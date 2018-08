Beiersdorf : UBS reste neutre sur le titre

07/08/2018 | 10:22

UBS reste neutre sur le dossier Beiersdorf ce matin, l'objectif de cours à 12 mois étant maintenu à 100,4 euros.



Certes, la croissance organique du groupe qui compte Nivea et Tesa parmi ses marques a atteint 8,9% au 2 trimestre, soit plus que prévu (+ 7,4%). Le groupe a relevé sa prévision de croissance pour 2018 d'environ 4% à environ 5%, la rentabilité d'exploitation devant toujours rester stable. Mais voilà qui est prudent par rapport aux performances du premier semestre et avant la publication, le consensus anticipait déjà un taux annuel de croissance de 5,1%, souligne une note.



Certes, la marge opérationnelle du S1 est ressortie en ligne avec les attentes (+ 20 points de base à 16,2%), 'mais sa qualité est décevante', tranche UBS. Selon les analystes, son amélioration n'est pas soutenable à long terme car elle repose sur des réductions de dépenses marketing et des éléments divers. Et ce en dépit d'une nette accélération de la croissance organique de Nivea (+ 1,9% au T1, + 5% au T2) et de taux toujours très élevés chez La Prairie (+ 56%) et Eucerin (+ 10,5%).



Enfin, l'action Beiersdorf se traite, avec un PER 2019 de 27,4 fois, avec une prime de 40% sur le secteur européen des biens de consommation. Les analystes estiment aussi que le groupe est confronté, à long terme, à un effet de ciseaux entre CA et marge 'en raison de sa petite taille relativement à ses principaux concurrents'.





