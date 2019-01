Beiersdorf : croissance organique conforme aux attentes

17/01/2019 | 10:53

Au terme de son exercice 2018, et en données provisoires, le groupe allemand Beiersdorf, dont Nivea et Tesa sont les marques amirales, a enregistré un CA de 7,2 milliards d'euros. Soit une hausse de 2,5% en données publiées qui atteint 5,4% en termes comparables, sachant que le groupe visait environ 5%.



Le directeur général, Stefan De Loecker, évoque 'une année solide pour Beiersdorf'.



En vue des comptes correspondants, attendus fin février, Beiersdorf s'attend toujours à une stabilité de la marge opérationnelle des opérations poursuivies, mais ne donne plus de précisions par division, comme tel était le cas précédemment.



'Le management crée la surprise plus vite que prévu en indiquant que le niveau de marge opérationnelle de 2018 sera en ligne avec celui de 2017 alors que le consensus attendait entre 10 et 20 points de base. Le manque d'explication devrait fragiliser fortement le degré de confiance des investisseurs et du consensus sur ce que l'on peut préempter pour 2019', commente ce matin Oddo BHF.





