Bell Food : cède des sites de production en Hongrie et en France

01.07.2020, Publicité événementielle, Suisse

Bell Food Group poursuit la restructuration de ses activités internationales dans le secteur de la charcuterie et se sépare de deux sites de production en Hongrie et en France. Tous les emplois sont maintenus par les repreneurs.

Bell Food Group vend ses usines de Perbál en Hongrie et Saint-André sur Vieux Jonc en France. Tous les emplois sont maintenus par les repreneurs. Bell Food Group se sépare ainsi de deux sites dont les perspectives stratégiques sont jugées faibles et poursuit la réorientation de ses activités internationales dans le secteur de la charcuterie. Au cours de l'exercice précédent, le groupe s'était déjà retiré du secteur non rentable des produits de charcuterie échaudés en Allemagne. Les transactions n'auront pas d'incidence notoire sur le résultat du groupe et les impacts financiers exceptionnels sont également insignifiants.

Site de Perbál en Hongrie

Spécialisé dans la production de charcuterie, le site de Perbál (HU) sera cédé probablement au 31.10.2020 à Spar Hongrie. L'usine qui occupe près de 200 personnes réalisait un chiffre d'affaires annuel d'env. EUR 200 millions. Cette acquisition permet à Spar Hongrie d'augmenter ses capacités de production existantes et d'assurer ainsi tous les emplois. Les parties ont décidé de ne pas communiquer les modalités du rachat. La transaction s'effectue sous réserve d'approbation par les autorités nationales de la concurrence.

Site de Saint-André en France

Isla Délice reprendra le site de Saint-André-sur-Vieux-Jonc. Celui-ci servait principalement d'atelier de tranchage et d'emballage de produits carnés ainsi que de plateforme logistique. La transition est prévue pour fin février 2021. Isla Délice reprend tout l'effectif du site composé d'env. 70 personnes. Les parties ont décidé de ne pas communiquer les modalités du rachat. En plus de Saint-André, Bell Food Group exploite cinq sites en France destinés à la production de spécialités régionales de qualité supérieure dans les segments du jambon sec et du saucisson sec. Les activités qui s'effectuent actuellement à Saint-André seront intégrées au sein du site principal de Teilhède.

A propos de Bell Food Group

Bell Food Group compte parmi les principaux transformateurs européens de viande et de produits Convenience. L'offre comprend de la viande, de la volaille, de la charcuterie ainsi que des produits des gammes Seafood et Convenience. Les marques Bell, Eisberg, Hilcona et Hügli permettent au groupe de répondre aux attentes diverses des clients. Ceux-ci représentent notamment le commerce de détail, le Food Service ainsi que l'industrie alimentaire. Un effectif d'environ 12'500 personnes a réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de CHF 4 milliards. Bell Food Group est coté à la Bourse suisse.