux normes comptables applicables, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la Société et des entreprises comprises dans la consolidation ; le rapport de gestion intermédiaire contient un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de la Société et des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. .FACTEURS DE RISQUES Ce chapitre reprend les risques identifiés qui pourraient affecter la Société, ainsi qu'une description des mesures prises par la Société afin de les anticiper, de les transformer en opportunité et de limiter leur impact potentiel. Il convient de noter qu'entreprendre implique la prise de risques et qu'il n'est donc pas possible d'annihiler l'impact potentiel de l'ensemble des risques identifiés, le risque résiduel devant par conséquent être supporté par la Société et, indirectement, par ses actionnaires. La situation économique et financière globale et le contexte géopolitique peuvent accentuer certains risques liés aux activités de Befimmo. Cette liste de risques est basée sur les informations connues au moment de la rédaction du présent Rapport et est complétée par le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Les risques repris dans les différentes catégories sont classés par ordre d'importance en fonction du risque 'brut' (sans tenir compte des mesures d'atténuation ou du positionnement de Befimmo). Le niveau de risque mentionné (high, medium ou low) tient compte du positionnement de Befimmo par rapport au risque et des mesures d'atténuation. La liste des risques présentée dans ce chapitre n'est pas exhaustive : d'autres risques inconnus, peu probables, non spécifiques ou dont la réalisation n'est pas considérée comme susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur la Société, ses activités et sa situation financière, peuvent exister. DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO RISQUE LIÉ À LA CRISE RESULTANT D'UNE PANDÉMIE - Medium (Low à court terme) La gestion de la pandémie Baisse de la demande d'espaces Befimmo est consciente que la crise peut mondiale Covid-19 a entrainé et de bureaux. accélérer l'évolution du monde du pourrait entrainer dans le futur des travail. Depuis des années Befimmo suit mises à l'arrêt d'activités, ainsi que L'interruption ou le les tendances qui ont un impact sur des confinements imposés par le ralentissement des chantiers de l'évolution du monde du travail. Avec gouvernement avec des degrés construction dans le cadre des Silversquare (activité de coworking), elle contraignants inconnus. projets de redéveloppement. peut offrir une plus grande flexibilité (en La crise peut accélérer l'évolution termes de durée de contrat, d'utilisation du monde du travail. Difficultés financières des des espaces de travail et du type locataires les plus affectés avec d'équipements requis pour les besoins un impact sur les revenus et le du moment) et proposer une offre cash-flow de la société. « hybride14 » qui permet aux « corporates » de combiner plusieurs Accès moins aisé à des solutions d'espaces dans un réseau financements et/ou BeLux. augmentation des marges de crédits exigées par les banques et La Société dispose d'une base solide de les marchés financiers avec un locataires, avec 59% des revenus impact potentiel sur la liquidité. (opérateur immobilier) provenant de baux longs avec des institutions Risque de liquidité. publiques belges et européennes. Le solde est réparti entre des locataires Baisse de l'EPRA earnings projeté, issus de divers secteurs, parmi lesquels ainsi qu'un retard dans la de grandes entreprises, et une part très contribution des différents projets limitée provenant du secteur « retail » de développement. (1% des revenus locatifs consolidés). Le top 5 des clients « corporate » Plus grande volatilité du cours de représente 17% des revenus (opérateur l'action. immobilier). L'activité de coworking Silversquare représente quant à elle ±6% des revenus locatifs consolidés au 30 juin 2020. 69% 14 Befimmo offrira différentes solutions d'espaces de travail dans un modèle de bureaux hybrides, allant du bureau traditionnel à l'immeuble entièrement dédié au coworking et en passant par un mix des deux solutions. Les utilisateurs bénéficieront d'une flexibilité en termes de temps (durée de leur contrat), d'espace de travail (ils occuperont facilement moins ou plus d'espace selon leurs besoins) et de facilités de réunions. Ils pourront se déplacer d'un endroit à l'autre, en fonction de leurs préférences et de leur horaire de travail. des revenus du semestre sont réalisés dans des « private offices » utilisés par des petites ou moyennes entreprises qui ont un potentiel de résilience plus important que les « flex desks ». La durée moyenne pondérée des baux en cours (opérateur immobilier) jusqu'à prochaine échéance s'élève à 7,2 ans au 30 juin 2020 et à 7,9 ans jusqu'à échéance finale. Le taux d'occupation (opérateur immobilier) spot s'élève à 93,6% au 30 juin 2020. 81% du pipeline engagé de projets de développement de bureaux sont déjà préloués. Les besoins de financement sont actuellement couverts jusqu'à fin de l'année 2021. Le LTV (Loan-to-Value) s'élève à 40,2% au 30 juin 2020. Par prudence, la Société a ramené la prévision de dividende de l'exercice 2020 au moins au niveau réglementaire. DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO RISQUE LIÉ AUX NOUVELLES FACONS DE TRAVAILLER - Medium L'utilisation des surfaces de Le ratio de nombre de m² utilisés La Société s'inscrit dans ce nouveau bureaux devient de plus en plus par employé diminue et peut monde du travail : flexible et mobile. Les avancées conduire à une diminution du - un monde de travail repensé ; les technologiques facilitent un taux d'occupation des espaces de travail sont organisés en mouvement de transformation au immeubles. fonction du type d'activité et du sein des entreprises : d'un mode de profil de ses utilisateurs ; fonctionnement statique et « Les environnements de bureaux - acquisition d'une participation séquentiel », à des environnements du modèle classique ne majoritaire dans la société de plus dynamiques. répondent plus aux attentes. coworking Silversquare ; - ambition de développer (avec Les entreprises cherchent des Le « business model » du Silversquare) un réseau Belux de environnements de travail coworking est encore en plein bureaux hybrides; agréables et flexibles pour attirer développement. - mixité des fonctions dans les les talents. Elles s'installent selon les nouveaux projets afin de garantir un Smart Ways of Working et passent environnement propice au à l'Activity Based Working développement d'une vraie vie de quartier ; - des projets qui s'intègrent dans la ville ; les immeubles deviennent un écosystème ouvert sur leur environnement urbain qui regroupe une mixité des fonctions. RISQUE LIÉ À L'ÉVOLUTION DES TAUX D'INTÉRÊT - Medium Les charges financières, le poste Augmentation des charges Mise en place d'une politique de principal de charges de la Société, financières et détérioration de couverture du risque de hausse des taux sont largement influencées par les l'EPRA earnings et du résultat net. d'intérêt : se financer à taux fixes sur une taux d'intérêt pratiqués sur les partie de l'endettement ou conclure des marchés financiers. Dans le contexte des taux instruments financiers de type IRS ou d'intérêts actuel, la pratique de options CAP et FLOOR sur une partie de certaines banques d'exiger un l'endettement à taux variables. plancher sur l'Euribor à 0%, utilisé comme référence dans les Endettement total au 30 juin 2020 : contrats de financement, impacte - un montant de dette de négativement les charges 1.082,7 millions € (représentant financières. Cette pratique peut 94,0% de la dette totale) est financée en outre créer une distorsion à taux fixes (taux fixes entre les taux variables conventionnels ou fixés via des IRS) ; considérés, d'une part, dans les - le solde de la dette, soit contrats de financement et, 69,1 millions €, est financé à taux d'autre part, dans les contrats de variables, dont 20 millions € sont couverture de type IRS. couverts contre la hausse des taux d'intérêt au moyen d'instruments Une variation des taux d'intérêt optionnels (CAP/ COLLAR15). Un pourrait, en outre, avoir un solde de 4,3% de la dette totale est impact, avec un effet différé, sur donc non couvert. les valorisations des immeubles du portefeuille. En l'absence de toute couverture, l'impact d'une hausse des taux de marché de 0,25% génèrerait une augmentation des charges financières estimée à 1,5 million € (montant annuel calculé sur base de la structure d'endettement au 30 juin 2020). Grâce aux couvertures mises en place au 30 juin 2020, l'impact d'une hausse des taux de marché de 0,25% génèrerait une diminution des charges financières estimée à -0,3 million € (montant annuel calculé sur base de la structure d'endettement au 30 juin 2020. Au 30 juin 2020, le ratio d'endettement s'élève à 43,9%, le ratio LTV s'élève à 40,2%. L'agence de notation Standard & Poor's a confirmé le 1e juillet 2020 le rating BBB/perspective stable octroyé à la dette long terme de Befimmo et le rating A-2 à la dette court