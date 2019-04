Un chantier en interaction avec son environnement à travers l'art : Episode 2

15 avril 2019

Après Arnaud Kool, c'est au tour de l'artiste Céleste Gangolphe de réaliser une œuvre monumentale sur le site du Quatuor, au cœur du quartier Nord à Bruxelles

Dans le cadre du deuxième volet de la préfiguration artistique du projet Quatuor, Befimmo confie sa carte blanche à l'artiste Céleste Gangolphe pour habiller les palissades autour du chantier du futur bâtiment. Cette nouvelle invitation à la rencontre et au partage à travers une œuvre monumentale au cœur d'une ville et d'un quartier en pleine évolution sera accessible au public jusqu'en septembre 2019.

Durant cette période, l'artiste proposera une vision colorée, poétique et symbolique de l'avenir du quartier. « J'ai souhaité mettre en valeur l'importance de la cohabitation entre l'humain et son environnement au sein de la ville » précise Céleste Gangolphe. « Ma proposition consiste notamment à faire voyager les passants à la limite du rêve et de la réalité en compagnie de géants inspirants qui habiteront la palissade ».

L'artiste prévoit la mise en œuvre progressive de diverses installations autour du site de construction. Parmi celles-ci figurent notamment la réalisation de plusieurs fresques sur les côtés de la palissade situés Avenue Albert II, Chaussée d'Anvers et Boulevard Baudouin.

Céleste Gangolphe : une artiste multi-facettes

Après une première vie professionnelle à Paris, au journal L'Express et chez Publicis, Céleste Gangolphe s'est récemment installée à Bruxelles et s'est spécialisée dans le dessin, la peinture et la création de fresque murale. Elle navigue entre différents styles graphiques qui lui permettent d'adapter librement ses compositions aux spécificités de nombreux projets. Le plus souvent, elle réalise des géants, parfois androgynes, à qui elle attribue des postures douces et inspirantes. Passionnée de motifs, Céleste travaille les textures, les matières et intègre dans ses travaux des imprimés textiles, du papier peint ou encore des mosaïques.

Une initiative artistique saluée par le quartier

L'initiative, lancée en septembre 2018 à travers une première carte blanche attribuée à l'artiste Arnaud Kool, a recueilli un écho très favorable auprès des habitants du quartier. Celle-ci a ainsi permis d'instaurer un dialogue avec les riverains et a également pu contribuer à l'attractivité du quartier.

« Les très nombreux retours positifs relayés par nos équipes ainsi que par l'artiste renforcent plus que jamais notre volonté d'intégrer de manière durable nos projets dans les villes et quartiers qui les accueillent, et cela dès la mise en œuvre de nos chantiers. » commente Caroline Kerremans, Head of IR & Communication chez Befimmo.

Une carte blanche soutenue par Befimmo

Befimmo, acteur engagé dans la redynamisation et l'évolution constante du quartier Nord notamment à travers l'association UP4NORTH, est à l'initiative de ce projet artistique.

Dans le cadre de son projet de construction de l'immeuble Quatuor, Befimmo propose une carte blanche à 4 artistes issus de disciplines variées afin qu'ils réalisent une œuvre artistique sur la palissade de son chantier.

Installée pour une période de 2 ans, la palissade - d'une longueur de plus de 120 mètres sur l'axe Baudouin - est une opportunité exceptionnelle pour entamer à travers des projets artistiques un dialogue positif avec le quartier. L'œuvre de Céleste Gangolphe fait suite à celle réalisée par l'artiste Arnaud Kool et sera offerte à la ville pour une durée de 6 mois, avant de laisser place à la proposition d'un nouvel artiste.

Découvrez la vidéo teaser ici :