Bekaert: Rapport d'activités au troisième trimestre 2018

Bekaert affiche une hausse du chiffre d'affaires de 5% au cours des neuf premiers mois de 2018

Chiffre d'affaires





Bekaert a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de € 3 227 millions au cours des neuf premiers mois de 2018, soit une hausse de +5% par rapport à la même période de l'année dernière . La croissance des volumes (+3%) et l'effet conjugué de la répercussion des hausses du prix du fil machine et de l'effet prix-mix (+7%) ont stimulé la croissance organique du chiffre d'affaires de +10%. Cette croissance a été partiellement annihilée par des mouvements de change défavorables (-3,3%) et l'incidence des désinvestissements (-1,5%).

La croissance organique des volumes a ralenti au troisième trimestre, s'établissant à +1,4% par rapport au même trimestre l'année dernière. Alors que la demande est restée élevée dans les secteurs de l'automobile et de la construction, elle s'est quelque peu contractée dans d'autres secteurs industriels, reflétant la montée des tensions commerciales au sein de l'économie mondiale. L'effet conjugué de la répercussion des hausses du prix du fil machine et de l'effet prix-mix ont engendré une hausse de +9,2% du chiffre d'affaires organique trimestriel. Les mouvements de change (-0,6%) et l'effet des désinvestissements (-0,5%) étaient limités.





Le chiffre d'affaires global a atteint € 3 807 millions au cours des neuf premiers mois de 2018, soit une hausse de +6% par rapport à la même période de l'année dernière. La croissance organique était de +11,6% au niveau global. Nos coentreprises brésiliennes ont enregistré une hausse du chiffre d'affaires sur les marchés intérieurs et à l'exportation. L'impact des désinvestissements était de -0,1% et les effets de change ont représenté -5,6%.

La dépréciation du réal brésilien vis-à-vis de l'euro était de -21,5% par rapport au taux moyen des neuf premiers mois de 2017.





Perspectives





Nous prévoyons que la demande forte se maintienne sur les marchés de l'automobile et de la construction au cours du quatrième trimestre 2018. Nous tenons compte des effets saisonniers habituels de fin d'année et restons prudents face aux développements futurs en matière de politique commerciale internationale qui pourraient influer l'économie globale ou les conditions d'affaires sur nos marchés en particulier.





Dans la perspective actuelle et sous réserve de circonstances exceptionnelles imprévisibles, nous prévoyons que l'EBIT sous-jacent du deuxième semestre dépassera la performance du premier semestre 2018. Comme indiqué précédemment, nous mettons en oeuvre des actions visant à réduire l'endettement net d'ici la fin de l'année.