terme RISQUE LIÉ À L'ÉVOLUTION DES MARGES DE CRÉDIT - Medium Le coût de financement de la Une augmentation des charges Répartition dans le temps de la maturité Société dépend également des financières et par conséquent une des financements et diversification des marges de crédit exigées par les détérioration de l'EPRA earnings sources de financements. banques et par les marchés et du résultat net. financiers. Ces marges de 15 La souscription de COLLAR (achat d'un CAP et vente d'un FLOOR) permet de plafonner l'impact de la hausse des taux d'intérêt (CAP) mais elle implique également l'engagement de payer un taux minimum (FLOOR) financement évoluent notamment Optimalisation de l'utilisation des en fonction de l'appétit pour le financements en privilégiant les risque sur les marchés financiers et financements à marges plus faibles (par des réglementations, en particulier exemple, selon les conditions de marché, du secteur bancaire par l'utilisation d'un programme de (réglementation dite « Bâle IV ») et papier commercial à court terme associé du secteur des assurances à des lignes de back-up à long terme ou (réglementation dite « CRD IV »). de cessions de créances de loyers futurs). Elles évoluent également en fonction de la perception du profil de risque crédit de la Société. RISQUE D'INFLATION ET DE DÉFLATION - Low Risque de déflation sur ses revenus L'impact des adaptations des 95,7%16 des baux du portefeuille car les baux de Befimmo prévoient loyers peut être estimé à consolidé de Befimmo sont couverts, des clauses d'indexation des loyers 1,4 million € sur une base conformément à l'usage, contre l'effet liées à l'évolution de l'indice santé. annuelle (hors protection), par d'une éventuelle indexation négative. pourcent de variation de l'indice - 41,7% prévoient un plancher situé au Risque que les coûts auxquels la santé. niveau du loyer de base. Société doit faire face soient - 54% contiennent une clause qui a indexés sur une base qui évolue pour effet de placer le plancher au plus rapidement que l'indice santé. niveau du dernier loyer payé. Le solde des baux, soit 4,3%, ne prévoit pas de plancher. Accords contractuels mis en place dans les relations avec les entrepreneurs. DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO RISQUES LIÉS AU VIDE LOCATIF - Medium Globalement, le marché immobilier Diminution du taux d'occupation La Société a une stratégie de bureaux se caractérise et une réduction du résultat d'investissement ciblée sur : actuellement par une offre d'exploitation du portefeuille. - des immeubles de bureaux de qualité, supérieure à la demande et par avec, entre autres, une bonne une évolution de la nature de la Sur une base annuelle au localisation, une bonne accessibilité et demande. 30 juin 2020, une fluctuation de une taille critique adéquate ; 1% du taux d'occupation spot du - des immeubles bien équipés et La Société est exposée aux risques portefeuille de la Société aurait flexibles avec une situation locative de départ de ses locataires et de ainsi un impact de l'ordre de appropriée et un potentiel de création renégociation de leurs baux : 2,1 millions € sur le résultat de valeur. - risque de la perte et/ou de la d'exploitation des immeubles, de baisse de revenus ; -0,08 € sur la valeur intrinsèque La Société s'inscrit dans le nouveau - risque de réversion négative par action et de +0,07% sur le monde du travail : des loyers ; ratio d'endettement. - un monde de travail repensé ; les - risque de pression sur les espaces de travail sont organisés en conditions de renouvellement Coûts directs liés au vide locatif, fonction du type d'activité et du profil et d'attribution de périodes de soit les charges et taxes sur de ses utilisateurs ; gratuités ; immeubles non loués. - élargissement de l'offre et des cibles - risque de baisse de juste valeur potentielles avec l'acquisition d'une des immeubles, etc. Ils sont estimés sur base annuelle participation majoritaire dans la à 2,8 millions €, ce qui représente société de coworking Silversquare ; 16 Sur base du loyer contractuel brut en cours au 30 juin 2020. environ 2,1% du total des revenus locatifs. Charges plus élevées dans le cadre de la commercialisation des biens disponibles à la location. Baisse de la valeur des immeubles. ambition de développer (avec Silversquare) un réseau Belux de bureaux hybrides ;

gamme de services étendue et personnalisée afin de faciliter le quotidien de ses locataires ;

mixité des fonctions dans les nouveaux projets afin de garantir un environnement propice au développement d'une vraie vie de quartier ;

des projets qui s'intègrent dans la ville

; les immeubles deviennent un écosystème ouvert sur leur environnement urbain qui regroupe une mixité des fonctions. La Société dispose d'une équipe commerciale professionnelle dédiée à la recherche de nouveaux occupants et qui gère activement la relation avec ses clients. La pérennité des cash-flows dépend principalement de la sécurisation des revenus locatifs. La Société veille dès lors ce qu'une partie importante de son portefeuille immobilier puisse être louée en vertu de baux de longue durée et/ou en multi-location, ce qui permet de répartir les risques locatifs. Au 30 juin 2020, la durée moyenne pondérée des baux en cours jusqu'à la prochaine échéance de Befimmo s'établit à 7,2 ans. Le taux d'occupation spot des immeubles disponibles à la location s'établit au 30 juin 2020 à 93,6%, par rapport au taux de 94,4% au 31 décembre 2019. Les grands projets du quartier Nord constituent une opportunité pour la Société face au manque d'immeubles de Grade A17 à Bruxelles. RISQUE LIÉ À LA RÉPUTATION DE LA SOCIÉTÉ - Medium Risque lié à la réputation envers les Une mauvaise réputation de la Charte de gouvernance d'entreprise et stakeholders (les locataires actuels Société pourrait avoir des code d'éthique établis par le Conseil et potentiels, les riverains, les répercussions négatives d'administration. pouvoirs publics, les investisseurs notamment lors de la négociation actuels et potentiels, les analystes fi de contrats de baux, de la Code d'éthique imposant le respect de nanciers et autres, les fournisseurs, recherche de financement et/ou valeurs éthiques dans les relations avec etc.). sur la valeur de l'action. 17 Bâtiment neuf (nouvelle construction ou rénovation lourde) répondant aux derniers standards environnementaux, techniques et d'agencement spatial (efficience des plateaux notamment). D'une manière générale, bâtiment neuf ou ayant moins de 5 ans. La réputation est influencée par les les clients, l'équipe, les partenaires ainsi informations diff usées par les que les actionnaires. médias et sur les réseaux sociaux. À côté des obligations de communication en tant que société cotée en bourse et SIR, la Société communique de manière transparente et proactive afin de répondre au mieux aux attentes de ses stakeholders. La Société dispose d'un plan de communication (interne et externe) et d'un plan de communication de crise. Elle effectue (via des agences spécialisées) des analyses de réputation. Une veille journalière des médias est réalisée et des démarches de correction ou de clarification sont prises si nécessaire. RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS DE (RE)DÉVELOPPEMENT - Medium Risque lié à la rénovation ou la Coûts de construction et/ou Conception de projets innovants, construction d'immeubles. d'exploitation supérieurs au durables et de qualité (en y intégrant les budget. dernières technologies) répondant aux En préparation d'un nouveau cycle besoins de marché. de vie, les immeubles du Absence de revenus locatifs à portefeuille doivent faire l'objet l'issue des travaux et coûts liés au Analyse continue des besoins du d'une rénovation lourde ou être vide locatif. marché : reconstruits. - un monde de travail repensé; les Pression sur les conditions de espaces de travail sont organisés en Dans ce cadre Befimmo est exposé commercialisation et d'attribution fonction du type d'activité et du profil à des risques liés : de périodes de gratuité. de ses utilisateurs ; - aux choix des prestataires de - gamme de services étendue et services (architectes, Impact négatif sur le taux personnalisée afin de faciliter le entrepreneurs, avocats d'occupation du portefeuille. quotidien de ses locataires ; spécialisés) ; - mixité des fonctions dans les nouveaux - aux choix de programmation ; projets afin de garantir un à l'obtention des permis environnement propice au (difficultés, retard, développement d'une vraie vie de changements législatifs, etc.) ; quartier ; - à la construction (coût, retard, - des projets qui s'intègrent dans la ville; conformité, etc.) ; les immeubles deviennent un - à la commercialisation. écosystème ouvert sur leur environnement urbain qui regroupe une mixité des fonctions. Dialogue proactif et récurrent avec les pouvoirs publics dans le cadre des demandes de permis. Choix de partenaires de qualité. Équipe commerciale professionnelle dédiée à la recherche de nouveaux occupants. RISQUE DANS LE CADRE D'OPÉRATIONS DE FUSION, SCISSION OU ACQUISITION ET DE JOINT-VENTURE - Medium Risque que la valeur de certains Constat