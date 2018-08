Beiersdorf : Berenberg reste à vente, remonte sa cible

09/08/2018 | 11:44

Berenberg réitère sa recommandation 'vente' sur Beiersdorf tout en ajustant son objectif de cours de 80 à 85 euros, après un deuxième trimestre solide pour la division grand public du groupe allemand de cosmétiques.



Le broker pointe en effet 'une bonne météo en Europe, une reprise des ventes de déodorants Nivéa, une faible base de comparaison du fait de la cyber-attaque un an auparavant et les lancements de produits super-premium chez La Prairie'.



'De plus les bénéfices chez Tesa de secteurs automobile et électronique dynamiques se sont poursuivis, avec la prédiction de la direction d'un ralentissement de marché échouant à se matérialiser', poursuit-il.



