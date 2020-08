Beneteau : 200803 BENETEAU Dossier de l'AGE du 28-08-2020 0 03/08/2020 | 15:51 Envoyer par e-mail :

Assemblée Générale Extraordinaire 28 août 2020 BENETEAU Société Anonyme au capital de 8 278 984 € Siège social : Les Embruns, 16 Boulevard de la Mer, 85803 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 487 080 194 R.C.S. La Roche-sur-Yon beneteau-group.com Sommaire - Avis de convocation 3 Ordre du jour et projet des Résolutions - Rapport du Conseil d'Administration 4 Exposé des motifs et recommandation de vote - Exposé sommaire de la situation de la société 5 à9 - Liste des Mandataires sociaux 10 à 13 - Nombre total d'actions et de droits de vote 14 - Participation à l'AGE 15 - Formule de procuration / Vote par correspondance 16 ------------------------------ GROUPE BENETEAU - Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2020 2 Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le vendredi 28 août 2020 à 10h30 au siège social de la société : Les Embruns, 16, boulevard de la Mer, 85803 Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour Modification des dates d'ouverture et de clôturedes exercices sociaux ;

Modification corrélative de l'article 25 des statuts ;

Pouvoirs pour formalités. Projet des résolutions Première résolution L'assemblée générale, statuant dans les conditionsde quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, décide de modifier les dates d'ouverture et de clôture des exercices sociaux, actuellement fixées respectivement au 1er septembre d'une année et au 31 août de l'année suivante, pour les fixer respectivement au 1er janvier et au 31 décembre de chaque année. L'assemblée générale décide que l'exercice en coursaura une durée de 16 mois et prendra fin le 31 décembre 2020. Deuxième résolution Comme conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, l'assemblée générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, décide de modifier l'article 25 des statuts ainsi qu'il suit : ARTICLE 25 - EXERCICE SOCIAL Chaque exercice social a une durée d'une année, quicommence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Troisième résolution L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet de procéder à toutes formalitésrequises par la loi et les règlements. ------------------------------ GROUPE BENETEAU - Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2020 3 Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2020 Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires, Dans le prolongement de la délibération du Conseild'Administration de 3 juillet 2020, nous vous avons réunis en assemblée générale extraordinaire conformément à la loi et aux dispositions de nos statuts, l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Modification des dates d'ouverture et de clôturedes exercices sociaux ; Modification corrélative de l'article 25 des statuts ; Pouvoirs pour formalités.

Nous vous précisons que les convocations à la présente assemblée ont été régulièrement effectuées et que les documents prévus par la réglementation en vigueur ont été adressés ou tenus à votre disposition dans les délais impartis. Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns. Exposé des motifs et recommandation de vote Une réflexion a été menée au sein du groupe sur l'intérêt de continuer à clôturer les exercices sociaux à la date historique du 31 août de chaque année. Cet examen a conclu que la date du 31 décembre, qui correspond à la pratique habituelle pour de nombreux grands groupes internationaux, y compris dans notre secteur d'activité, permettra : Une meilleure fluidité de notre communication financière, particulièrement lors de la publication des comptes de l'année écoulée, permettant de fournir aux marchés une guidance pour l'exercice suivant,

D'élaborer un processus budgétaire basé sur une endancet plus fiable de l'évolution des différents marchés puisque nous aurons déjà participé aux premiers salons nautiques de début de saison,

D'éliminer certains risques d'aléas de reports dechiffre d'affaires et d'encaissements, en fin d'exercice, assurant donc une meilleure fiabilité de nos prévisions,