de la nécessité de Prise de précautions d'usage dans ce actifs ait été surestimée ou que des réévaluer certains actifs ou type d'opérations, notamment en passifs occultes aient été transférés d'acter certains passifs qui procédant à des exercices de due à la Société à l'occasion des pourraient conduire à une perte diligence complets (immobilier, opérations de fusion, scission ou économique pour la Société. comptable, fiscal, etc.) sur les biens acquisition ou à l'occasion de joint- apportés et sur les sociétés absorbées ou ventures. fusionnées pouvant conduire, le cas échéant, à l'obtention de garanties. Précautions similaires prises en cas de joint-ventures. RISQUES DE CONCENTRATION SECTORIELLE - Medium Le portefeuille est presque Sensibilité à l'évolution du La Société a une stratégie exclusivement composé marché immobilier de bureaux. d'investissement ciblée sur : d'immeubles de bureaux (à - des immeubles de bureaux de l'exception de quelques qualité, avec, entre autres, une commerces aux rez-de-chaussée bonne localisation, une bonne de certains immeubles). - accessibilité et une taille critique adéquate ; - des immeubles bien équipés et flexibles avec une situation locative appropriée et un potentiel - de création de valeur. La Société s'inscrit dans le nouveau monde du travail : - un monde de travail repensé ; les espaces de travail sont organisés en fonction du type d'activité et du profil de ses utilisateurs ; - élargissement de l'off re et des cibles potentielles avec l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société de coworking Silversquare ; - ambition de développer (avec Silversquare) un réseau Belux de bureaux hybrides ; - mixité des fonctions dans les nouveaux projets afin de garantir un environnement propice au développement d'une vraie vie de quartier ; - des projets qui s'intègrent dans la ville ; les immeubles deviennent un écosystème ouvert sur leur environnement urbain qui regroupe une mixité des fonctions. RISQUES LIÉS AUX LOCATAIRES - Low Risques liés à la défaillance financière de ses locataires. Perte de revenus locatifs et augmentation des charges immobilières liée à la non- récupération de charges locatives et à l'apparition d'un vide locatif inattendu. Examen préalable de la santé financière des clients potentiels. Des garanties locatives sont exigées des locataires18 du secteur privé. Application d'une procédure de suivi régulier des créances impayées. 18 Les locataires du secteur public (État belge Fédéral, Région flamande et institutions européennes), qui occupent une part importante du portefeuille de la Société (58,9% au 30 juin 2020), calculé sur base du loyer contractuel brut en cours au 30 juin 2020, ne consentent généralement pas de garanties locatives mais présentent un profil de risque plus limité. Pression sur les conditions de renouvellement et d'attribution de périodes de gratuités, etc. RISQUES DE CONCENTRATION GÉOGRAPHIQUE - Medium Le portefeuille est peu diversifié Sensibilité à l'évolution du Dans le cadre de sa stratégie d'un point de vue géographique. Il marché immobilier de bureaux d'investissement, la Société veille à éviter est composé d'immeubles de bruxellois, caractérisé une trop grande concentration du bureaux, essentiellement situés en notamment, par la présence portefeuille dans une seule zone ou un Belgique et plus précisément à importante des institutions seul actif. Bruxelles et dans son Hinterland européennes et des activités qui y économique (70% du portefeuille sont liées. À titre d'information, l'immeuble AMCA au 30 juin 2020). à Anvers, la Tour Paradis à Liège, l'immeuble Gateway à l'aéroport de Bruxelles et la Tour 3 du WTC à Bruxelles représentent chacun individuellement entre 5 et 10% de la juste valeur du portefeuille au 30 juin 2020. RISQUES LIÉS AU MARCHÉ DU COWORKING - Medium Risques liés à l'entrée dans un Rentabilité liée au succès de Prise d'une participation majoritaire dans nouveau marché qui est en plein l'activité sous-jacente. une société (Silversquare) ayant une développement (maitrise des grande expérience dans le coworking. facteurs clefs de succès, concurrence, etc.). L'impact est relativement limité sur la Société qui développe cette activité progressivement. DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO RISQUE LIÉ À LA JUSTE VALEUR DES IMMEUBLES - Medium Risque de variation négative de la Incidence sur le résultat net, sur La Société a une stratégie juste valeur de son portefeuille. les fonds propres et sur les ratios d'investissement ciblée sur : d'endettement20 et de LTV21 de la - des immeubles de bureaux de Risque de surévaluation ou de Société. qualité, avec, entre autres, une sous-évaluation des immeubles par bonne localisation, une bonne les experts immobiliers, par rapport Impact sur la capacité de accessibilité et une taille critique à la réalité du marché. Ce risque est distribuer un dividende22 au cas adéquate ; accentué dans les segments de où les variations négatives - des immeubles bien équipés et marché dans lesquels le nombre cumulées de juste valeur flexibles avec une situation locative limité de transactions offre peu de dépasseraient la valeur totale des appropriée et un potentiel de points de comparaison aux experts, réserves distribuables et non- création de valeur. ce qui est dans une certaine distribuables et de la partie mesure encore le cas pour distribuable des primes La Société s'inscrit dans le nouveau Bruxelles en zone décentralisée et d'émissions. monde du travail : en périphérie (7,46%19 du - un monde de travail repensé ; les portefeuille), et de manière plus Sur base des données au 30 espaces de travail sont organisés en générale dans les villes de juin 2020, une diminution de fonction du type d'activité et du provinces belges. valeur de 1% du patrimoine profil de ses utilisateurs ; immobilier aurait un impact de - élargissement de l'offre et des cibles l'ordre de -28,6 millions € sur le potentielles avec l'acquisition d'une résultat net, générant ainsi une participation majoritaire dans la variation de l'ordre de -1,1 € sur la société de coworking Silversquare ; valeur intrinsèque par action, de Calculé sur base de la juste valeur des immeubles de placement au 30 juin 2020. Le ratio d'endettement est calculé conformément à l'Arrêté royal du 13 juillet 2014. Loan-to-value (« LTV ») = [(dettes financières nominales - trésorerie)/juste valeur du portefeuille]. Veuillez consulter le chapitre « Affectation du résultat (comptes statutaires) » en page 83 du Rapport Financier Annuel. l'ordre de +0,4% sur le ratio - ambition de développer (avec d'endettement et de l'ordre de Silversquare) un réseau Belux de +0,4% sur le ratio LTV. bureaux hybrides ; - gamme de services étendue et personnalisée afin de faciliter le quotidien de ses locataires ; - mixité des fonctions dans les nouveaux projets afin de garantir un environnement propice au développement d'une vraie vie de quartier ; - des projets qui s'intègrent dans la ville ; les immeubles deviennent un écosystème ouvert sur leur environnement urbain qui regroupe une mixité des fonctions. Rotation des experts indépendants prévue par la loi. Ils sont systématiquement informés de l'évolution de la situation des immeubles et procèdent régulièrement à des visites d'immeubles. RISQUES LIÉS À UNE COUVERTURE D'ASSURANCE INADÉQUATE - Low Risque de survenance d'un sinistre Coûts de remise en état de Immeubles couverts par différentes majeur, insuffisamment couvert, l'immeuble affecté. polices d'assurance (risque d'incendie, affectant ses immeubles. tempête, dégâts des eaux, etc.) couvrant Réduction du résultat les pertes de loyer pendant une période d'exploitation du portefeuille et limitée (en principe, le temps nécessaire baisse de la juste valeur de à la reconstruction à neuf), ainsi que le l'immeuble suite à la résolution coût des travaux, pour une valeur totale du bail par perte de son objet, et (valeur de reconstruction à neuf, hors donc un vide locatif inattendu. valeur terrain) de 2.155,5 millions € au 31 décembre 2019. Immeubles couverts par une police d'assurance contre le terrorisme. RISQUE DE DÉGRADATION ET D'OBSOLESCENCE DES IMMEUBLES - Medium Risque d'usure, ainsi que Vacance locative. Immeubles maintenus en bon état de d'obsolescence, lié aux exigences fonctionnement et gardés en ligne avec (législatives, sociétales ou Investissements nécessaires pour les bonnes pratiques en termes de environnementales) croissantes. rendre l'immeuble conforme aux performances énergétiques, techniques, exigences règlementaires et aux etc. en dressant un inventaire des attentes des locataires. travaux de maintenance préventive et corrective à réaliser et en arrêtant un programme de réalisation de travaux. Part importante des immeubles couverte par des contrats d'entretien du type « garantie totale ». Au 30 juin 2020, 86% du portefeuille consolidé est ainsi couvert par un contrat de « garantie totale ». Suivi de près de l'évolution de la législation environnementale existante, anticipation de celle à venir et analyse des études sectorielles afin d'incorporer, le plus rapidement possible, les nouvelles technologies et