Belmond : annonce l'évaluation d'alternatives stratégiques pour optimiser la valeur actionnariale

Belmond Ltd. (NYSE: BEL), le propriétaire, copropriétaire et gestionnaire de 46 unités d'hôtellerie, de restauration, de trains et de croisières de luxe, réparties dans 24 pays, a annoncé ce jour que son conseil d'administration vient de lancer une évaluation exhaustive des alternatives stratégiques en vue d'optimiser la valeur actionnariale.

Les propriétés emblématiques de Belmond comprennent le Belmond Hotel Cipriani à Venise, le Belmond Hotel Splendido à Portofino, le Belmond Copacabana Palace à Rio de Janeiro, le Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons à Oxford, le Belmond Grand Hotel Europe à Saint-Pétersbourg, le Belmond El Encanto à Santa Barbara, et le légendaire restaurant 21 Club à New York.

"Le conseil d'administration s'engage à suivre une orientation dans les meilleurs intérêts de tous les actionnaires de Belmond. Dans cette optique, nous réalisons une évaluation approfondie de l'éventail complet d'alternatives stratégiques, opérationnelles et financières s'offrant à la Société, y compris une éventuelle vente", déclare Roland Hernandez, président du conseil d'administration. "Nous nous rapprochons considérablement de nos objectifs stratégiques à long terme, y compris l'accroissement des bénéfices, l'optimisation de la sensibilisation à la marque, et l'expansion de notre présence mondiale. Nous pensons que l'heure est venue d'effectuer une évaluation stratégique afin d'améliorer la valeur pour les actionnaires, en s'appuyant sur la collection exceptionnelle et unique de propriétés emblématiques et de solides fondamentaux à l'échelle mondiale."

Aucune garantie ne peut être formulée quant au résultat et à l'agenda du processus d'évaluation. La Société ne projette pas de faire d'autres annonces publiques concernant cette évaluation avant qu'elle ne soit terminée ou avant que la Société ne considère une telle divulgation nécessaire ou bénéfique.

Le conseil d'administration a fait appel à Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC en qualité de conseillers financiers, et à Weil, Gotshal & Manges LLP en qualité de conseiller juridique dans le cadre de cette évaluation.

À propos de Belmond Ltd.

Belmond (belmond.com) est une collection mondiale d'hôtels d'exception et de voyages de luxe dans certaines des destinations les plus passionnantes et enrichissantes au monde. Créée il y a plus de 40 ans avec l'acquisition du Belmond Hotel Cipriani à Venise, son portefeuille unique et différencié comporte aujourd'hui 46 expériences hôtelières, ferroviaires et de croisières fluviales, avec une nouvelle destination devant ouvrir ses portes courant 2018 à Londres, dans des destinations parmi les plus prisées au de la planète. Qu'il s'agisse d'icônes urbaines ou de stations intimistes, la collection comprend notamment le Belmond Grand Hotel Europe, Saint-Pétersbourg; le Belmond Copacabana Palace, Rio de Janeiro; le Belmond Maroma Resort & Spa, Riviera Maya; et le Belmond El Encanto, Santa Barbara. Belmond propose également des safaris, sept trains touristiques de luxe, notamment le Venice Simplon-Orient-Express, et deux croisières fluviales. Belmond exploite également le 21 Club, un des restaurants les plus renommés de New York. Pour de plus amples renseignements sur la Société, veuillez visiter investor.belmond.com.

Avertissements

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs comprennent des déclarations relatives à l'évaluation par la Société des alternatives stratégiques, qui ne sont pas des faits historiques et comportent donc des risques et des incertitudes. Les énoncés se basent sur les attentes et les vues actuelles de la direction à l'égard de développements futurs, ne sont pas des garanties de performance et sont sujets à un certain nombre d'incertitudes et de risques pouvant provoquer une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les facteurs pouvant causer une différence entre les résultats, la performance et les accomplissements réels, et ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter, ceux mentionnés dans le communiqué de presse et des présentations orales, notre capacité à exécuter et concrétiser notre stratégie de croissance en trois étapes, d'éventuels impacts futurs sur les marchés du voyage et du loisir provoqués par des actes terroristes et une réponse policière ou militaire, une demande fluctuante des clients et des considérations concurrentielles, l'incapacité à concrétiser les réservations hôtelières attendues et les ventes immobilières planifiées en tant que recettes réelles, l'incapacité à maintenir une augmentation des prix ou à réduire les coûts, la hausse des prix des carburants ayant un impact négatif sur les voyages de clients et les coûts opérationnels de la Société, les variations des taux d'intérêt et des devises, l'incertitude quant à la négociation et la finalisation d'éventuelles acquisitions d'actifs, locations, ventes et contrats de gestion par des tiers, le refinancement de la dette, les dépenses et acquisitions de capital, l'incapacité à réduire comme prévu la dette financée ou à obtenir un accord bancaire pour toute exonération ou tout amendement de contrat de prêt sollicité à l'avenir, des sources adéquates de capital et l'acceptabilité de clauses financières, la perte possible ou l'amendement de permis de planification et des retards dans les calendriers de construction pour des projets d'expansion, des retards dans la réouverture de propriétés fermées pour réparation ou de rénovation et les éventuels dépassements de coûts, les tendances changeantes dans les voyages touristiques et professionnels et le caractère saisonnier de la demande, des conditions climatiques locales défavorables, d'éventuelles contestations quant à la propriété de la Société sur ces marques, la dépendance de la Société face aux systèmes technologiques et à son développement de nouveaux systèmes technologiques, des conditions économiques mondiales ou régionales changeantes et un affaiblissement des marchés financiers pouvant avoir un impact négatif sur la demande, des développements législatifs, réglementaires et politiques (y compris la situation politique changeante en Ukraine, au Brésil et au Pérou, et des événements régionaux au Myanmar, au Royaume-Uni quant à son retrait de l'Union européenne, et les États-Unis quant aux politiques migratoires et commerciales changeantes et le Tax Cuts and Jobs Act de 2017, et l'impact de ces situations sur les économies locales et mondiales, les taux de change et la demande actuelle et future), la menace ou la transmission actuelle d'épidémies, maladies infectieuses, et virus, comme le virus Zika, qui peut affecter la demande en Amérique latine, y compris aux Caraïbes, et ailleurs, et les éventuelles contestations quant à la structure de gouvernance d'entreprise de la Société. De plus amples informations concernant ces facteurs et d'autres susceptibles d'empêcher la concrétisation des attentes et vues actuelles de la direction, se trouvent dans les dossiers déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission américaine. À l'exception des cas requis par la loi, la Société rejette toute obligation de mise à jour ou de révision publique des énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

