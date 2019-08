Bellevue Group cède sa banque privée au luxembourgeois KBL

Zurich (awp) - Bellevue Group a fixé le sort réservé à sa banque privée. Le groupe bancaire zurichois va céder cette activité à l'établissement luxembourgeois KBL, pour un prix non divulgué. L'opération devrait être finalisée en 2020, sous réserve du feu vert des autorités.

KBL European Private Bankers (epb), spécialisé dans la gestion pour clients privés et institutionnels, va reprendre Bank am Bellevue avec ses 22 employés et une masse sous gestion de 1,7 milliard de francs suisses, indique mardi le groupe basé à Küsnacht. Grâce à cette acquisition, KBL va signer son retour en Suisse, après avoir quitté le pays en 2013.

Le produit de la vente sera consacré au développement du groupe zurichois, affirme André Rüegg, directeur général, cité dans le communiqué.

La transaction n'aura aucun effet sur les activités de gestion d'actifs et de capital-investissement de Bellevue Group, qui seront poursuivies, précise le communiqué.

En marge de cette cession, l'établissement annonce l'examen d'opportunités de collaborations avec KBL epb dans le domaine de la gestion d'actifs.

Lors de la présentation des résultats intermédiaires à fin juillet, Bellevue Group avait évoqué l'avenir de Bank am Bellevue, après avoir passé en revue plusieurs "options stratégiques". Une cession avait déjà été présentée comme une solution envisageable, dans le cadre d'un recentrage des activités annoncé en février, après une année 2018 morose.

KBL avait été pressenti

Le nom de KBL comme potentiel repreneur avait déjà circulé dans la presse. Fin juin, le portail d'informations financières Finews relatait l'intérêt de la nouvelle direction de la banque luxembourgeoise pour Bank am Bellevue.

Gestionnaire de fortune d'ampleur européenne, KBL est dirigé depuis le 24 mai par Jürg Zeltner, ancien responsable global de la gestion de fortune d'UBS et ex-membre de la direction générale du géant bancaire helvétique. M. Zeltner siège également au conseil d'administration de l'établissement luxembourgeois.

Récemment, le quotidien Le Temps affirmait que Jürg Zeltner voulait faire de KBL un "deuxième Pictet" en Suisse. Le groupe luxembourgeois est déjà présent dans le Grand-Duché, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Il avait cessé ses activités helvétique après la fermeture de sa succursale lausannoise en 2013.

KBL est détenu à 99,9% par la holding Precision Capital, qui représente les intérêts privés de la famille Al-Thani du Qatar, lit-on sur le portail internet de KBL. Le groupe, créé en 1949, emploie quelque 2000 personnes pour une masse sous gestion d'environ 73 milliards d'euros.

Cette cession semblait plaire aux investisseurs. A 11h21, le titre Bellevue Groupe prenait 4,7% à 22,50 francs suisses, dans un volume presque trois fois supérieur à la moyenne journalière. L'indice SPI reculait de 0,11%.