outils de gestion dans ses projets de rénovation. Utilisation des ressources : écoresponsable, à chaque phase de vie d'un immeuble, la Société utilise de façon aussi optimale que possible les ressources énergétiques et naturelles. RISQUES LIÉS À LA RÉALISATION DE TRAVAUX - Medium Risques de retard, de dépassement Détérioration du résultat de la Plan de communication de chantier, budgétaire, d'accident, de Société suite à une perte de dialogue avec les riverains, etc. nuisances et de dégradation de revenus locatifs et/ou à une l'environnement et de problèmes augmentation des charges. Un suivi technique, environnemental, d'organisation lors de la réalisation budgétaire et de planification détaillé a d'importants travaux dans les Impact négatif sur la réputation été mis en place pour assurer la maîtrise immeubles de son portefeuille. de la Société. des risques liés à la réalisation de ces travaux. Risque de faillite, de défaillance et de non-respect des cahiers des Contrats conclus avec les entrepreneurs charges par les entrepreneurs en qui prévoient différentes mesures pour charge de la réalisation des limiter ces risques (prix maximum, travaux. pénalités de retard, etc.). Au niveau environnemental, des mesures spécifiques sont intégrées dans les cahiers des charges et contrats soumis aux adjudicataires. Un suivi du respect de ces mesures environnementales en cours d'exécution de chantier (notamment par des coordinateurs environnementaux externes, des procédures ISO 14001, des audits de chantiers, des assesseurs BREEAM, etc.). Évaluation régulière des principaux fournisseurs et prestataires de services et contrôle des dettes sociales et fiscales des cocontractants. RISQUES ENVIRONNEMENTAUX - Medium Risques environnementaux en Détérioration de l'environnement. Approche responsable, par laquelle, termes de pollution de sol, de l'eau, depuis de nombreuses années, les de l'air (émissions importantes de Coûts importants pour la Société. actions nécessaires sont progressivement CO2) et également de nuisances mises en œuvre afin de réduire l'impact sonores. Impact négatif sur la réputation environnemental des activités que la de la Société auprès de ses Société contrôle et qu'elle influence Risque de ne pas atteindre les parties prenantes. directement. objectifs d'amélioration de sa performance environnementale Dans certains cas, un impact Mise en place du Système de Gestion qu'elle s'est donnés et de perdre négatif sur la juste valeur du Environnementale (« SGE »), conforme à les certifications (BREEAM, ISO portefeuille. la norme ISO 14001 qui permet 14001, etc.) qu'elle a obtenues. d'anticiper au mieux les risques environnementaux tant au niveau stratégique (acquisition, rénovation majeure, etc.) qu'au niveau opérationnel (entretien de l'immeuble, utilisation de l'immeuble, etc.). Analyse réalisée de la performance environnementale et du potentiel d'amélioration du portefeuille, ainsi que du respect des exigences associées aux certifications obtenues. Utilisation des ressources : écoresponsable, à chaque phase de vie d'un immeuble, la Société utilise de façon aussi optimale que possible les ressources énergétiques et naturelles. DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO RISQUE DE LIQUIDITÉ FINANCIÈRE - Medium Befimmo est exposée à un risque Mise en place de nouveaux Mise en place d'une politique de liquidité lié au renouvellement financements à un coût plus élevé. financière qui prévoit, notamment, la de ses financements arrivant à diversification des sources et des échéance ou pour tout supplément Vente de certains actifs dans des maturités de ses financements. Le de financement nécessaire pour conditions non optimales. pourcentage de son endettement remplir ses engagements. La assuré, au 30 juin 2020, par des Société pourrait également être financements bancaires, auprès de 8 exposée à ce risque dans le cadre institutions, est de 72,0%. Le solde est de la résiliation de ses contrats de assuré par différentes placements financement. privés en Europe). Au 30 juin 2020, la Société dispose de lignes confirmées non utilisées à concurrence de 306,1 millions € en ce compris la trésorerie. La Société vise à continuellement anticiper ses besoins de financement (notamment lié à ses investissements) et à maintenir un montant défi ni de lignes confirmées non utilisées permettant ainsi de couvrir ce risque sur un horizon d'au moins 12 mois. Le ratio d'endettement (selon l'Arrêté royal) s'élève à 43,9% au 30 juin 2020 (la limite légale étant de 65%) par rapport à 42,7% au 31 décembre 2019. RISQUE LIÉ À L'ÉVOLUTION DU RATING DE LA SOCIÉTÉ - Medium Le coût de financement de la Une révision à la baisse du rating Étude régulière des critères (ratios) Société est notamment influencé rendrait plus difficile l'obtention de conduisant à la détermination du par le rating qui lui est attribué par nouveaux financements et rating de la Société et analyse de l'agence Standard & Poor's. générerait, en cas de diminution du l'impact potentiel de ses décisions sur rating d'un cran, de BBB à BBB-, un l'évolution de ce dernier, ainsi que de coût fi nancier annuel additionnel l'évolution prévisionnelle de ces ratios. estimé à 0,8 million €, sur base de la structure d'endettement et des L'agence de notation Standard & contrats existants au 30 juin 2020. Poor's a confirmé le 1e juillet 2020 le rating BBB/perspective stable octroyé à Impact négatif sur la réputation de la dette long terme de Befimmo et le la Société auprès des investisseurs. rating A-2 à la dette court terme. RISQUE LIÉ AUX CONTREPARTIES BANCAIRES - Low La conclusion d'un financement ou La Société pourrait se retrouver Diversification des relations bancaires d'un instrument de couverture avec dans une situation où elle ne peut et travail avec des banques bénéficiant une institution fi nancière crée un disposer des financements mis en d'un rating suffisant ou présentant un risque de contrepartie en cas de place ou des flux de trésorerie risque acceptable. La Société est, au 30 défaut de cette institution. auxquels elle a droit dans le cadre juin 2020, en relation d'affaires avec d'instruments de couverture. différentes banques : - les lignes bancaires octroyées à Befimmo s'élèvent à 1.049,6 millions € au 30 juin 2020. Banques assurant ces financements : Agricultural Bank of China Luxembourg, Banque Degroof Petercam, BECM (groupe CM-CIC), Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC et Société Générale ; - les banques contreparties des instruments de couverture sont BECM (groupe CM-CIC), Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC et Natwest Markets PLC (Groupe RBS). Le modèle financier est basé sur un endettement structurel : la position en cash déposée auprès des institutions fi nancières est structurellement très limitée. Elle est de 0,6 millions € au 30 juin 2020 par rapport à 2,9 millions € au 31 décembre 2019. RISQUE LIÉ À LA VARIATION DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS À LEUR JUSTE VALEUR - Low La variation des taux d'intérêt et La variation des taux d'intérêt et La variation des taux d'intérêt et cours cours de change génère une cours de change génère une de change génère une variation de la variation de la valeur des actifs et variation de la valeur des actifs et valeur des actifs et passifs financiers passifs financiers comptabilisés à passifs financiers comptabilisés à comptabilisés à leur juste valeur. leur juste valeur. leur juste valeur. RISQUE LIÉ AUX OBLIGATIONS CONTENUES DANS LES CONTRATS DE FINANCEMENT - Low Risque que les contrats de La remise en cause d'un contrat de La Société négocie avec ses financement soient annulés, financement exposerait la Société à contreparties des niveaux de covenants renégociés ou résiliés devoir mettre en place d'autres compatibles avec ses estimations anticipativement au cas où la financements à un coût prévisionnelles de l'évolution de ces Société ne respecterait pas les potentiellement plus élevé ou à indicateurs et analyse régulièrement engagements pris lors de la vendre certains actifs dans des l'évolution de ces prévisions. signature de ces contrats, conditions non optimales. notamment par rapport à certains ratios financiers (covenants). Risque de pénalité s'il devait être mis fin anticipativement aux contrats. Lorsque la Société réalise une opération de financement sur un marché étranger, elle est exposée à des législations et des contreparties dont elle a une connaissance moindre. RISQUE LIÉ À LA VOLATILITÉ ET AU NIVEAU DU COURS DE L'ACTION - Medium La Société est exposée à une Accès plus difficile à des capitaux Définition et mise en œuvre d'une déviation importante du cours de propres nouveaux pouvant limiter stratégie créatrice de valeur. bourse par rapport à la valeur la capacité de développement. intrinsèque de la Société. Publication de perspectives et de Impact négatif sur la réputation de prévision de dividende. la Société. Communication régulière, transparente et proactive envers les analystes financiers et investisseurs actuels et potentiels. DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO RISQUES LIÉS À LA NON-CONFORMITÉ DES IMMEUBLES AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE - Low La Société est confrontée au risque Investissements supplémentaires Mise en place de procédures nécessaires: qu'un ou plusieurs de ses qui engendrent une - pour anticiper les nouvelles normes et immeubles ne répondent pas augmentation des coûts de la réglementations (veille juridique et immédiatement à l'ensemble des Société et/ou des retards sur des réglementaire) ; nouvelles normes et projets en cours (rénovation, - pour vérifier la conformité des réglementations qui leur seraient etc.). immeubles nouvellement acquis (due applicables. diligences techniques) et en Diminution de la juste valeur de portefeuille (fonction de product l'immeuble. manager en charge de la conformité réglementaire, contrôles du respect La Société s'expose à des des normes et réglementations, amendes civiles, administratives notamment, liées à l'environnement) ; ou pénales. - pour mettre directement en conformité l'immeuble concerné par Mise en cause de la l'adoption de ces nouvelles normes et responsabilité de la Société pour réglementations (project défaut de conformité (par management). exemple, en cas d'incendie lié au non-respect de normes de Les locataires sont sensibilisés à leurs sécurité). obligations en la matière par une clause dans le bail-type. Une influence négative sur la réputation de la Société, son activité et ses résultats. RISQUES LIÉS AU STATUT DE SIR - Low Risque de non-respect du régime Perte de l'agrément du statut de Une équipe juridique ayant les SIR. SIR et du bénéfice du compétences nécessaires veille au régime de transparence fiscale respect rigoureux des réglementations Risque de modifications futures des SIR. en vigueur et anticipe, pour autant que défavorables de ce régime. possible, l'évolution de ces législations Remboursement anticipé par (veille règlementaire). déchéance du terme (« accélération ») de crédits que la La Société fait également appel à des Société a contractés. conseils externes. Des modifications futures défavorables du régime SIR pourraient entrainer un déclin des résultats ou de la valeur intrinsèque, augmenter le ratio d'endettement (par exemple, du fait de l'application de nouvelles règles comptables), réduire le ratio d'endettement maximum, ou affecter la mesure dans laquelle une SIR doit distribuer des dividendes aux actionnaires. RISQUE LIÉ À LA RÉGLEMENTATION - Medium La Société est exposée à l'évolution Risque de mise en cause de la Une équipe juridique ayant les de la législation et aux responsabilité de la Société, de compétences nécessaires veille au réglementations (belges, condamnations à des sanctions respect rigoureux des réglementations européennes et internationales) de civiles, pénales ou en vigueur et anticipe, pour autant que plus en plus nombreuses et administratives, ainsi que risque possible, l'évolution de ces législations complexes, ainsi qu'à la possible de non-obtention ou de non- (veille règlementaire). évolution de leur interprétation ou renouvellement de permis. Ceci de leur application par les pourrait influencer négativement La Société fait également appel à des administrations ou par les l'activité de la Société, ses conseils externes. tribunaux, notamment en matières résultats, sa rentabilité, sa comptable, de reporting, fiscale, situation financière et/ou ses environnementale, d'urbanisme et perspectives. de marché public. RÉGIME FISCAL - Low En tant que SIR, la Société bénéficie d'un régime fiscal spécifique. Le législateur a voulu que la SIR garantisse au placement immobilier une grande transparence et permette de distribuer un maximum de cash-flows tout en bénéficiant de certains avantages. La SIR bénéficie notamment d'une taxation à l'impôt des sociétés sur une base réduite pour autant que ses « cash-flows » soient distribués à concurrence de minimum 80% (calculé sur base de l'article 13 de l'Arrêté royal du 13.07.2014). Les résultats (revenus locatifs et plus- values de réalisation, diminués des coûts d'exploitation et des charges financières) sont exonérés d'impôt des sociétés au niveau de la SIR23. L'exit tax est calculée en tenant compte des dispositions de la circulaire Ci.RH.423/567.729 du 23.12.2004, dont l'interprétation ou l'application pratique peut évoluer. La valeur réelle d'un bien immobilier, telle que visée dans ladite circulaire, est calculée après 23 Mais non au niveau de celles de ses filiales qui ne sont pas des SIR institutionnelles (SIRI). déduction des droits d'enregistrement ou de la TVA. Cette valeur réelle diffère de (et peut donc être inférieure à) la juste valeur du bien immobilier telle que reprise dans le bilan IFRS de la SIR. Une évolution de cette circulaire pourrait potentiellement entraîner une augmentation de la base sur laquelle se calcule l'exit tax. La Société se conforme en tous points à la réglementation en vigueur, et aux dispositions de la circulaire précitée, pour le calcul des exit taxes dont elle est redevable dans le cadre des opérations qui y sont soumises. RISQUE DE PROCÉDURES JUDICIAIRES - Low La Société est, et peut être à À ce jour, la Société est impliquée Une équipe juridique ayant les l'avenir, partie à des procédures dans quelques procédures compétences nécessaires veille au judiciaires. judiciaires qui, globalement respect rigoureux des réglementations (selon les informations dont la en vigueur et anticipe, pour autant que Société dispose à la date du possible, de manière proactive présent document l'évolution de ces législations (veille d'enregistrement), ne sont pas règlementaire). susceptibles d'avoir un impact important pour la Société car les La Société fait également appel à des passifs qui pourraient en résulter conseils externes. ont une très faible probabilité de réalisation et/ou portent sur des montants non significatifs. DESCRIPTION DU RISQUE IMPACT POTENTIEL POSITIONNEMENT DE BEFIMMO RISQUE OPÉRATIONNEL - Medium Risque de pertes ou de manque à La Société est exposée au risque Charte de gouvernance d'entreprise et gagner résultant de l'inadéquation de perte ou vol de données code d'éthique établis par le Conseil ou de la défaillance de processus sensibles, perte financière, d'administration. internes, de personnes, des interruption de l'activité en cas de systèmes ou d'événements défaillance des systèmes et Code d'éthique imposant le respect de extérieurs (catastrophe naturelle, processus. valeurs éthiques dans les relations avec erreur humaine, etc.). les clients, l'équipe, les partenaires ainsi que les actionnaires. Un plan de continuité d'activité a été défini et reprend des mesures permettant, en cas de crise et éventuellement de façon dégradée, d'assurer la permanence des activités et services essentiels, puis la reprise planifiée des activités. Il couvre à la fois les aspects fonctionnels et la dimension informatique. RISQUE LIÉ À L'INTÉGRITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DES DONNÉES - Medium Défaillance des systèmes La Société est exposée au risque Un plan de continuité d'activité a été d'information et cybercriminalité de perturbation de son activité en défini et reprend des mesures qui pourrait mettre à mal la cas de défaillance des systèmes permettant, en cas de crise et continuité des activités. d'information ou de éventuellement de façon dégradée, cybercriminalité. d'assurer la permanence des activités et services essentiels, puis la reprise planifiée des activités. Il couvre à la fois les aspects fonctionnels et la dimension informatique. Back-ups organisés, en fonction du type de données, selon différentes techniques (dédoublement des infrastructures, back- up en ligne journalier et sur cassette). Mesures prises pour sécuriser l'accès aux données de la Société. Support informatique externalisé assuré par deux partenaires avec lesquels un SLA (Service Level Agreement) a été convenu. Action de sensibilisation des équipes aux risques de cyber-criminalité et de fraude. RISQUE LIÉ AUX MEMBRES DE L'ÉQUIPE - Medium Risque de départ de certains La perte de compétences « clés » Attention particulière portée au bien-être membres « clés » du personnel. de la Société pourrait conduire à et à la motivation des collaborateurs. un retard dans la réalisation de certains de ses objectifs. Rémunérations conformes au marché (benchmarking). Importance accordée à la gestion des compétences des membres de l'équipe. Importance accordée au dialogue avec l'équipe. Processus d'intégration de nouveaux collaborateurs (système de parrainage, etc.) mis en place. La Société anticipe autant que possible les départs et veille à la transmission du savoir-faire. RISQUE LIÉ À LA FRAUDE - Medium Détournement des actifs de la La Société est exposée au risque Charte de gouvernance d'entreprise et Société pour compte personnel ou de perte ou vol de données code d'éthique établis par le Conseil de tiers. sensibles, perte financière suite à d'administration. une fraude. Code d'éthique imposant le respect de valeurs éthiques dans les relations avec les clients, l'équipe, les partenaires ainsi que les actionnaires. Procédures de contrôle de données sensibles. Action de sensibilisation des équipes