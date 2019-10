BENETEAU : chahuté en Bourse dans le sillage de ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La mer est démontée aujourd’hui pour Beneteau sur la place de Paris, où l’action s’enfonce de 16,60% à 8,29 euros. Les investisseurs sanctionnent les résultats de l’exercice 2018-2019 (clos fin août), marqués par le ralentissement de la croissance et une rentabilité en baisse. Au-delà de cet exercice de « transition », le fabricant de bateaux n’a pas non plus rassuré sur ses perspectives pour l’exercice 2019-2020.Dans le détail, Beneteau a publié un bénéfice net (part du groupe) de 49,5 millions d'euros pour son exercice 2018-2019, en baisse de 19,3% sur un an. De son côté, l'Ebitda s'inscrit à 157,8 millions d'euros (+3,3%) et représente 11,8% du chiffre d'affaires. Ce dernier s'établit à 1,34 milliard d'euros, en croissance de 3,8% en données publiées et de 2,6% à change constant.Compte tenu de cette performance, il sera proposé aux actionnaires la distribution d'un dividende de 23 centimes d'euro par action." La forte croissance de ces dernières années a conduit à une augmentation significative de nos investissements et une moindre efficacité opérationnelle qui se reflète dans nos résultats 2019 ", a commenté Jérôme de Metz, le PDG, ajoutant que si " la multiplicité des marques et des modèles est une force, en soutenant une offre diversifiée et distribuée mondialement, elle est aussi une source de complexité ".En conséquence, l'objectif d'une marge opérationnelle (hors MCY) de 8,5% " semble difficile à atteindre " l'an prochain. Un nouvel objectif sera présenté en février 2020. Beneteau se dit toutefois " confiant dans sa capacité à afficher un exercice 2019-2020 en progression en l'absence d'évènements économiques majeurs ".Jérôme de Metz assure également que les foyers de pertes ou de contre-performance sont clairement identifiés et les plans d'actions en cours d'exécution. Un nouveau plan stratégique doit d'ailleurs être dévoilé fin avril.