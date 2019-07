Beiersdorf : Barclays reste à 'surpondérer'

09/07/2019 | 11:36

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et rehausse son objectif de cours de 110 à 119 euros sur Beiersdorf, dans une note sur le secteur européen des produits de soins personnels et d'entretien ménager.



Le broker constate que 'la plupart des noms européens du secteur pointent un faible début d'année' et que 'Henkel, Ontex et Reckitt Benckiser en particulier dépendent d'une amélioration significative au second semestre 2019 pour atteindre leurs objectifs annuels'.