aux risques de cyber-criminalité et de fraude. .ANNEXES Au Conseil d'administration de Befimmo SA Parc Goemaere Chaussée de Wavre 1945 1160 Bruxelles Mesdames, Messieurs, Concerne : Évaluation du portefeuille immobilier de Befimmo au 30 juin 2020. Contexte Conformément au Chapitre III Section F de la Loi relative aux Sociétés Immobilières Réglementées (SIR) du 12 mai 2014, Befimmo a fait procéder au 30 juin 2020 à une expertise indépendante de son patrimoine immobilier. Nous nous sommes chargés de réaliser l'expertise d'une partie du portefeuille d'immeubles de Befimmo et de Fedimmo tandis que les services d'évaluation de Cushman and Wakefield ont été mandatés pour l'expertise d'une autre partie du portefeuile Befimmo et Fedimmo. La partie expertisée par Jones Lang LaSalle est la partie louée selon des baux multiples à court terme principalement à Bruxelles et son hinterland. Nous avons en outre réalisé la consolidation des résultats de l'expertise, dont les conclusions sont présentées ci-après. Conformément à la requête de Befimmo, Cushman and Wakefield est également chargé d'établir la Juste Valeur du Droit d'utilisation résultant des contrats de location dans lesquels Befimmo et/ou Silversquare est engagé en sa qualité de preneur. Cette demande résulte de la publication par l'International Accounting Standards Board (IASB) de la norme IFRS 16, entrée en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1ier janvier 2019, qui exige du preneur de comptabiliser au bilan un Droit d'utilisation et une Obligation locative sur les actifs loués. La dite Juste Valeur, telle qu'elle s'entend dans le cadre de l'IFRS 16, est obtenue par l'actualisation des flux de loyer restant jusqu'à échéance du contrat, tenant compte des gratuités, avantages et autres corrections. Au 30 juin 2020, la Juste Valeur cumulée du Droit d'utilisation s'établit à 44.455.807 EUROS. La juste valeur du droit d'usage des terrains s'établit à 2.036.559 EUROS. Jones Lang LaSalle est active en Belgique depuis 1965 et a une longue expérience en matière d'expertise immobilière. Les services d'évaluation de Cushman and Wakefield indiquent disposer également d'une connaissance suffisante des marchés immobiliers sur lesquels opèrent Befimmo et Fedimmo ainsi que la qualification professionnelle nécessaire pour réaliser la valorisation. La mission des experts mandatés a été réalisée en toute indépendance. Selon l'usage, notre mission est réalisée sur la base des renseignements communiqués par Befimmo en ce qui concerne l'état locatif, les charges et taxes supporter par le bailleur, les travaux à réaliser, ainsi que tout autre élément pouvant influencer la valeur des immeubles. Nous supposons ces renseignements exacts et complets. Tel que précisé de manière explicite dans nos rapports d'évaluation, ceux-ci ne comprennent en aucune manière une expertise de la qualité structurelle et technique des immeubles, ni une analyse de la présence éventuelle de matériaux nocifs. Ces éléments sont bien connus de Befimmo qui gère son patrimoine de manière professionnelle et procède à une due diligence technique et juridique avant acquisition de chaque immeuble. Nous sommes dans l'obligation de vous informer qu'à la date du 30 juin 2020 l'épidémie du coronavirus (COVID-19), déclarée par l'Organisation mondiale de la santé comme "pandémie mondiale" le 11 mars 2020, a eu un impact sur les marchés financiers mondiaux. De nombreux pays ont mis en place des restrictions de déplacement et de voyage allant jusqu'au confinement de la population. L'ensemble des secteurs d'activités sont touchés, notamment le secteur immobilier. Dans le cadre de la présente valorisation, nous estimons que les données de marchés comparables portées à notre connaissance sont antérieures à ces évènements et ne nous permettent donc pas de fonder de manière certaine notre appréciation sur la valeur vénale ou locative à ce stade de la crise sanitaire et économique. En effet, les impacts (sociaux, politiques, sanitaires, économiques, ….) liés au COVID-19 sont exceptionnels et cela signifie que nous sommes confrontés un ensemble de circonstances sans précédent sur lesquelles nous devons fonder un jugement. Nos évaluations sont donc réalisées sur la base d'une "incertitude significative de l'évaluation", comme le stipule notamment le document VPGA 10 de la RICS Valuation - Global Standards. Par conséquent, notre évaluation s'entend sous réserve des impacts possibles sur le marché immobilier, incertains à ce stade. Il est donc pertinent pour l'ensemble des acteurs concernés par cette étude d'associer différentes réserves dans nos rapports d'expertise.

Généralement, dans un climat d'incertitude la liquidité des actifs peut être impactée, moins de références de transactions sont ainsi disponibles et le marché manque de visibilité. Même si les bases du marché de l'immobilier d'entreprise Belge restent saines, on ne peut pas exclure un certain effet de contagion sur le marché de l'investissement ou sur le niveau des commercialisations locatives (en valeur et/ou en volume) dans un délai à court terme. A la date de notre rapport le nombre de transactions signées depuis le début de cette pandémie ne suffit pas encore pour nous permettre d'en tirer des conclusions fiables par rapport à l'impact, s'il y en a eu, de ce nouveau climat financier sur le marché de l'investissement immobilier et sur les taux de rendements en particulier.

Nous vous recommandons donc de revoir la présente évaluation de manière régulière selon vos besoins, les valeurs ayant été arrêtées au 30 juin 2020 sur la base des éléments portés à notre connaissance à cette date. Opinion La valeur d'investissement peut être définie comme étant la valeur la plus probable dans des conditions normales de vente entre parties parfaitement informées et consentantes, à la date de l'expertise, avant déduction des frais d'acte de cession du portefeuille. Pour nos évaluations, nous avons adopté une approche statique de capitalisation. Nous effectuons également un contrôle en termes de prix par m². La capitalisation statique se fait sous la forme de « Term and Reversion ». L'évaluation est composée de deux tranches distinctes : le revenu actuel, basé sur le loyer contractuel, est capitalisé jusqu'à la fin du contrat en cours et à l'échéance du contrat, la valeur locative estimée (VLE) est capitalisée à perpétuité et actualisée. Il est à noter que cette méthode d'évaluation applique un multiplicateur aux loyers actuels et futurs, basé sur l'analyse de biens comparables vendus dans le marché. Le multiplicateur fluctue en raison des rendements exigés par les investisseurs pour ce type de bien et cette localisation. Ce rendement reflète les risques intrinsèques du secteur (futur chômage locatif, risques de crédit, obligations de maintenance, etc.). Quand il y a des facteurs inhabituels et spécifiques au bien, une correction explicite est appliquée, comme par exemple : non-récupération de charges ou de taxes alors qu'il est usuel pour ce type de locataire de les supporter ;

de charges ou de taxes alors qu'il est usuel pour ce type de locataire de les supporter ; travaux de rénovation ou de réparations nécessaires à la date de l'évaluation pour garantir le revenu locatif ;

autres frais exceptionnels. Il est important de comprendre la distinction entre cette approche de « capitalisation » et la méthode des cash-flows actualisés où la croissance future et l'inflation sont explicites. Cette différence a pour conséquence que les taux d'actualisation dans une évaluation de cash-flows (DCF) actualisés sont plus élevés que les rendements utilisés dans une capitalisation statique. Les rendements pris en compte sont basés sur l'expérience de l'évaluateur, sur sa connaissance du marché et des transactions comparables qui ont été réalisées. Les facteurs du marché qui déterminent le rendement peuvent être nombreux et différents selon le type d'acheteurs, mais typiquement les critères suivants sont pris en considération : la qualité du locataire et la durée du bail, la localisation du bien, l'état structurel du bâtiment, sa qualité architecturale, son âge, son état d'entretien, son efficience (rapport entre surfaces brutes et nettes, ratio de parking). Au final, c'est le jeu de l'offre et la demande dans le marché de l'investissement qui est déterminant. D'un point de vue comptable pour l'établissement des états financiers d'une SIR, conformément au référentiel IAS/IFRS, l'usage est d'utiliser la juste valeur (« fair value »). Selon le communiqué de presse de l'Association Belge des Asset Managers (BEAMA) du 8 février 2006 et comme confirmé par le communiqué de presse de la BE-REIT Association du 10 novembre 2016, la juste valeur peut être obtenue par déduction des coûts de transaction de 2,5% de la valeur d'investissement pour des immeubles de plus de 2.500.000 €. Pour les immeubles qui ont une valeur acte en mains inférieure à 2.500.000 €, les droits à déduire sont de 10% ou de 12,5% selon la région dans laquelle ils sont situés. Sur la base des remarques faites aux paragraphes précédents, nous confirmons que la valeur d'investissement du patrimoine