De concentrer les conséquences de la crise Covid-19 sur un seul exercice 2019-2020 de 16 mois, clôturé au 31 décembre 2020, permettant ainsid'accélérer le redressement de la rentabilité du Groupe à partir du 1 er Janvier 2021. Aussi, nous vous proposons de modifier les dates d'ouverture et de clôture des exercices sociaux, actuellement fixées respectivement au 1er septembre d'une année et au 31 août de l'année suivante, pour les fixer respectivement au 1er janvier et au 31 décembre de chaque année. Corrélativement à cette décision, l'article 25 desstatuts sera modifié. Vous noterez ainsi que l'exercice en cours aura une durée de 16 mois : il aura commencé le 1er septembre 2019 et prendra fin le 31 décembre 2020. Votre Conseil vous invite à adopter les résolutions qui vous sont proposées. Le Conseil d'Administration ------------------------------ GROUPE BENETEAU - Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2020 4 Exposé sommaire de la situation de la société 1 - Chiffre d'affaires 9 mois 2019-2020 (31 mai 202 0) Après un premier semestre en croissance de 4,8%, le chiffre d'affaires du Groupe au 3ème trimestre, affecté par la crise sanitaire Covid-19, s'élève à249,3 millions d'euros, en baisse de 42,6% par rapport au 3ème trimestre de l'exercice précédent. L'arrêt de la production pendant la moitié du trimestre, puis une reprise progressive en raison des contraintes sanitaires strictes expliquent ce retrait. L'activité Bateau est en retrait de 43,3% tandis que l'activité Habitat est en retrait de 39,4%. En conséquence, le chiffre d'affaires consolidé des9 premiers mois de l'exercice 2019-2020 consolidé s'élève à 768,7 millions d'euros, en baisse de 17,3% par rapport à la même période de l'année précédente et de 17,9% à taux de change constant. L'activité Bateau est en retrait de 17,8%, tandis que l'activité Habitat qui a redémarré ses expéditionsun peu plus rapidement enregistre une baisse de 15,4% par rapport à la même période de 2019. Chiffre d'affaires au 31 mai 2020 GROUPE BENETEAU - Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2020 5 Division Bateau : activité affectée sur l'ensembledes segments et zones géographiques par l'arrêt de production Au titre des 9 premiers mois, le chiffres d'affaires Bateau s'élève ainsi à 623,2 millions d'euros, enbaisse de 17,8% par rapport à la même période de l'année précédente et de 18,4% à taux de change constant. Toutes les usines du groupe ayant été arrêtées en raison des risques sanitaires, le retrait du chiffre d'affaires touche l'ensemble des segments et des zones géographiques, qui sont tous en baisse d'activité à fin mai 2020, à l'exception de la vente aux flottes qui est en croissance de 26,8% grâce à un excellent premier semestre (+60%). En données publiées, l'Amérique du Nord (-22,4%) est légèrement moins impactée que l'Europe (-26,6%), malgré un fort recul de -46,6% des marques américaines. Les autres zones du monde sont en repli de -19,5%. Sur la période de 9 mois, le recul des segments des bateaux à moteur (-21,7%) est contrasté : une baisse limitée pour les bateaux moteur hors-bord et inboard de 30 à 60 pieds, et sensiblement plus marquée pour les segments inboard (moins de 30 pieds et de plus de 60 pieds) et jet. Le chiffre d'affaires de la Voile baisse de 13,5%, baisse amortie notamment par les ventes de flottes évoquées précédemment. A fin mai 2020, les parts de la Voile et du Moteur représentent chacune 50% du chiffre d'affaires de la division Bateau. GROUPE BENETEAU - Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2020 6 Division Habitat : forte dynamique du 1er semestre enrayée par l'arrêt de production au 3 ème trimestre Au cours des 9 premiers mois, le chiffre d'affaires de la division Habitat à 9 mois s'élève à 145,3 millions d'euros, en baisse de 15,4% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice précédent. La bonne dynamique