Beiersdorf : repli limité avec des propos de broker

Beiersdorf ne cède que 0,5% et surperforme ainsi la tendance à Francfort (-1,2% sur le DAX), sur fond de propos de Barclays qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et rehausse son objectif de cours de 110 à 119 euros sur le titre du groupe de cosmétiques allemand.



Dans une note sur le secteur des produits de soins personnels et d'entretien ménager, le broker constate qu'au stade du premier trimestre, 'la plupart des noms européens du secteur pointent un faible début d'année'.



'Henkel, Ontex et Reckitt Benckiser en particulier sont dépendants d'une amélioration significative au second semestre 2019 pour atteindre leurs objectifs annuels', poursuit l'intermédiaire financier.