immobilier consolidé de Befimmo au 30 juin 2020 s'élève à 2 .935.569.000 (DEUX MILLIARDS NEUF CENT TRENTE-CINQ MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-NEUF MILLE EUROS); ce montant comprenant la valeur d'investissement des immeubles évalués par les services d'évaluation de Cushman and Wakefield. La valeur probable de réalisation du patrimoine immobilier consolidé de Befimmo au 30 juin 2020 correspondant à la juste valeur (« fair value ») s'établirait à € 2.862.972.382 (DEUX MILLIARDS HUIT CENT SOIXANTE-DEUX MILLIONS NEUF CENT SEPTANTE-DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS); ce montant comprenant la juste valeur des immeubles évalués par les services d'évaluation de Cushman and Wakefield. Sur cette base, le rendement locatif global sur loyer en cours sur le portefeuille d'immeubles disponibles à la location s'élève à 5,22% et le rendement locatif global sur loyer en cours plus la valeur locative estimée sur locaux inoccupés, ressort à 5,55% sur ce même portefeuille. Les immeubles disponibles à la location ont un taux d'occupation de 93,62%. Bureaux Juste Valeur (en millions €) (en %) Immeubles disponibles à la location 2 427,4 84,8% Bruxelles CBD et assimilé 1 408,2 49,2% Bruxelles décentralisé 82,9 2,9% Bruxelles périphérie 120,6 4,2% Wallonie 232,5 8,1% Flandre 441,6 15,4% Luxembourg ville 141,5 4,9% Immeubles en construction ou en développement pour compte propre, destinés à 424,4 14,8% être disponibles à la location Immeubles détenus en vue de la vente 11,2 0,4% Total des immeubles 2 863,0 100,0% Droit d'usage des contrats de location de surfaces de bureaux (IFRS 16)* 44,5 Droit d'usage des terrains (IFRS 16)* 2,0 Total des immeubles de placement 46,5 Total 2 909,5 *Une dette liée à ces droits d'usage a été comptabilisée au passif du bilan. Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Bruxelles, le 16 juillet 2020. R.P. Scrivener FRICS Head of Valuation and Consulting Pour Jones Lang LaSalle Le rapport entre (i) la somme des loyers contractuels bruts en cours de chaque bail des immeubles disponibles à la location multipliée par la durée respective restante à courir entre la date de clôture et leur prochaine échéance et (ii) le loyer contractuel brut en cours total des immeubles disponibles à la location. Le rapport entre (i) la somme des loyers contractuels bruts en cours de chaque bail des immeubles disponibles à la location multipliée par la durée respective restante à courir entre la date de clôture et leur échéance finale et (ii) le loyer contractuel brut en cours total des immeubles disponibles à la location. Le total annualisé des loyers contractés en cours à la date de clôture, ceux-ci ne tenant compte ni des gratuités en cours ni des loyers des baux dont la date de prise en cours est postérieure à la date de clôture considérée. Le loyer contractuel brut en cours tel que défini ci-dessus, augmenté de la valeur locative estimée des surfaces non occupées à la date de clôture. Le rapport entre le loyer contractuel brut en cours et la valeur acte en mains des immeubles disponibles à la location. Le rapport entre le loyer potentiel et la valeur acte en mains des immeubles disponibles à la location. Le rapport entre le loyer contractuel brut en cours et la valeur acte en mains des immeubles de placement. Le rapport entre la valeur locative estimée des surfaces occupées à la date de clôture et la valeur locative estimée totale des immeubles disponibles à la location. Alternative Performance Définition Utilité Measure Charges immobilières La somme des diverses charges immobilières, Permet de donner une vue synthétique sur nettes nette des montants récupérables auprès des l'ensemble des charges immobilières nettes. locataires (correspond à la somme des rubriques IV à XIII de l'état consolidé du résultat global). Autres revenus et Rubrique XV 'Autres revenus et charges Permet la comparabilité de la rubrique XV 'Autres charges d'exploitation d'exploitation' de laquelle sont soustraits les revenus et charges d'exploitation' entre les (hors goodwill dépréciations éventuelles du goodwill prévisions et le réalisé. Les dépréciations impairment) (impairment). éventuelles du goodwill n'étant pas budgétées. Marge opérationnelle Le 'Résultat d'exploitation avant résultat sur Permet d'évaluer la performance opérationnelle de portefeuille' divisé par le 'Résultat locatif net'. la Société. Résultat immobilier net Le 'Résultat d'exploitation avant résultat sur Permet d'identifier le résultat d'exploitation avant portefeuille' auquel est ajouté la rubrique XVI les variations de la juste valeur des immeubles de 'Résultat sur vente d'immeubles de placement'. placement. Résultat financier (hors Le 'Résultat financier' duquel sont soustraits la Permet la comparabilité du résultat financier entre variations de la juste rubrique XXIII 'Variations de la juste valeur des les prévisions et le réalisé. valeur des actifs et actifs et passifs financiers'. passifs financiers) Résultat net avant Le 'Résultat net' duquel sont soustraits la Permet d'identifier le résultat net avant variations variations de la juste rubrique XVIII 'Variations de la juste valeur des de la juste valeur des immeubles de placement et valeur des immeubles de immeubles de placement' et la rubrique XXIII des actifs et passifs financiers. placement et des actifs 'Variations de la juste valeur des actifs et et passifs financiers passifs financiers'. Résultat locatif net « Le résultat locatif net des immeubles Permet de mesurer l'évolution des revenus locatifs Like-for-Like » disponibles à la location à périmètre constant des immeubles disponibles à la location à un durant deux périodes consécutives. Le périmètre constant durant deux périodes périmètre du « Like-for-Like » est calculé sur consécutives. base de la définition de l'EPRA. (en milliers €) 30.06.2020 30.06.2019 Résultat locatif net (A) 69 384 69 482 Résultat locatif net liés aux changements de périmètre (B) 4 401 2 502 Résultat locatif net sur immeubles non disponibles à la location (C) - 65 2 933 Elément non récurrent à extraire du "Like-for-Like" (D) 3 154 394 Résultat locatif net en « Like-for-Like » (A-B-C-D) 61 895 63 652 (en milliers €) 30.06.2020 30.06.2019 Résultat net (A) 29 483 100 555 XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement (B) 73 77 430 XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers (C) -16 673 -28 322 Résultat net avant variations de la juste valeur des immeubles de placement 46 084 51 446 et des actifs et passifs financiers (A-B-C) (en milliers €) 30.06.2020 30.06.2019 Résultat financier (A) -26 851 -41 229 XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers (B) -16 673 -28 322 Résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs -10 177 -12 907 financiers) (A-B) (en milliers €) 30.06.2020 30.06.2019 Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille 53 209 54 798 XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement - 10 317 Résultat immobilier net 53 209 65 115 (en milliers €) 30.06.2020 30.06.2019 Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille (A) 53 209 54 798 Résultat locatif net (B) 69 384 69 482 Marge opérationnelle (A/B) 76,7% 78,9% (en milliers €) 30.06.2020 30.06.2019 XV. Autres revenus et charges d'exploitation (A) - 179 - 917 Dépréciation du goodwill (B) - - Autres revenus et charges d'exploitation (hors dépréciation du goodwill) (A-B) - 179 - 917 (en milliers €) 30.06.2020 30.06.2019 IV. Récupération de charges immobilières 10 727 4 457 V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le 22 820 21 732 locataire sur immeubles loués VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs - - et remises en état au terme du bail VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur -23 136 -22 489 immeubles loués VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location 159 332 IX. Frais techniques -10 644 -4 348 X. Frais commerciaux -460 -142 XI. Charges et taxes sur immeubles non loués -1 978 -1 434 XII. Frais de gestion immobilière -1 558 -1 383 XIII. Autres charges immobilières -3 453 -3 413 Charges immobilières nettes -7 523 -6 689 Alternative Performance Définition Utilité Measure Loan-to-value (« LTV ») Les dettes financières nominales moins la rubrique Présente le taux d'endettement bilantaire II.F. 'Trésorerie et équivalents de trésorerie', calculé sur base de la juste valeur divisées par la somme composée des rubriques bilantaires du portefeuille immobilier. I.C. 'Immeubles de placements' et II.A. 