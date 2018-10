Beiersdorf : déception sur le CA 9 mois, titre en baisse

Données financières (€) CA 2018 7 225 M EBIT 2018 1 108 M Résultat net 2018 754 M Trésorerie 2018 3 343 M Rendement 2018 0,77% PER 2018 27,05 PER 2019 25,07 VE / CA 2018 2,78x VE / CA 2019 2,59x Capitalisation 23 401 M Graphique BEIERSDORF Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BEIERSDORF Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 30 Objectif de cours Moyen 98,7 € Ecart / Objectif Moyen 6,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Stefan F. Heidenreich Chairman-Executive Board & Chief Executive Officer Reinhard Pöllath Chairman-Supervisory Board Dessi Temperley Chief Financial Officer Michael Herz Member-Supervisory Board Manuela Rousseau Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BEIERSDORF -5.15% 26 689 PROCTER & GAMBLE COMPANY -4.38% 199 730 UNILEVER NV (ADR) -4.31% 152 478 UNILEVER (NL) 1.14% 152 019 UNILEVER 0.84% 152 019 RECKITT BENCKISER -4.45% 59 590