Beneteau : 200204 BENETEAU Perspectives 2019-2020

Compte tenu du niveau actuel de carnet de commandes, le chiffre d'affaires annuel de la division Habitat est également attendu en croissance entre 2% et 4% en données publiées, grâce à une progression des volumes et un mix produit favorable.

Les marchés français et export de l'habitat de loisirs ont renoué avec la croissance et affichent une légère progression.

La croissance du chiffre d'affaires annuel de la division Bateau, attendue entre 2% et 4% en données publiées, provient de la bonne tenue du marché européen, du dynamisme des ventes aux loueurs et de la bonne santé de notre activité multicoque (Lagoon et Excess).

Le dynamisme des marchés européens et des flottes permet de compenser le ralentissement, déjà observé en 2019, sur les marchés d'Amérique du Nord et du Reste du monde.

Communiqué d'information du 4 février 2020

Perspectives consolidées pour l'exercice 2019-2020

Au niveau du Groupe, le chiffre d'affaires est ainsi attendu en progression de 2% à 4% (en données publiées et à taux de change constant).

L'EBITDA1 devrait progresser de 4% à 6% en données publiées, sous l'effet de la croissance de l'activité, de l'amélioration de l'efficience des sites de production et d'une gestion plus serrée des frais généraux. L'exercice précédent avait été marqué par des éléments non récurrents défavorables.

Le taux de ROC en données publiées devrait être stable, compte tenu de la poursuite de la hausse des

amortissements relatifs aux récents lancements.

Le niveau de Free Cash Flow devrait progresser par rapport à l'exercice précédent, conséquence d'une amélioration du BFR et d'un maintien du niveau d'investissements.

La prochaine communication financière aura lieu le 29 avril 2020 à l'occasion du Capital Market Day qui se tiendra à Paris pour la présentation du nouveau plan stratégique et des objectifs moyen terme du Groupe. Les résultats semestriels de l'exercice 2019-2020 seront publiés le même jour.

LEXIQUE FINANCIER

A taux de change constant : le taux moyen N-1

EBITDA : Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ; soit le résultat opérationnel retraité des dotations / reprises de provisions pour risques et charges, dotations aux amortissements et retraitements IFRS (PAGA, IDR). Voir détail en point 3 - Structure financière du Rapport de gestion du Conseil d'Administration, Rapport financier 2018-2019 (page 15).

