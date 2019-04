Befimmo SA: Convocation à l'Assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2019

Compte tenu du nombre d'actions pour lesquelles les actionnaires ont rempli les formalités d'admission en vue d'assister à l'Assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2019, il est d'ores et déjà acquis que le quorum légal de présence ne sera pas atteint à cette Assemblée.

Par conséquent, les actionnaires sont invités à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 30 avril 2019, au siège social de la Société, Chaussée de Wavre 1945 à 1160 Bruxelles afin de délibérer et statuer sur le même ordre du jour. Cette Assemblée générale extraordinaire se tiendra directement après l'Assemblée générale ordinaire de Befimmo SA qui est convoquée le même jour à 10h30. Cette Assemblée générale extraordinaire porte sur la fusion par absorption de Beway SA. Cette proposition de fusion par absorption de Beway par Befimmo vise à simplifier la structure du groupe Befimmo et à optimiser les frais de gestion dès lors que l'ensemble des actions Beway sont actuellement détenues par Fedimmo, filiale à 100% de Befimmo. Suite à cette fusion, 2.659.828 actions nouvelles ordinaires de Befimmo seraient créées. Maintenues dans le groupe, aucune dilution de la valeur intrinsèque et de l'EPRA earnings n'est à prévoir. Par la suite, ces actions pourraient, le cas échéant, être utilisées pour financer une croissance relutive. L'ensemble des documents relatifs à cette Assemblée sont mis à disposition sur le site internet de la Société (http://www.befimmo.be/fr/investisseurs/assemblees-generales) : Ordre du jour ;

Procuration ;

Formulaire de vote par correspondance ;

Informations complémentaires. Les formalités pratiques de participation à l'Assemblée générale extraordinaire sont décrites dans l'ordre du jour.



