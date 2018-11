Bekaert : grimpe après son point d'activité trimestriel

15/11/2018 | 09:46

Bekaert grimpe de 5,6% à Bruxelles après l'annonce par le groupe industriel belge d'un chiffre d'affaires de 3.227 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2018, en hausse de 5% par rapport à la même période de l'année dernière.



La croissance des volumes (+3%) et l'effet conjugué de la répercussion des hausses du prix du fil machine et de l'effet prix-mix (+7%) ont stimulé la croissance organique de 10%, partiellement annihilée par des mouvements de change (-3,3%) et des désinvestissements (-1,5%).



Bekaert prévoit que la demande forte se maintienne dans l'automobile et la construction au quatrième trimestre, et sous réserve de circonstances exceptionnelles imprévisibles, que l'EBIT sous-jacent du deuxième semestre dépasse la performance du premier.



