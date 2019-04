Bénéteau : Accumulation sur une base graphique 02/04/2019 | 09:53 achat En cours

Cours d'entrée : 10.69€ | Objectif : 12€ | Stop : 9.9€ | Potentiel : 12.25% Les cours de l'action Bénéteau oscille horizontalement. Cette phase de distribution doit théoriquement laisser place à un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 12 €. Graphique BÉNÉTEAU Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 9.8 EUR en données hebdomadaires.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Le titre est valorisé sur 2019 à 0.53 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Sous-secteur produits de récréation Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BÉNÉTEAU -7.49% 970 SHIMANO INC. 18.78% 15 051 YAMAHA CORP 23.01% 9 553 POOL CORPORATION 12.90% 6 498 NIKON CORP -0.75% 5 643 AMER SPORTS OYJ 4.01% 5 253 POLARIS INDUSTRIES INC. 12.48% 5 153 BRUNSWICK CORPORATION 8.35% 4 381 THOR INDUSTRIES, INC. 18.75% 3 434 BRP INC 9.71% 2 699 YETI HOLDINGS INC 102.09% 2 685

Données financières (€) CA 2019 1 343 M EBIT 2019 91,7 M Résultat net 2019 66,8 M Trésorerie 2019 158 M Rendement 2019 2,61% PER 2019 12,90 PER 2020 10,82 VE / CA 2019 0,54x VE / CA 2020 0,48x Capitalisation 879 M Prochain événement sur BÉNÉTEAU 29/04/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 16,6 € Ecart / Objectif Moyen 57%