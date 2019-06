Bell Food Group AG : la peste porcine plombe les résultats

La peste porcine africaine qui a frappé la Chine a "eu des répercussions majeures sur le marché international de la viande porcine", en particulier via l'accélération des exportations de l’UE vers la Chine, qui a pénalisé l'offre dans un contexte de faible production, explique Bell. Sur certains morceaux, les hausses de prix on même dépassé 30%. Outre cette situation dans la charcuterie, particulièrement pénalisante en Allemagne, le Suisse a aussi été affecté par un début de saison morose pour les grillades, à cause de la météo pluvieuse. Enfin, les investissements planifiés dans le cadre de la réorganisation du site de Bad Wünnenberg ont également pesé. Au chapitre des satisfactions, la branche "Convenience" (salades et fruits prédécoupés, plats cuisinés, pâtes fraîches, potages, sauces…) poursuit son ascension.En France, le groupe Fleury Michon avait lancé un avertissement début juin à cause de la fièvre porcine, comme l'avait expliqué son président, Grégoire Gonnord, à Zonebourse tout récemment L'action perdait 8,5% à 272,50 CHF à Zurich en séance.