Beiersdorf : Jefferies réduit son opinion

12/08/2019 | 13:44

Jefferies passe de 'conserver' à 'sous-performance' sur Beiersdorf, malgré un objectif de cours rehaussé de 90 à 96,5 euros, voyant 'un risque de baisse pour les estimations de croissance, dans un contexte de valorisation qui s'est accrue brusquement face aux pairs'.



'La dynamique du premier semestre est forte et la nouvelle direction traite les défis identifiés, mais il y a beaucoup à faire, dans le contexte de petite taille de Beiersdorf et d'investissement en croissance moins fructueux que ce que nous ou le marché pensions', juge-t-il.



De plus, l'intermédiaire financier considère que la croissance du fournisseur allemand de cosmétiques 'est lourdement dépendante de La Prairie, dont la surperformance continue ne peut être garantie'.



