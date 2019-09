Beiersdorf : Credit suisse passe à la vente

12/09/2019 | 11:33

Dans une note publiée ce matin, Credit suisse, qui jusqu'alors était neutre sur Beiersdorf, est passé à la vente ('sous-performance'), estimant le marché trop optimiste sur le dossier. Quoique relevé de 81 à 99 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de baisse de 10% environ.



'De notre point de vue', indique une note de recherche, 'le marché se montre trop optimiste quant à la compétitivité de Beiersdorf, et à l'éventualité d'un redéploiement ou d'une distribution significative de ses quatre milliards d'euros de cash', indique une note.









