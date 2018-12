Bellevue Group revalorise la participation dans SIX Group à 43,8 millions

Zurich (awp) - Le groupe Bellevue de services financiers va revaloriser sa participation dans SIX Group après la vente de l'unité SIX Payment Services. En tenant compte d'une baisse de valorisation pour l'illiquidité et des impôts latents, la revalorisation se monte à environ 23 millions et porte la valeur de la participation à 43,8 millions de francs suisses, a indiqué Bellevue Group jeudi soir.

Cette revalorisation est à comptabiliser directement dans les fonds propres, via le poste "autres résultats". Au 30 juin dernier, les fonds propres affichés par le groupe s'élevaient à 170 millions de francs suisses. Selon les indications, Bellevue détient, via sa filiale Bank am Bellevue, 1,175% des actions de SIX Group.

SIX Group a vendu son unité SIX Payment Services à Worldline, indiquant que, mesuré à la valeur actuelle, cette cession entraînerait un gain comptable probable de 2,7 milliards de francs suisses. Un calcul actualisé sera fait en janvier prochain. Cela pourrait, le cas échéant, avoir une influence sur la valorisation future de la participation de Bellevue dans SIX.

