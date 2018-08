Bell, dopé aux bouillons, accroît ses revenus au premier semestre

Zurich (awp) - Le traiteur industriel Bell a engrangé sur les six premiers mois de l'année des recettes de 2,1 milliards de francs suisses, en hausse de près d'un cinquième sur un an. L'excédent opérationnel avant impôts, amortissements et dépréciations (Ebitda) a progressé de 5,1% à 136,6 millions. La progression est largement attribuée à l'ingestion du producteur de soupes et bouillons Hügli

La rentabilité nette en revanche a pâti d'amortissements plus élevés que sur la base de comparaison, ainsi que d'effets de changes défavorables. Le bénéfice net s'est ainsi affaissé de 17,7% à 32,5 millions de francs suisses.

La direction entend redresser la barre sur la seconde moitié de l'année avec notamment l'adoption et la mise en oeuvre de mesures d'optimisation en Suisse, en Autriche, en France et en Allemagne. L'accent sera maintenu sur le positionnement du segment Convenience. Les premières synergies liées à l'intégration d'Hügli devraient par ailleurs déployer leurs effets.

jh/al