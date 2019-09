Beiersdorf : freiné par une dégradation d'analyste

12/09/2019 | 15:05

Beiersdorf ne grappille que 0,2% à Francfort et sous-performe ainsi le DAX (+0,6%), sur fond de propos de Credit Suisse qui est passé à 'sous-performance'. Quoique relevé de 81 à 99 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de baisse de 10% environ.



'De notre point de vue', indique le bureau d'études, 'le marché se montre trop optimiste quant à la compétitivité de Beiersdorf, et à l'éventualité d'un redéploiement ou d'une distribution significative de ses quatre milliards d'euros de cash'.



