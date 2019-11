Bekaert : croissance de 2% du CA à neuf mois

15/11/2019 | 08:01

Malgré la dégradation des conditions de marché, Bekaert annonce avoir réalisé une hausse du chiffre d'affaires de 2% sur les neuf premiers mois de 2019, à 3.293 millions d'euros, attribuable à parts égales à l'effet prix-mix et des mouvements de change favorables.



Au cours des trois mois de juillet à septembre, le groupe belge a observé une baisse des prix des matières premières reflétant un repli de la demande de produits en acier au niveau mondial, ainsi qu'une dégradation des conditions de marché en Chine et en Inde.



'Dans ce scénario de ralentissement économique et de saisonnalité de fin d'année, Bekaert continue de mettre en oeuvre des actions pour compenser les vents contraires externes', affirme le spécialiste de la transformation et de revêtements de fil d'acier.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.