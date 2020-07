BELLUS Health : Santé annonce les principaux résultats de son essai RELIEF de phase 2 du BLU‑5937 pour le traitement de la toux chronique réfractaire

– Le principal critère d’évaluation, à savoir la réduction de la fréquence de toux en état d’éveil ajustée en fonction du placebo, n’a pas atteint le seuil de signification statistique –

– Réductions statistiquement et cliniquement significatives de la fréquence de toux en état d’éveil ajustée en fonction du placebo obtenues dans le cadre d’une analyse prédéterminée de patients présentant une fréquence de toux élevée (fréquence de toux égale ou supérieure à la valeur médiane au départ) –

– Le BLU‑5937 a bien été toléré, avec une faible interférence sur la perception du goût; profil d’innocuité comparable à celui du placebo –

– Une stratégie d’enrichissement de population visant à recruter des patients présentant une fréquence de toux plus élevée sera adoptée dans le cadre d’un essai de phase 2b de type adaptatif qui devrait commencer au quatrième trimestre de 2020 –

– La Société tiendra une conférence téléphonique accompagnée d’une webdiffusion à 8h00 HE –

BELLUS Santé inc. (Nasdaq : BLU; TSX : BLU) (« BELLUS Santé » ou la « Société »), une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la toux chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation, a annoncé aujourd’hui les principaux résultats obtenus dans le cadre de son essai RELIEF de phase 2 du BLU-5937 auprès de patients atteints de toux chronique réfractaire.

L’essai RELIEF de phase 2 du BLU‑5937 n’a pas atteint le seuil de signification statistique pour ce qui est du principal critère d’évaluation, à savoir la réduction de la fréquence de la toux en état d’éveil ajustée en fonction du placebo, à toutes les doses ayant été testées. Une réduction cliniquement et statistiquement significative de la fréquence de toux ajustée en fonction du placebo a été obtenue auprès d’un sous‑groupe prédéterminé de patients présentant une fréquence de toux élevée (tous les patients qui présentaient une fréquence de toux égale ou supérieure à la valeur médiane de 32,4 fois par heure, au départ).

Tous les patients (n=62)

Dose Réduction de la fréquence de

toux en état d’éveil ajustée en

fonction du placebo Valeur p 25 mg deux fois par jour -11 % p=0,14 50 mg deux fois par jour -6 % p=0,46 100 mg deux fois par jour -8 % p=0,41 200 mg deux fois par jour -17 % p=0,09

Patients présentant une fréquence de toux en état d’éveil égale ou supérieure à la valeur médiane au départ (≥32,4 fois/h; n=31)

Dose Réduction de la fréquence de

toux en état d’éveil ajustée en

fonction du placebo Valeur p 25 mg deux fois par jour -28 % p=0.0005 50 mg deux fois par jour -28 % p=0.0003 100 mg deux fois par jour -30 % p=0.0014 200 mg deux fois par jour -32 % p=0.0006

Par ailleurs, on a constaté que le BLU‑5937 était bien toléré et qu’aucun effet indésirable sérieux n’avait été signalé et qu’aucun sujet ne s’était retiré en raison d’un effet indésirable lié au traitement à toutes les doses. Les effets sur le goût, y compris une altération du goût ou une perte partielle du goût, étaient peu fréquents à toutes les doses (6,5 %, 9,8 %, 10 % et 8,6 % à des doses de 25 mg administrées deux fois par jour, de 50 mg administrées deux fois par jour, de 100 mg administrées deux fois par jour et de 200 mg administrées deux fois par jour, respectivement, contre 4,9 % pour le placebo) et étaient essentiellement légers. Aucun patient n’a signalé une perte totale du goût. Aucun changement cliniquement significatif dans les signes vitaux, les électrocardiogrammes ou les résultats cliniques de laboratoire n’a été observé.

« Dans le cadre de l’essai RELIEF, nous avons observé des données qui, selon nous, sont concurrentielles par rapport à la catégorie des antagonistes des récepteurs P2X3, y compris la réduction de la fréquence de toux chez des patients présentant une fréquence de toux plus élevée et un faible effet sur le goût. Même si nous avions espéré constater une réponse plus importante chez les patients présentant une faible fréquence de toux, le BLU‑5937 et d’autres antagonistes des récepteurs P2X3 pourraient procurer les plus importants bénéfices chez les patients plus gravement affectés », a déclaré Roberto Bellini, président et chef de la direction de BELLUS Santé. « Nous croyons que les données de la phase 2 permettent de faire passer le BLU‑5937 à un essai de phase 2b de type adaptatif enrichi pour les patients présentant une fréquence de toux plus élevée. Nous prévoyons commencer cet essai au quatrième trimestre de 2020. »

