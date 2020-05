BELLUS Health : Santé annonce un changement de format de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

L’assemblée se tiendra par webdiffusion en raison des mesures de santé publique prises en réponse à la pandémie de COVID‑19

BELLUS Santé inc. (Nasdaq : BLU; TSX : BLU) (« BELLUS Santé » ou la « Société »), une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la toux chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation, a annoncé aujourd’hui un changement de format de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l’« assemblée ») qui se tiendra le jeudi 14 mai 2020, à 14 h 30 (HE).

En raison des restrictions relatives à la présence au lieu prévu par la Société et des restrictions relatives aux rassemblements imposées en raison de la pandémie de COVID‑19, l’assemblée se tiendra sous la forme d’une assemblée hybride, accessible aux actionnaires par webdiffusion.

Le vote par les actionnaires de BELLUS Santé se déroulera uniquement de la manière indiquée dans l’avis de BELLUS Santé accompagnant la circulaire de sollicitation de procurations relative à l’assemblée. La date limite pour l’exercice de vos droits de vote par procuration avant l’assemblée est le mardi 12 mai à 17 h, heure de Montréal. Les résultats du vote exercé par les actionnaires sur les résolutions seront annoncés par voie de communiqué après l’assemblée.

BELLUS Santé encourage les actionnaires à voter à l’avance comme il est indiqué dans l’avis de convocation et à participer à l’assemblée par webdiffusion.

La webdiffusion en direct sera accessible par l’entremise du lien suivant : https://event.on24.com/wcc/r/2249409/457DAA61AC1F49A0D76FF15E235F1D3D.

La webdiffusion demeurera disponible pendant les 12 mois suivants. Afin que les utilisateurs aient une connexion en temps opportun à la webdiffusion en direct, il leur est recommandé de s’inscrire au moins 15 minutes avant l’heure de début prévue. Après l’événement, la version archivée de la webdiffusion et la présentation de BELLUS Santé seront également disponibles sur le site Web de la Société, à l’adresse www.bellushealth.com.

Pendant la webdiffusion, les actionnaires pourront soumettre des questions dans la zone de texte des questions et réponses figurant sous la présentation.

À propos de BELLUS Santé

BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la toux chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation. Le produit candidat de la Société, le BLU‑5937, est développé pour le traitement de la toux chronique et du prurit chronique.

La toux chronique, principale indication pour le BLU‑5937, est une toux qui persiste pendant plus de huit semaines et est associée à d’importants effets physiques, sociaux et psychosociaux néfastes sur la santé et la qualité de vie. Selon les estimations, environ 26 millions d’adultes aux États-Unis souffrent de toux chronique, et plus de 2,6 millions d’entre eux ont une toux chronique réfractaire qui dure depuis plus d’un an. Aucun médicament spécifique n’a encore été approuvé pour la toux chronique réfractaire et les options de traitement sont limitées.

Le prurit chronique, communément appelé démangeaison chronique, est une sensation d’irritation entraînant le grattage et persistant pendant plus de six semaines, ce qui peut être débilitant et a une incidence importante sur la qualité de vie. Le prurit chronique est une caractéristique de nombreuses maladies, y compris la dermatite atopique. Selon les estimations, le prurit chronique associé à la dermatite atopique touche plus de 16,9 millions d’adultes aux États-Unis.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200505006056/fr/