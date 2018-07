Bellevue voit son bénéfice semestriel bondir à 11,5 millions

Zurich (awp) - Le gestionnaire de fortune et d'actifs Bellevue Group a enregistré un solide rebond du bénéfice net au premier semestre. Le profit net a progressé de 17% à 11,5 millions de francs suisses, a précisé vendredi l'établissement basé à Küsnacht.

Le bénéfice opérationnel a augmenté de 15% à 13,5 millions. Le ratio coûts sur bénéfice est resté stable à 72,8%, malgré les investissements dans la gestion de fortune.

Les afflux d'argent nouveau de la part d'investisseurs institutionnels et privés se sont inscrits à 552 millions. Cela implique une croissance annualisée d'environ 9%, dans le haut de la fourchette ciblée de 5% à 10%. Ces afflux se sont répartis entre 438 millions pour la gestion d'actifs et 114 millions pour la gestion de fortune.

Les avoirs sous gestion ont atteint un niveau sans précédent de 12,7 milliards, en hausse de 6%. L'afflux d'argent nouveau, le développement des marchés financiers et la performance des investissement ont contribué au solide résultat.

La banque poursuivra ses projets dans la gestion d'actifs avec des produits innovants, notamment avec le lancement du fonds BB Pureos Bioventures. Ce dernier investit précocement dans des entreprises effectuant des recherches pour de nouvelles thérapies. Plus de 70 millions ont d'ores et déjà été récoltés dans une première ronde de financement et le volume ciblé est de 200 million d'ici les 12 à 18 prochains mois.

Pour Bank am Bellevue, la stratégie consiste à faire grandir les activités après le repositionnement comme gestionnaire de fortune. La croissance organique et des acquisitions seront utilisées.

ol/al