A l’instar des grandes places financières, la Bourse de Bruxelles a subi des prises de bénéfices avec l’apparition troublante d’un coronavirus. Les investisseurs deviennent plus prudents et la variation étale du Bel 20, depuis le début d’année, confirme cette phase de réflexion. Parmi les composantes de l’indice belge, quelques dossiers réalisent des parcours qualitatifs sur ce premier mois de l’année. C’est le cas de la société biopharmaceutique UCB qui gagne 16.2% et du laboratoire néerlandais Galapagos qui avance également de 13%. Sur ces deux titres, les hausses de janvier viennent compléter des mouvements ascendants démarrés sur 2019. Techniquement, en données journalières, les cours ont buté à plusieurs reprises sur la ligne des 4020 points pour décrocher récemment en direction des 3900 points. La redistribution des forces se met en place après une envolée graphique sur le dernier trimestre 2019.

La tendance rentre donc dans un schéma plus neutre, avec des bornes bien définies qui en cas de dépassement donneraient un nouveau sens directionnel plus affirmé.

Sur le haut, seul le franchissement des 4020 points remettrait l’indice en mode haussier, à l’inverse la cassure des 3870 points fragiliserait la configuration actuelle.

Patrick Rejaunier

