Beiersdorf : marge opérationnelle en retrait au 1er semestre

06/08/2019 | 09:41

Beiersdorf reste stable à Francfort (+0,1%), après la présentation par le fabricant de cosmétiques d'un profit opérationnel ajusté de 593 millions d'euros pour le premier semestre, soit une marge en retrait de 0,8 point à 15,4%.



Le groupe allemand explique que cette dernière a été impactée par les investissements dans le cadre de sa stratégie CARE+, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 6,2% à 3,61 milliards d'euros (+4,8% en organique).



L'exploitant des marques Nivea et Tesa confirme anticiper une croissance entre 3 et 5% de ses revenus cette année, avec une marge opérationnelle consolidée des opérations poursuivies attendue aux environs de 14,5%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.