du premier semestre (+5,4%) a été stoppée brutalement par la suspension de la production au 3ème trimestre qui voit le chiffre d'affaires de la division Habitat (48,3 millions d'euros) baisser de 39,4% par rapport au 3ème trimestre de l'exercice précédent. Perspectives pour l'exercice 2019-2020 La reprise progressive, puis soutenue de l'activité depuis début mai ne suffira pas à rattraper l'absence de production des 6 semaines d'arrêt, qui, s'ajouta nt aux annulations et reports de commandes enregistrés sur l'activité Bateau, en particulier de la part des loueurs, laissent prévoir un chiffre d'affaires annuel 2019-2020 en baisse de 16% à 18% en données publiées par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires annuel de la division Habitat devrait, pour sa part, être en baisse de 13% à 14% par rapport à 2018-2019. Dans ce contexte, le Groupe estime que son chiffre d'affaires annuel devrait baisser de 16% à 18% en données publiées, avec une marge d'EBITDA supérieur à 8% et un Résultat Opérationnel Courant supérieur à l'équilibre. ------------------------------ LEXIQUE FINANCIER er A taux de change constant : variation calculée sur la base des éléments chiffrés du 1 semestre 2019- 2020 convertis au taux de change du 1er semestre 2018-2019. EBITDA : earnings before interest, taxes, depreciation and amortization and following IFRS GAAP : IFRS2 and IAS19; soit le résultat opérationnel retraité des dotations/reprises de provisions pour risques et charges, dotations aux amortissements et retraitements IFRS suivants : PAGA - IFRS2, IDR - IAS19. Free Cash Flow : trésorerie dégagée par la société au cours de l'ercice,x avant paiement des dividendes et des flux sur actions propres et incidence des variations de périmètre. Trésorerie nette: trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite des dettes financières et emprunts qui incluent les dettes de location IFRS16 et les dettes financières sur les engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôl e. Résultat opérationnel courant (ROC) ajusté des couvertures de change : résultat opérationnel courant (ROC) auquel est ajouté le résultat des couvertures de change. Le résultat opérationnel courant ajusté des couvertures de change est un indicateuralternatif de performance permettant de mesurer la performance du Groupe après prise en compte de l'effet des couvertures de change. Depuis 2016, le résultat des couvertures de change traduit principalement la différence entre les positions achat / vente terme et le cours d'enregistrement comptable des transactions en devises (USD, PLN). Le Groupe couvre son risque de change commercial en procédant uniquement à des opérations de change à terme. ------------------------------ GROUPE BENETEAU - Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2020 7 2 - Plan stratégique Let's Go Beyond ! 2020-2025 Le Groupe Beneteau a annoncé le 9 juillet dernier son plan stratégique Let's Go Beyond ! pour la période 2020-2025. Un plan stratégique pour sortir renforcé de la crise Le Groupe Beneteau a complété le plan stratégique qu'il avait élaboré au 1er trimestre 2020, afin d'aller plus vite et plus loin dans son adaptation à la période qui s'ouvre. Une déclinaison financière plus développée de ce plan sera présentée à l'automne 2020, lors de la publication des résultats annuels. Il est inspiré par l'ambition de faciliter l'accèsà l'univers et à la pratique nautiques de tous par la création de solutions de vie simples et innovantes dans le respect des équilibres maritimes et naturels. Le Conseil d'Administration a validé le plan proposé par la Direction Générale qui repose sur les orientations suivantes : Une stratégie s'appuyant sur 8 marques mondiales - contre 12 précédemment - couvrant autant de segments de marché avec moins d'investissements grâce à leurs complémentarités et à leurs positionnements spécifiques ;