'Actifs détenus en vue de la vente'. Les dettes financières nominales sont les dettes financières comptables hors ajustements IFRS, c'est- à-dire hors la réévaluation à la juste valeur des actifs et passifs financiers et le lissage des frais d'émission d'emprunts. Coût moyen (annualisé) Les intérêts payés, y inclus la marge de crédit, le coût des Permet de mesurer le coût moyen de financement instruments de couverture et le coût de liquidité, divisé par de la dette financière de la Société. la dette financière nominal moyenne sur la période considérée. Return sur fonds propres Le return obtenu par un investisseur sur une période de 12 Permet de mesurer la rentabilité sur (en € par action) mois se terminant à la clôture de la période, tenant compte 12 mois (en €/action) de du réinvestissement du dividende et de la participation aux l'investissement de l'actionnaire sur opérations de renforcement des fonds propres de la base de la valeur des fonds propres. Société. Le calcul est basé sur le nombre moyen d'actions non détenus par le groupe sur une période de 12 mois. Return sur fonds propres (en Taux interne de rentabilité obtenu par un investisseur sur Permet de mesurer la rentabilité sur %) une période de 12 mois se terminant à la clôture de la 12 mois (en %) de l'investissement période, tenant compte du réinvestissement du dividende de l'actionnaire sur base de la et de la participation aux opérations de renforcement des valeur des fonds propres. fonds propres de la Société (en milliers €) 30.06.2020 31.12.2019 Dettes financières nominales (A) 1 151 838 1 090 344 II. F. Trésorerie et équivalents de trésorerie (B) - 575 -2 878 I. C. Immeubles de placement (D) 2 851 742 2 788 591 II. A. Actifs détenus en vue de la vente (E) 11 230 - Juste valeur du portefeuille à la date de clôture (C = D+E) 2 862 972 2 788 591 Loan-to-value(A-B)/C 40,2% 39,0% (en milliers €) 30.06.2020 30.06.2019 Intérêts payés 11 503 11 332 Intérêts payés annualisés (A) 23 005 22 665 Dette financière nominale moyenne (B) 1 125 502 1 145 196 Coût moyen (annualisé) de financement (A/B) 2,0% 2,0% 30.06.2020 31.12.2019 Return sur fonds propres (en € par action) 3,66 6,47 Return sur fonds propres (en %) 6,3% 11,6% (en milliers €) 30.06.2020 30.06.2019 Résultat net IFRS 25 591 100 555 Résultat net IFRS (en € par action) 0,95 3,93 Ajustements pour le calcul de l'EPRA earnings À exclure: I. Variations de la juste valeur des immeubles de placement et des immeubles - 73 - 77 430 détenus en vue de la vente II. Résultat sur vente d'immeubles de placement - - 10 317 VI. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers et close-out costs 16 673 30 766 VIII. Impôts différés relatif aux ajustements EPRA 285 203 EPRA earnings 42 477 43 776 EPRA earnings (en € par action) 1,57 1,71 (en milliers €) 30.06.2020 31.12.2019 Valeur locative estimée (VLE) sur les surfaces vides (A) 4 470 5 166 Valeur locative estimée (VLE) (B) 125 465 124 846 EPRA Vacancy rate des immeubles disponibles à la location (A)/(B) 3,6% 4,1% 24 Les définitions des indicateurs EPRA sont publiées dans ce Rapport en pages 28 et 29. Source : EPRA Best Practices (www.epra.com). (en milliers €) 30.06.2020 31.12.2019 Immeubles de placement et immeubles détenus en vue de la vente 2 862 972 2 788 591 À exclure : Immeubles en construction ou en développement pour compte propre, destinés -424 389 -394 130 à être disponibles à la location Immeubles détenus en vue de la vente -11 230 - Immeubles disponibles à la location 2 427 353 2 394 461 À inclure : Abattement des frais de transaction estimés 61 250 60 089 Valeur acte en main des immeubles disponibles à la location (B) 2 488 603 2 454 550 Revenus locatifs bruts annualisés 122 740 128 033 À exclure : Charges immobilières(a) -5 460 -6 915 Revenus locatifs nets annualisés (A) 117 280 121 118 À inclure : Loyer à l'expiration des périodes de gratuité locative ou autre réduction de loyer 6 349 3 383 Revenus locatifs nets annualisés Topped-up (C) 123 629 124 501 (en %) EPRA Net Initial Yield (A/B) 4,7% 4,9% EPRA Topped-up Net Initial Yield (C/B) 5,0% 5,1% Le périmètre des charges immobilières à exclure pour le calcul de l'EPRA Net Initial Yield est défini dans l'EPRA Best Practices et ne correspond pas aux « Charges immobilières » telles que présentées dans les comptes IFRS consolidés. (en milliers €) 30.06.2020 30.06.2019 Dépenses administratives et opérationnelles nettes dans le compte de résultats -16 238 -13 770 III. (+/-) Charges relatives à la location -241 -28 Charges immobilières nettes -7 523 -6 689 XIV. (-) Frais généraux de la société -8 473 -7 078 XV. (+/-) Autres revenus et charges d'exploitation -179 -917 À exclure: i. Impact du lissage des gratuités 179 941 EPRA costs (charges directes sur vides inclues) (A) -16 238 -13 770 XI. (-) Charges locatives et taxes sur immeubles non loués 1 978 1 434 EPRA costs (charges directes sur vides exclues) (B) -14 260 -12 336 I. (+) Revenus locatifs 69 626 69 509 Revenu locatif brut (C) 69 626 69 509 EPRA cost ratio (charges directes sur vides inclues) (A/C) 23,3% 19,8% EPRA cost ratio (charges directes sur vides exclues) (B/C) 20,5% 17,7% Secteur 30.06.2020 30.06.2019 Évolution Immeubles Immeubles Immeubles en Revenus Immeubles Immeubles Immeubles en Revenus Immeubles détenus sur détenus construction ou locatifs détenus sur détenus construction ou locatifs détenus sur (en milliers €) 2 années en vue de en nets 2 années en vue de en nets 2 années consécutives Acquisitions Cessions la vente développement(a) totaux(b)) consécutives Acquisitions Cessions la vente développement(a) totaux(b) consécutives Bruxelles CBD et assimilé 30 683 361 178 31 222 32 815 1 536 1 711 36 062 -6,5% Bruxelles décentralisé 3 235 3 235 2 012 2 012 60,8% Bruxelles périphérie 4 148 4 148 3 672 80 3 752 13,0% Wallonie 5 389 - 97 5 292 5 180 - 1 5 179 4,0% Flandre 13 653 - 220 13 433 13 991 - 9 772 14 755 -2,4% Luxembourg ville 2 320 2 320 2 466 2 466 -5,9% Total 59 429 361 - - 220 81 59 651 60 135 - 1 607 772 1 711 64 226 -1,2% Réconciliation avec le compte de résultats consolidés IFRS Revenus locatifs net relatifs aux: - Immeubles comptabilisés comme - 6 -4 location-financement (IFRS 16) - Elément non récurrent 7 191 3 244 Autres charges -4 975 -4 673 immobilières Résultat d'exploitation des immeubles dans le 61 861 62 793 compte de résultats consolidés IFRS Il s'agit des immeubles en construction ou en développement pour compte propre destinés à être disponibles à la location. Le total des « Revenus locatifs nets » défini dans l'EPRA Best Practices, réconcilié avec le compte de résultats consolidés IFRS, correspond au « Résultat d'exploitation des immeubles » des comptes IFRS consolidés. (en milliers €) 30.06.2020 30.06.2019 Résultat net IFRS (part du groupe) 24 733 101 229 Résultat net IFRS (en € par action) (part du groupe) 0,91 3,96 Ajustements pour le calcul de l'EPRA earnings 16 764 -57 336 À exclure: I. Variations de la juste valeur des immeubles de placement et des immeubles -251 -77 988 détenus en vue de la vente II. Résultat sur vente d'immeubles de placement - -10 317 VI. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers et close-out costs 16 673 30 766 VIII. Impôts différés relatif aux ajustements EPRA 285 203 X. Ajustements sur les participations ne donnant pas le contrôle 57 215 EPRA earnings (part du groupe) 41 498 44 107 EPRA earnings (en € par action) (part du groupe) 1,53 1,72 (en milliers €) 30.06.2020 31.12.2019 Valeur intrinsèque (part du groupe) 1 604 653 1 603 872 Valeur intrinsèque (en € par action) (part du groupe) 59,32 59,29 À inclure : II. Réévaluation à la juste valeur de la créance de location-financement 114 115 À exclure : IV. Juste valeur des instruments financiers 55 859 39 984 V. a. Impôts différés 976 691 À inclure/exclure : Ajustements sur les participations ne donnant pas le contrôle - - EPRA NAV (part du groupe) 1 661 601 1 644 662 EPRA NAV (en € par action) (part du groupe) 61,42 60,80 À inclure : I. Juste valeur des instruments financiers -55 859 -39 984 II. Réévaluations à la juste valeur des financements à taux fixes(a) -26 705 -20 383 III. Impôts différés - 976 -691 À inclure/exclure : Ajustements sur les participations ne donnant pas le contrôle - - EPRA NNNAV (part du groupe) 1 578 062 1 583 604 EPRA NNNAV (en € par action) (part du groupe) 58,33 58,54 Hors endettement financier lié à IFRS 16. Befimmo SA I Chaussée de Wavre 1945 I 1160 Bruxelles +32 2 679 38 13 I contact@befimmo.beI www.befimmo.be La Sté Befimmo SA a publié ce contenu, le 24 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le24 juillet 2020 06:10:12 UTC. Document originalhttps://www.befimmo.be/sites/default/files/imce/publications/befimmo_sa_-_rapport_financier_semestriel_2020-_fr_-_final.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/EEB17BF45EE51715C0B77D28794C7854AE74DB5C 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur BEFIMMO SA 08:11 BEFIMMO : Rapport Financier Semestriel 2020 PU 07/05 BEFIMMO SA : Déclaration intermédiaire au 31 mars 2020 PU 07/05 BEFIMMO SA : Résultats 1er trimestre CO 06/05 BEFIMMO : Assemblée Générale Ordinaire 28 avril 2020 - Proces-verbal PU 06/05 BEFIMMO SA : Détachement de dividende final FA 28/04 BEFIMMO : Assemblée générale ordinaire 28 avril 2020 - Questions des actionnaire.. PU 27/04 BEFIMMO : Assemblée générale ordinaire 28 avril 2020 - Ordre du jour PU 27/04 BEFIMMO : Assemblée générale ordinaire 28 avril 2020 - Procuration PU 20/04 BEFIMMO SA : Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2020: adaption des modalit.. PU 27/03 BEFIMMO SA : Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2020 PU Recommandations des analystes sur BEFIMMO SA 2019 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Saint-Gobain, EssilorLuxottica, LafargeHolcim, FFP, A..