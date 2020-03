Beiersdorf : BPA annuel un peu au-dessus des attentes

03/03/2020 | 09:36

Beiersdorf cède 0,7% à Francfort après la présentation d'un BPA sous-jacent en hausse de 5% à 3,42 euros au titre de 2019, battant de six cents le consensus, mais d'une marge opérationnelle sous-jacente en repli de 0,9 point à 14,5%.



Le fabricant allemand de cosmétiques a vu son chiffre d'affaires augmenter de 5,8% à 7,65 milliards d'euros (+4,1% en organique), mais des investissements supplémentaires dans le cadre de sa stratégie CARE+ ont pesé sur sa rentabilité.



Pour l'année 2020, l'exploitant des marques Nivea et Tesa déclare anticiper une croissance organique de l'ordre de 3 à 5% de ses revenus, avec une marge opérationnelle sous-jacente se maintenant au niveau de l'année dernière.



