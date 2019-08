Bellevue Group cède sa banque privée au luxembourgois KBL epb

Zurich (awp) - Bellevue Group a fixé le sort réservé à sa banque privée. Le groupe bancaire zurichois va céder cette activité à l'établissement luxembourgois KBL, pour un prix non divulgué. L'opération devrait être finalisée en 2020, sous réserve du feu vert des autorités.

La filiale KBL European Private Bankers (epb), spécialisée dans la gestion pour clients privés et institutionnels, va reprendre Bank am Bellevue avec ses 22 employés et une masse sous gestion de 1,7 milliard de francs suisses, indique mardi le groupe basé à Küsnacht.

Le produit de la vente sera consacré au développement du groupe, affirme André Rüegg, directeur général, cité dans le communiqué.

La transaction n'aura aucun effet sur les activités de gestion d'actifs et de capital-investissement de Bellevue Group, qui seront poursuivies, précise le communiqué.

Lors de la présentation des résultats semestriels à fin juillet, l'établissement zurichois avait évoqué l'avenir de Bank am Bellevue, après avoir passé en revue plusieurs "options stratégiques". Une cession avait déjà été présentée comme une solution envisageable.

En marge de cette cession, Bellevue Group annonce l'examen d'opportunités de collaborations avec KBL epb dans le domaine de la gestion d'actifs.

