BELLUS Health : Santé annonce la clôture de la transaction visant l'acquisition auprès d'adMare BioInnovations du reste des droits de propriété intellectuelle relatifs au BLU‑5937

BELLUS Santé inc. (Nasdaq : BLU ; TSX : BLU) (la « Société » ou « BELLUS Santé ») a le plaisir d’annoncer la clôture de la transaction annoncée le 23 mars 2020 (la « transaction ») conformément à la convention d’achat et de vente d’actifs conclue avec l’Institut NÉOMED d’adMare BioInnovations (« adMare »).

Dans le cadre de la transaction, la Société a acquis auprès d’adMare le reste des actifs de propriété intellectuelle relatifs au BLU‑5937 et aux antagonistes des récepteurs P2X3 connexes (les « actifs relatifs au BLU‑5937 »). Les parties ont résilié la convention de licence de 2017 aux termes de laquelle la Société avait des droits exclusifs de développement et de commercialisation des actifs relatifs au BLU‑5937 et, par conséquent, la Société n’a plus d’obligations envers adMare ou tout autre tiers à cet égard. La contrepartie versée pour l’achat des actifs est constituée de 4 770 000 actions ordinaires de la Société, ce qui représente 7,3 % des capitaux propres de la Société, compte tenu de la dilution.

Afin que soit autorisée et inscrite l’émission des actions ordinaires aux parties, la Société a déposé un supplément de prospectus (le « supplément de prospectus ») à son prospectus préalable de base daté du 17 janvier 2020 (le « prospectus préalable ») auprès de l’Autorité des marchés financiers et, en vertu de sa déclaration d’inscription sur formulaire F-10 (dossier no 333-235637) déclarée en vigueur le 21 janvier 2020, auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Le supplément de prospectus contient des renseignements détaillés au sujet de l’opération et des actions ordinaires, et il est possible de le consulter, ainsi que le prospectus préalable, sur le site Web de SEDAR, au www.sedar.com, sur le site Web d’EDGAR, au www.sec.gov/edgar.shtml, et sur le site Web de la Société, au bellushealth.com/fr/. Il est possible d’obtenir des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne auprès de François Desjardins, vice-président, Finances, 275, boul. Armand-Frappier, Laval (Québec) Canada H7V 4A7, par téléphone au 450‑680‑4525 ou par courrier électronique à fdesjardins@bellushealth.com.

Aucune autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres faisant l’objet du placement, et ces titres ne peuvent être vendus dans une province, un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’autorisation en vertu de la législation en valeurs mobilières de cette province, de cet État ou de ce territoire.

À propos de BELLUS Santé

BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la toux chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation. Le produit candidat de la Société, le BLU-5937, est développé pour le traitement de la toux chronique et du prurit chronique.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, comportent par le fait même de nombreux risques, incertitudes et hypothèses d’importance, connus et inconnus. Par conséquent, les résultats et événements réels futurs peuvent différer sensiblement des résultats et événements anticipés exprimés dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme une déclaration selon laquelle les plans seront réalisés. Même si BELLUS Santé est d’avis que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne peut garantir qu’elles se concrétiseront. Le lecteur ne doit pas s’en remettre sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date où ils sont faits, et BELLUS Santé n’a pas l’obligation et décline toute intention de mettre à jour publiquement ou de revoir ces énoncés à la suite de quelque nouvelle information, événement futur, circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu’elle n’y soit tenue en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Veuillez consulter les documents publics déposés par BELLUS Santé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris sa notice annuelle, et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour prendre connaissance des facteurs de risque susceptibles d’avoir une incidence sur BELLUS Santé et ses affaires.

