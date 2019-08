Beiersdorf : Nivea ralentit, mais Beiersdorf confirme ses prévisions

Le chiffre d'affaires du groupe allemand a augmenté de 4,8% au premier semestre, à 3,837 milliards d'euros, hors effets de change et acquisitions, contre une croissance de 6% au premier trimestre.

Les ventes de la crème Nivea ont elles progressé de 3,2% sur les six premiers mois de l'année, à comparer à une hausse de 4,9% sur janvier-mars.

Les marques de grande distribution comme Nivea souffrent de la montée en puissance de petites marques innovantes et de l'engouement des consommateurs pour des cosmétiques plus naturels et des produits haut de gamme, ce qui incite Beiersdorf à miser sur des gammes de luxe comme La Prairie.

Le mois dernier, le groupe a annoncé la création d'une unité d'innovation chargée de développer de nouvelles marques "indie" et de renforcer les gammes existantes telles que Labello, 8X4 et Hidrofugal.

Le bénéfice d'exploitation a progressé de 1% à 592 millions d'euros, hors éléments exceptionnels de 11 millions d'euros liés à l'achat, en mai, par Beiersdorf de la marque américaine de produits solaires Coppertone pour 550 millions de dollars.

Le groupe a par ailleurs confirmé son objectif d'une croissance de ses ventes comprise entre 3 et 5% pour 2019 et d'une marge d'exploitation de 14 à 14,5% pour sa division de grande consommation.

La semaine dernière, son concurrent L'Oréal a fait état d'une croissance moins forte que prévu de ses revenus au deuxième trimestre, en raison notamment d'une contraction de ses ventes en Amérique du Nord où la demande pour les produits de maquillage a ralenti.

L'action Beiersdorf a ouvert en baisse de 1,1% à la Bourse de Francfort après la publication de ses résultats, tandis que L'Oréal cédait 0,4% à Paris.

(Emma Thomasson, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Matthieu Protard)