Une meilleure efficience des usines et une accélération des temps de développement grâce à une spécialisation des actifs industriels et à une adaptation des ressources des bureaux d'études en cohérence avec le Plan Produits ;

Une organisation managériale plus resserrée et structurée par grandes fonctions mondiales. Cette évolution s'inscrit pleinement dans la volonté du Groupe d'être pionnier de la plaisance durable . Le plan envisage également, à terme, d'élargir sonportefeuille d'activités en aval vers les services, en synergie avec ses réseaux de distribution. Une large part des investissements à venir sera orientée vers la digitalisation de ses activités (Plateforme de transaction Band of Boats, CRM, configurateur, bateaux connectés, …) et de ses process (ERP, …). La division Habitat, principal fournisseur de mobil-homes pour les campings européens, va de son côté profiter de l'engouement pour l'hôtellerie de pleinair et de la montée en gamme des campings. Grâce sa capacité d'innovation et une bonne maitrise deses coûts de production, elle vise une augmentatio n de ses parts de marché tant en France qu'à l'export(Italie, Benelux) et une marge opérationnelle à deux chiffres au terme du plan. La première phase du plan s'inscrit dans un environnement de marché bousculé par la crise consécutive au Covid-19 La crise post-Covid 19 ouvre un nouveau cycle économique. Au cours d'une première période, sur 2020 et 2021, le fort recul de l'activité mondiale, quiest observé, affectera le marché de la plaisance. Il devrait être suivi d'une nette reprise, dont l'ampleur dépendra de la vitesse à laquelle se résoudra la crise sanitaire. Disposant de plus de 600 M€ de fonds propres au 28/02/2020, de 300 M€ de lignes de crédit confirmées et non tirées, auxquelles s'ajouteront un Prêt Garanti par l'Etat de 120 M€, d'une absence d'endettement net, et fort de son expérience de la gestion des crises précédentes, le Groupe se prépare donc à faire face à des variations de volumes, à la baisse puis à la hausse, qui pourraient atteindre des amplitudes comparables à celles de la crise de 2008-2009. Dans cette optique, il projette de réduire sensiblement ses capacités de production dans les mois à venir, parallèlement à une réduction de l'ensemblede ses coûts fixes. Des discussions sont initiées e n ce sens avec les partenaires sociaux, tant en France qu'à l'étranger. GROUPE BENETEAU - Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2020 8 Pour partager de la richesse avec ses collaborateurs et ses actionnaires, il faut d'abord la créer C'est l'objet du plan Let's Go Beyond ! qui prévoit, lorsque les marchés seront revenus au niveau de 2019, une rentabilité opérationnelle supérieure à 10% duchiffre d'affaires. Les grands chapitres du plan présentés ici auront l'impact suivant sur le résultat opérationnel courant (ROC) : GROUPE BENETEAU - Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2020 9 Liste des Mandataires sociaux DE METZ Jérôme BENETEAU SA (cotée) Président du CA et Directeur Général 1er mandat : PCA par AG du 8-02-19 + DG par CA du 14-06-19, échéance 2022 SPBI SA Administrateur BIO HABITAT SA Président du CA BAND OF BOATS SAS Président du Comité d'Administration BERI 21 SA Censeur BENETEAU INC Director (administrateur) & President BENETEAU AMERICA INC Director (administrateur) JEANNEAU AMERICA INC Director (administrateur) REC BOAT HOLDING LLC Manager (administrateur) WELLCRAFT LLC Manager (administrateur) GLASTRON LLC Manager (administrateur) FOUR WINNS LLC Manager (administrateur) 925 FRISBIE STREET LLC Manager (administrateur) LGF SAS Président CHAPELEAU Jean-Paul BENETEAU SA (cotée) Directeur Général Délégué 1er mandat : CA 18-12-2019, échéance 2023 SPBI SA JEANNEAU AMERICA INC JEANNEAU ITALIA OSTRODA YACHT Stocznia Jachtowa DELPHIA Spolka Zoo FIN (Fédération des Industries Nautiques) APER EBI (European Boating Industry) Président du CA et Directeur Général Director (administrateur) & Chairman Président Président du Supervisory Board Membre du Supervisory Board Vice-Président et administrateur Président et administrateur Président du Comitédes Exécutives GIROTTI Gianguido BENETEAU SA (cotée) Directeur Général Délégué 1er mandat : CA 14-06-2019, échéance en 2021 SPBI SA Censeur SGB FINANCE SA Administrateur GBI HOLDING SRL Administrateur BENETEAU Group Asia Pacific Ltd Director GROUPE BENETEAU - Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2020 10 LYON-CAEN Yves BENETEAU SA (cotée) Administrateur 1er mandat : 28-01-2005 dernier renouvellement : AG 08-02-2019, échéance 2021 BERI 21 SA Membre du Directoire FONDATION BENETEAU Administrateur GBI HOLDING SRL Président du CA MONTE CARLO YACHT SPA Administrateur BIO HABITAT ITALIA SPA Administrateur SCI ODYSSEY Gérant BERI 210 SARL Gérant BERI 75 SARL Gérant FIN (Fédération des Industries Nautiques) Présidentdu CA CNP (Confédération du Nautisme et de la Plaisance) Président NAUTIC FESTIVAL Président du CS ROUX Louis-Claude BENETEAU SA (cotée) Vice-Président du CA 1er mandat : 31-01-2014 dernier renouvellement : AG 07-02-2020, échéance 2023 BERI 21 SA Président du Directoire SPBI SA Vice-Président du CA BIO HABITAT SA Vice-Président du CA BAND