« À l’heure actuelle, aucun traitement n’a encore été approuvé pour la toux chronique réfractaire, une affection qui nuit à la qualité de vie de millions de patients dans le monde. BELLUS Santé a pu montrer des réductions cliniquement et statistiquement significatives de la fréquence de toux chez des patients dont la fréquence de toux était supérieure à la valeur médiane au départ, ce qui, selon nous, pourrait être le meilleur indicateur clinique disponible du rôle des récepteurs P2X3 dans l’hypersensibilisation à la toux. En outre, la grande sélectivité du BLU‑5937 a permis d'obtenir un profil de tolérabilité favorable puisque peu de perturbations du goût ont été signalées », a affirmé la Dre Jaclyn Smith, professeure en médecine respiratoire à l’Université de Manchester au Royaume‑Uni, consultante honoraire au University Hospital of South Manchester NHS Foundation Trust et présidente du conseil consultatif clinique de BELLUS Santé. « Les données de l’essai RELIEF de phase 2 ont préparé le terrain pour la poursuite du développement du BLU‑5937 et je me réjouis à la perspective de continuer à collaborer au programme. »

À propos de l’essai clinique RELIEF de phase 2

L’essai RELIEF est une étude croisée à doses progressives et contrôlée contre placebo pour évaluer l’efficacité, l’innocuité et la tolérabilité du BLU-5937, un antagoniste des récepteurs P2X3 très sélectif, sur quatre doses, soit 25 mg, 50 mg, 100 mg et 200 mg, administrées par voie orale deux fois par jour. Dans le cadre de l’essai RELIEF, la Société a recruté au total 68 patients atteints de toux chronique réfractaire provenant de 16 sites situés au Royaume‑Uni et aux États‑Unis, dont 52 ont terminé les deux périodes de traitement. Au total, 16 patients ont abandonné, dont 13 en raison de difficultés à effectuer des visites de suivi liées à la pandémie de COVID‑19 ou de la fin prématurée de l'essai. Trois autres patients ont abandonné pour des raisons qui ne sont pas liées au médicament. De plus amples détails sur l’essai RELIEF se retrouvent à l’adresse suivante : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03979638.

À propos du BLU-5937

Le BLU-5937, un antagoniste très sélectif des récepteurs P2X3 (>1 500 fois), est en développement pour le traitement de la toux chronique, du prurit chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation.

Dans le mécanisme du réflexe de la toux, les récepteurs P2X3, qui entrent en jeu dans la toux chronique, sont une cible logique pour traiter la toux chronique, et ont été évalués dans de nombreux essais cliniques portant sur différents antagonistes des récepteurs P2X3. La Société estime que son antagoniste très sélectif des récepteurs P2X3 a le potentiel de réduire la toux des patients atteints de toux chronique tout en préservant la fonction du goût, puisqu’il ne bloque pas les récepteurs P2X2/3, qui jouent un rôle majeur sur la fonction du goût.

En plus de la toux chronique et du prurit chronique, le BLU-5937 pourrait avoir une applicabilité étendue pour d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation des neurones afférents, ce qui pourrait offrir à la Société la possibilité de développer un portefeuille de traitements au moyen de sa plateforme des récepteurs P2X3. BELLUS Santé étudie les mécanismes par lesquels l’activation des récepteurs P2X3 peut contribuer à l’irritation et la douleur, et étudie également la possibilité que l’inhibition de ces récepteurs P2X3 puisse contribuer au traitement de ces troubles liés à l’hypersensibilisation des neurones afférents.

À propos de BELLUS Santé (www.bellushealth.com)

BELLUS Santé est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la toux chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation. Le produit candidat de la Société, le BLU-5937, est développé pour le traitement de la toux chronique et du prurit chronique.

La toux chronique, principale indication pour le BLU-5937, est une toux qui persiste pendant plus de huit semaines et est associée à d’importants effets physiques, sociaux et psychosociaux néfastes sur la santé et la qualité de vie. Selon les estimations, environ 26 millions d’adultes aux États‑Unis souffrent de toux chronique, dont environ 3 millions ont une toux chronique réfractaire qui dure depuis plus d’un an et environ 6 millions ont une toux chronique réfractaire qui dure depuis plus de huit semaines et depuis moins d’un an. Aucun médicament spécifique n’a encore été approuvé pour la toux chronique réfractaire et les options de traitement sont limitées à l’heure actuelle.

Le prurit chronique, communément appelé démangeaison chronique, est une sensation d’irritation entraînant le grattage et persistant pendant plus de six semaines, ce qui peut être débilitant et avoir une incidence importante sur la qualité de vie. Le prurit chronique est une caractéristique de nombreuses maladies, y compris la dermatite atopique. Selon les estimations, le prurit chronique associé à la dermatite atopique touche plus de 16,9 millions d’adultes aux États-Unis.

