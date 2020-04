Bekaert : division par deux du dividende

03/04/2020 | 08:56

Bekaert annonce que son conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale du 13 mai de verser un dividende de 0,35 euro, soit la moitié du montant initialement proposé, et de reporter le paiement du 18 mai au 20 novembre.



Par ailleurs, conformément à la mise en oeuvre de la réduction salariale pour le management exécutif et les cadres supérieurs, le conseil propose de réduire également les honoraires des administrateurs de 10% en 2020.



Le groupe a l'intention de tenir exceptionnellement son assemblée générale à huis clos, sans actionnaires présents physiquement, le 13 mai. Cette intention est assujettie à l'approbation de la modification législative concernée en Belgique, qui est pendante à ce jour.



