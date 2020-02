Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A la suite d’un « exercice de transition », Beneteau se devait de convaincre avec ses prévisions financières au titre de l’exercice 2019-2020. Ce n’est visiblement pas le cas : le titre du fabricant de bateaux se replie de 1,06% à 9,82 euros sur une place parisienne bien orientée. Le ralentissement observé sur les marchés d’Amérique du Nord devrait continuer à faire sentir ses effets.Dans le détail, Beneteau vise pour l'exercice qui s'achèvera fin août un chiffre d'affaires en progression de 2% à 4% en données publiées et à taux de change constant.En parallèle, l'Ebitda devrait progresser de 4% à 6% en données publiées, " sous l'effet de la croissance de l'activité, de l'amélioration de l'efficience des sites de production et d'une gestion plus serrée des frais généraux ", note Beneteau. Au passage, ce dernier rappelle que l'exercice précédent avait été marqué par des éléments non récurrents défavorables.Pour sa part, le taux de résultat opérationnel courant (ROC) en données publiées devrait être stable, compte tenu de la poursuite de la hausse des amortissements relatifs aux récents lancements.Enfin, le niveau de free cash flow devrait progresser par rapport à l'exercice précédent, conséquence d'une amélioration du besoin en fonds de roulement (BFR) et d'un maintien du niveau d'investissements.Le prochain catalyseur pour la valeur sera la journée Investisseurs du 29 avril prochain à l'occasion de laquelle Beneteau dévoilera son nouveau plan stratégique et ses objectifs moyen terme. Les résultats semestriels de l'exercice 2019-2020 seront publiés le même jour.