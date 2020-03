Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Beneteau a fait le point sur les effets de la pandémie du Covid-19 sur son activité. A l’inverse de nombreux autres groupes, le fabricant de bateaux se veut rassurant puisqu’il a constaté « un impact limité » à ce jour. Cela n’empêche pas le titre de s'enfoncer de 8,39% à 5,90 euros sur des marchés parisiens en proie à une violente tempête.Dans le détail, Beneteau explique que l'essentiel des prises de commandes a été effectué au premier semestre pour l'activité Habitat de loisirs. Le prochain rendez-vous commercial d'envergure est prévu en France au mois de juin et est à ce jour maintenu.Pour l'activité Bateau, les principaux salons nautiques de l'hémisphère nord (Europe et Amérique du Nord) – zones sur lesquelles le groupe réalise 80% de son chiffre d'affaires Bateau – se sont tous tenus au premier semestre de l'exercice.Certes, les organisateurs de plusieurs salons nautiques régionaux en Asie et au Moyen-Orient ont fait le choix d'annuler ou de reporter leurs évènements. Toutefois, Beneteau souligne que le marché asiatique représente moins de 4% du chiffre d'affaires de la division Bateau.Les marchés chinois et plus généralement asiatiques sont en repli depuis plusieurs années. " Cette baisse des commandes est donc antérieure à l'apparition de l'épidémie Covid-19 ", ajoute la société. Le repli des ventes sur ces marchés avait d'ailleurs été intégré aux perspectives communiquées le 4 février dernier pour l'exercice en cours.Un point général sur les perspectives à court et moyen terme du groupe Beneteau sera présenté lors de la publication du plan stratégique le 29 avril prochain.