OF BOATS SAS Membre du Comité d'Administration FONDATION BENETEAU Administrateur ROUX Annette BENETEAU SA (cotée) Administrateur 1er mandat : 28-01-2005 dernier renouvellement : AG 08-02-2019, échéance 2021 BERI 21 SA Président du CS SPBI SA Administrateur BIO HABITAT SA Administrateur FONDATION BENETEAU Président BERI 210 SARL Gérant GROUPE BENETEAU - Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2020 11 POURRE Catherine BENETEAU SA (cotée) Administrateur 1er mandat : 31-01-2014 dernier renouvellement : AG 08-02-2019, échéance 2022 SEB SA (cotée) Membre du CA CREDIT AGRICOLE SA (cotée) Membre du CA CREDIT AGRICOLE CIB Membre du CA CPO Services SARL Gérante Association Class 40 Membre du CA LEITZGEN Anne BENETEAU SA (cotée) Administrateur 1er mandat : AG 27-01-2017 dernier renouvellement : AG 07-02-2020, échéance 2023 SCHMIDT GROUPE SAS Présidente du Directoire et de la sté SCHMIDT GROUPE Limited (UK) Director SCHMIDT GROUPE SPAIN & PORTUGAL, S.L. (ES) Administrateur Unique SALM Groupe SPAIN (ES) Administrateur Unique SCHMIDT Suofeiya Kitchen Co. Ltd Chairman of the Board Beteiligungsgesellschaft Leitzgen mbH (DE) Geschäftsführerin FIM SPL (ES-JEREZ) Administrateur Unique EMA Représente Schmidt Groupe, Président ECC Représente Schmidt Groupe, Président IMMO DEVELOPPEMENT Représente Schmidt Groupe, Président BETTYLEEUW SPRL Représente EMA, Gérant ANNA SG Représente EMA, Président LOUISA SG Représente EMA, Président ALICIA SG Représente EMA, Président MELISSA SG Représente EMA, Président SOFIA SG Représente EMA, Président ELENA SG Représente EMA, Président MYLA SG Représente EMA, Président UNIFA Administrateur SOCOMEC Administrateur Société Civile Karl Leitzgen Co-gérante Prospective Invest (SCI) Gérante HEDY (SAS) Présidente SCI PERLES Co-gérante SCI Leitzgen-Giraud Gérante La Parenthèse Blanche (SARL) Gérante SCI Les Aigles Gérante GROUPE BENETEAU - Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2020 12 MOYNOT Sébastien BENETEAU SA (cotée) représente Bpifrance Investissement SAS 1er mandat : AG du 08-02-2019, échéance 2022 Administrateur ALBIOMA représente Bpifrance Investissement SAS Administrateur VERALLIA représente Bpifrance Investissement SAS Administrateur ALTRAD INVESTMENT AUTHORITHY SAS représente Bpifrance Investissement SAS Administrateur COSMEUR SAS représente Bpifrance Investissement SAS Président du CA GREEN YELLOW représente Bpifrance Investissement SAS membre du CS VIVESCIA INDUSTRIES représente Bpifrance Investissement SAS censeur au CS NEXTEAM représente Bpifrance Investissement SAS censeur au CS DUPE Luc BENETEAU SA (cotée) Censeur au CA 1er mandat : 28-01-2005 dernier renouvellement : CA 08-02-2019, échéance 2022 BERI 21 SA Membre du Directoire ELMA ASSOCIES SAS Directeur Général Délégué DE LABRIFFE Christian BENETEAU SA (cotée) représente la Sté PARC MONCEAU, 1er mandat : 28-01-2005 Censeur au CA dernier renouvellement : CA 08-02-2019, échéance 2022 Parc Monceau (SARL) Gérant Christian Dior SE (cotée) Administrateur Les Dérivés Résiniques et Terpéniques - DRT (SA) représente TIKEHAU CAPITAL, administrateur TCA Partnership SAS Président Tikehau Capital (SCA) Président du CS ACE Management (SA) Président du CS Tikehau Capital Belgium (sté belge) Administrateur Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques Administrateur BRIGNON Claude BENETEAU SA (cotée) Censeur au CA 1er mandat : 31-01-2014 dernier renouvellement : CA 08-02-2019, échéance 2022 FONDATION BENETEAU Administrateur VALOPTEC Membre du CA GROUPE BENETEAU - Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2020 13 Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote prévues par l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote Nombre de droits de vote théoriques (1) : 130.303.766 30-06-2020 82 789 840 Nombre de droits de vote exerçables (2) : 129.159.530 Nombre de droits de vote incluant les actions auto détenues privées de droit de vote Nombre de droits de vote déduction faite des actions auto détenues privées de droit de vote. ------------------------------ GROUPE BENETEAU - Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2020 14 Participation à l'Assemblée Avis important concernant la participation à l'Asse mblée Générale du 28 août 2020 Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19), les modalités de participation à l'Assemblée générale du 28 août sont susceptibles d'évoluer. Le Groupe Beneteau tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à l'AssembléeGénérale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter régulièrement la rubrique dédiéeà l'Assemblée Générale sur le site internet www.beneteau-group.com. Tout actionnaire, quel que soit le nombre et la catégorie de ses actions, peut prendre part à cette Assemblée, ou s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou voter par correspondance, s'il justifie l'enregistrement comptable de ses titres en son nom ou au nom d'un intermédiaire inscrit pour son compte, au 2ème jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 26 août2020 à zéro heure, heure de Paris (record date) : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société pour les propriétaires d'actions nominatives,

soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Les propriétaires d'actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres, en faisant parvenir à la société une attestation de participation délivréepar l'intermédiaire habilité teneur de compte. Cette attestation doit être : soit annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration,

soit présentée par l'actionnaire le jour de la réunion. Les actionnaires souhaitant assister à l'Assemblée, voter à distance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée (ou le cas échéant à toute personne de leur choix), pourront pour les actionnaires nominatifs (pur et administré) : renvoyer le formulaire unique de vote à

distance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l'adresse suivante : Caceis Corporate Trust - Direction des Opérations - Assemblées Générales - 14 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-Les- Moulineaux ou à l'adresse électronique suivante ct-assemblees@caceis.com ;

pour les actionnaires au porteur : demander le formulaire unique de vote à distance ou par procuration à l'intermédiaire auprès duquel leurs itres sont inscrits ou par lettre adressée auprès de Caceis Corporate Trust - Direction des Opérations - Assemblées Générales - 14 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-Les-Moulineaux ou à l'adresse électronique suivante ct- assemblees@caceis.com . Cette demande de formulaire devra pour être honor ée, être parvenue à Caceis Corporate Trust au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de l'Assemblée Générale, soit le 22 août 2020 . Pour être pris en compte, le formulaire dûment co mplété devra être retournée à l'établissement financier teneur du compte-titres de l'actionnaire qui le retournera accompagné d'une attestation à CACEIS Corporate Trust. Les formulaires devront être parvenus à CACEIS Corp orate Trust dûment complétés et signés au plus tard à J-3, soit le 25 août 2020, à défaut de quoi, ils ne pourront être pris en co mpte. Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée seront mis la disposition des actionnaires au siège social ou sur le site internet de la société (www.beneteau - group.com ) au moins vingt et un jours avant la date de l'Assemblée, soit au plus tard le 7 août 2020. ------------------------------ GROUPE BENETEAU - Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2020 15 Formulaire de procuration / Vote par correspondance (adressé aux actionnaires au nominatif et disponible sur le site internet de la société : www.beneteau-group.com) ------------------------------ GROUPE BENETEAU - Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2020 16 La Sté Bénéteau SA a publié ce contenu, le 03 août 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

