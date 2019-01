Belimo veut devenir leader mondial dans les capteurs

Données financières (CHF) CA 2018 640 M EBIT 2018 108 M Résultat net 2018 88,3 M Trésorerie 2018 143 M Rendement 2018 2,41% PER 2018 27,53 PER 2019 25,01 VE / CA 2018 3,57x VE / CA 2019 3,28x Capitalisation 2 429 M Graphique BELIMO HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BELIMO HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 4 386 CHF Ecart / Objectif Moyen 11% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Lars van der Haegen Chief Executive Officer Hans Peter Wehrli Chairman Beat Trutmann Chief Financial Officer Martin Hess Independent Non-Executive Director Martin Zwyssig Deputy Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BELIMO HOLDING AG 0.63% 2 460 FANUC CORP 0.00% 31 823 ATLAS COPCO -0.05% 27 991 ROPER TECHNOLOGIES 0.03% 27 576 INGERSOLL-RAND -1.32% 22 478 SMC CORP 0.00% 20 951