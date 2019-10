Beiersdorf : en repli après son point d'activité à neuf mois

29/10/2019 | 10:41

Beiersdorf cède 1% à Francfort, après la présentation par le fabricant allemand de cosmétiques d'un chiffre d'affaires de plus de 5,7 milliards d'euros à fin septembre, en croissance de 6% en données publiées et de 4,3% en organique.



'Le CA à neuf mois fait implicitement ressortir une croissance organique de 3,3% au troisième trimestre contre un consensus de 4,4% en raison de Tesa mais aussi d'une performance légèrement inférieure aux attentes en grand public', souligne Oddo BHF.



L'exploitant des marques Nivea et Tesa confirme anticiper une croissance entre 3 et 5% de ses revenus cette année, avec une marge opérationnelle consolidée des opérations poursuivies attendue aux environs de 14,5%.



