Beiersdorf : pénalisé par une dégradation de broker

14/01/2019 | 10:50

Beiersdorf recule de 1,7% à Francfort, pénalisé par UBS qui dégrade sa recommandation de 'neutre' à 'vente' et ramène son objectif de cours de 94 à 85 euros sur le titre du fabricant allemand de cosmétiques propriétaire de Nivéa.



'Beiersdorf repose de plus en plus sur les promotions pour tirer la croissance de ses ventes', souligne le broker, jugeant que 'ceci parait insoutenable et pose des risques de baisse pour les marges'. Il pense aussi que 'les attentes pour 2019 semblent trop élevées'.



