Bénéteau : Oddo confirme son opinion

05/02/2020 | 10:01

Bénéteau a déclaré s'attendre pour son exercice 2019-20 à un chiffre d'affaires en progression de 2% à 4% (en données publiées et à taux de change constant) tandis que son EBITDA devrait progresser de 4% à 6% en données publiées.



Suite à cette annonce, les analystes confirment leur opinion Achat et l'objectif de 12,5 E.



Oddo souligne que les objectifs 2019/2020 sont en dessous des attentes. ' L'Amérique du Nord et des D&A supplémentaires pèseront sur le ROC 2020 ' indique le bureau d'analyses.



Oddo estime que le ROC 2020 devrait avoisiner 83-85ME (marge stable à 6.1%) contre 91.2 ME estimé (marge : 6.6%e).



