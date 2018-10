Bekaert : restructure et refinance la dette détenue par Bridon- Ropes Group

Bekaert a achevé le refinancement de la dette existante contractée par Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG). Ceci comprend:

(1) Le refinancement provisoire par le biais d'un prêt relais sans clause restrictive de nature financière avec un groupe de banques pour une durée de deux ans maximum, qui sera suivi de la prise d'une décision visant à assurer un financement permanent à long terme;

(2) Le remboursement de € 294 millions au syndicat de prêteurs de BBRG;

(3) La mainlevée de toutes les sûretés qui y sont liées;

(4) La suppression du mécanisme de cantonnement (ring-fencing) de la dette; et

(5) Une baisse considérable des frais d'intérêts sur la dette détenue par BBRG qui fait l'objet de ce refinancement.





Le 26 avril 2018, Bekaert annonça la conclusion d'un accord de principe avec Ontario Teachers' Pension Plan afin d'acquérir la participation de 33% détenue par Ontario Teachers' dans BBRG. L'opération, qui était soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, a été approuvée dans toutes les juridictions où une autorisation réglementaire était requise. L'opération sera clôturée avant la fin du mois d'octobre 2018 et implique le paiement par Bekaert d'un montant équivalent à USD 8 millions en contrepartie (a) des titres de BBRG que Bekaert ne détient pas encore et (b) de la décharge de toute autre responsabilité vis-à-vis d'Ontario Teachers'.





La dette détenue par BBRG a été consolidée dans les états financiers consolidés de Bekaert depuis la constitution de Bridon-Bekaert Ropes Group. La restructuration et le refinancement actuels de la dette réduiront la dette nette consolidée de Bekaert de € -33 millions.





Le refinancement s'inscrit dans la stratégie poursuivie par Bekaert d'accélérer les efforts de redressement de BBRG et de l'aider à atteindre son véritable potentiel.













This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bekaert via Globenewswire