Beiersdorf : en berne, un broker se montre critique

31/08/2018 | 12:32

Deuxième plus forte baisse de l'indice DAX 30, l'action Beiersdorf perdait plus de 2% de de sa valeur ce midi à la Bourse de Francfort après la publication d'une note défavorable du courtier Credit suisse.



Les spécialistes ne conseillent plus d'acheter le titre sur lequel leur conseil devient neutre, avec un objectif ramené de 103 à 95 euros. 'Nous sommes d'avis que l'importante trésorerie, qui augmente toujours, va de plus en plus diluer la contribution de la croissance', argumente une note de recherche, qui de ce fait tient compte du cash suivant une décote de 50%.



Credit suisse estime en effet que depuis la démission du directeur général Stefan Heidenreich, au début de l'été, la probabilité d'acquisitions significatives a diminué.





